Errori, bug, domande - pagina 395
OnInit funziona stranamente nell'indicatore. Se il terminale viene avviato dopo una lunga inattività (diverse ore), EventSetTimer restituisce false, errore 4102. Se riavvio il terminale o semplicemente cambio timeframe, inizia a funzionare. Come posso combatterlo?
Domanda per gli sviluppatori. In precedenza, nelle proprietà dell'indicatore nel menu "Applica a", oltre a tutto il resto elencato, si poteva selezionare "dati del primo indicatore". Ora non è possibile farlo:
È stato rimosso per qualche motivo?
Per favore, ditemi come FileReadString() sposta il puntatore del file quando legge da un file .csv
Quando si legge qualsiasi file con qualsiasi funzione, il puntatore viene spostato al numero di byte letti.
Allora ditemi cosa sto sbagliando, il puntatore è spostato male, ecco il codice
Le seguenti righe appaiono nel log
2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 0 286
contenuto del file file01.csv:
1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5
aggiungere FILE_ANSI
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 0 288
Non hai impostato ildelimitatore . Il valore predefinito è '\t'.
e stai cercando ';'.
Aggiunto delimitatore, senza FILE_ANSI sembra funzionare, grazie per l'aiuto.