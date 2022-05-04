Errori, bug, domande - pagina 395

Nuovo commento
 

OnInit funziona stranamente nell'indicatore. Se il terminale viene avviato dopo una lunga inattività (diverse ore), EventSetTimer restituisce false, errore 4102. Se riavvio il terminale o semplicemente cambio timeframe, inizia a funzionare. Come posso combatterlo?

 
AlexeyFX:

OnInit funziona stranamente nell'indicatore. Se il terminale viene avviato dopo una lunga inattività (diverse ore), EventSetTimer restituisce false, errore 4102. Se riavvio il terminale o semplicemente cambio timeframe, inizia a funzionare. Come posso combatterlo?

Sono possibili tentativi multipli di impostare il timer (ad esempio in un ciclo) dal momento che ERR_CHART_NO_REPLY(4102) è possibile, specialmente su un terminale in salita.
Документация по MQL5: Работа с событиями / EventSetTimer
Документация по MQL5: Работа с событиями / EventSetTimer
  • www.mql5.com
Работа с событиями / EventSetTimer - Документация по MQL5
 

Domanda per gli sviluppatori. In precedenza, nelle proprietà dell'indicatore nel menu "Applica a", oltre a tutto il resto elencato, si poteva selezionare "dati del primo indicatore". Ora non è possibile farlo:

È stato rimosso per qualche motivo?

 
Potete dirmi come la funzione FileReadString() sposta il puntatore del file quando legge da un file .csv? Quando leggo un carattere, il puntatore è spostato di 142 caratteri a destra - oltre la fine del file. Se avete bisogno, posso stendere il codice.
Документация по MQL5: Файловые операции / FileReadString
Документация по MQL5: Файловые операции / FileReadString
  • www.mql5.com
Файловые операции / FileReadString - Документация по MQL5
 
molotkovsm:
Per favore, ditemi come FileReadString() sposta il puntatore del file quando legge da un file .csv

Quando si legge qualsiasi file con qualsiasi funzione, il puntatore viene spostato al numero di byte letti.

 
sergeev:

quando si legge qualsiasi file con qualsiasi funzione, il puntatore si sposta del numero di byte letti.


Allora ditemi cosa sto sbagliando, il puntatore è spostato male, ecco il codice

void OnStart()
  {
int file_handle;
int value1;
int value2;
   file_handle=FileOpen("file01.csv", FILE_READ|FILE_CSV);
   value1=StringToInteger(FileReadString(file_handle));
   Print(value1,"     ",FileTell(file_handle));
   value2=StringToInteger(FileReadString(file_handle));
   Print(value2,"     ",FileTell(file_handle));
   FileClose(file_handle);
  }

Le seguenti righe appaiono nel log

2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 1 142

2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 0 286

contenuto del file file01.csv:

1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5


 
aggiungere FILE_ANSI
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5
 
sergeev:

aggiungere FILE_ANSI

aggiunto:

file_handle=FileOpen("file01.csv", FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI);

il risultato è cambiato, ma ancora non quello che vi aspettate - la seconda linea è cambiata solo

2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 0 288


 
molotkovsm:

aggiunto:

il risultato è cambiato, ma non è ancora come sembra - la seconda linea è cambiata solo


Non hai impostato ildelimitatore . Il valore predefinito è '\t'.

e stai cercando ';'.

 
sergeev:

Non hai impostato un delimitatore, il delimitatore predefinito è 't'.

e vedo che hai bisogno di ';'.

Aggiunto delimitatore, senza FILE_ANSI sembra funzionare, grazie per l'aiuto.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5
1...388389390391392393394395396397398399400401402...3184
Nuovo commento