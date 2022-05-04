Errori, bug, domande - pagina 787
Ho scelto il sito mql5.com e la sezione suggerimenti quindi non capisco come attaccarlo alle intestazioni.
le proposte scrivono come preferisci.
è chiaro a un riccio per un suggerimento che la versione e il bit rate non sono necessari.
riempire come necessario.
Sequenza di azioni
Risultato ottenuto
Risultato atteso
Maggiori informazioni
Ciao, qualcuno può aiutare per favore. Nel tester, l'EA non costruisce medie mobili e non fa trading sull'intervallo giornaliero. Come cambiare la media mobile per farla funzionare.
Nel tester EA non costruisce le medie mobili
- Hai aggiunto il MA alla lista degli indicatori che usi?
- l'EA costruisce altri indicatori nello Strategy Tester?
e non fa trading sull'intervallo giornaliero.
- forse hai un limite prescritto, forse non ci sono barre, forse qualcos'altro....
Come cambiare la media mobile per farla funzionare.
altri indicatori che il consulente costruisce nel toro
Ho trovato un errore nel MA. Potete dirmi come controllare la barra. Ho bisogno di un solo affare al giorno. Cioè, prima di aprire una posizione, si controlla la barra, se non c'erano accordi su di essa, l'accordo viene concluso, se c'erano, allora nessun accordo viene concluso.
https://www.mql5.com/ru/docs/migration sostituire la parola "executable" con "executable"
Ragazzi... TimePickers nel tester - quando si clicca sul touchpad (non so il mouse - non c'è) - si chiude in una frazione di secondo...
mt5 - di nuovo, mangia tutte le risorse del computer... Inoltre - quando ho memoria - scrive una maledizione - come, non abbastanza 24M
e questo - con RAM libera = 150M e un file di swap di 4GB... (Sto guardando il taskmgr).
os = XPHome = giugno aggiornato//
!!! stanco di ricordare...
** Ripetere tutto - nel dialogo... Per favore fai Replase &All = non è difficile, vero?
**** ampersand in raws - to Replace & All
а? questo è il 3° anno che lo chiedo - a....?
Per favore, consigliatemi dove ho sbagliato.
C'è un simbolo nella panoramica del mercato, la storia è caricata.
Nel tester il grafico si apre, gli indici vengono aggiunti.
Sulla coppia su cui è installato l'Expert Advisor, il trade va, su altre no.