Errori, bug, domande - pagina 375
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Cosa c'è da pensare? Questo comporta un ROTURN e un RETURN. Per quanto riguarda il ROTURN, è più semplice; secondo la logica di compensazione in MT5 è la chiusura di una posizione a profitto o stop, seguita dall'apertura della posizione opposta alla differenza di volumi.
Per quanto riguarda MT4, il rollover è solitamente implementato attraverso un blocco.
No, hai capito male. Intendevo la copia di mestieri opposti. In altre parole, su MT5 l'EA sta comprando e su MT4 sta copiando la vendita.
E la strategia non è pensata per l'inversione ma per una semplice presa di TP. Mi sembra solo che se teniamo fino a quando la posizione si apre nell'altra direzione stiamo meglio... È meglio perdere.
No, hai capito male. Intendevo dire copiare gli scambi. Cioè, su MT5 l'EA sta comprando e su MT4 sta copiando la vendita.
E la strategia non è pensata per l'inversione, ma per una semplice presa di TP. Mi sembra solo che se teniamo fino a quando la posizione si apre nell'altra direzione stiamo meglio... È meglio perdere.
1.
Se provassi a copiare da MT4 a MT4, probabilmente sarebbe possibile farlo.
Ma MT4 in questa situazione dovrebbe vivere secondo le leggi di MT5 (anche se non obbligato, ovviamente).
2.
L'inversione in MT5 (a causa delle peculiarità del netting) è così difficile che dovresti pensare di usarla sempre.
A volte è meglio mettere un CU e rientrare più in basso/alto...
C'è un problema con il sito web?
1.
In linea di principio, è probabilmente possibile implementarlo, dato che MT4 viene copiato da MT4 a MT4.
Ma MT4 dovrebbe vivere secondo le leggi di MT5 (anche se non obbligato, ovviamente).
2.
L'inversione in MT5 (a causa delle peculiarità del netting) è così complicata che vale la pena pensare di usarla in modo permanente.
A volte è meglio mettere BU e rientrare sotto/sopra...
1. Qui la copia da MT5 a MT4https://www.mql5.com/ru/articles/189. Proverò a farlo domani, forse funzionerà.
2. Dovrei pensare a come migliorarlo. Forse rientrare, forse qualcos'altro.
C'è un problema con il sito web?
Che tipo di problema?
Buon pomeriggio. Ho generato un EA utilizzando mql5. Non ho nessuna lamentela sul suo lavoro. Non so come cambiarlo per comprare a vendere o viceversa. Non ho molta familiarità con mql4 ma non ho molta familiarità con mql5.
Per favore, consigliatemi se non vi dispiace.
Signori, non dovete "aggiustare" la classe. Dobbiamo ereditarlo.
Funziona così:
prezzo=0.0; // al prezzo corrente
sl=0.0; // senza stop
tp=0.0; // senza takei
Signori, non dovete "aggiustare" la classe. Abbiamo bisogno di ereditare.
Qualcosa del genere:
prezzo=0.0; // al prezzo corrente
sl=0.0; // senza stop
tp=0.0; // senza prendere profitto
Grazie. Inverte gli scambi. Solo che non fa la vendita. C'è un acquisto ma non una vendita.
Mi sono informato su sl e tp. Se scrivi:
Allora l'Expert Advisor vende solo. E se lo scrivi così
Allora compra solo.
Se l'oggetto Global expert è inserito in Expert Advisor costruito su MA, allora tutto si inverte bene, i trade sono aperti in entrambe le direzioni.
C'è un problema con il sito?
Grazie. Gli affari stanno girando. Solo che non c'è nessuna vendita. C'è un acquisto ma non una vendita.
Mi sono informato su sl e tp. Se scrivi:
Allora l'Expert Advisor vende solo. E se lo scrivi così
Allora compra solo.
Se l'oggetto Global expert è inserito in Expert Advisor costruito su MA, tutto è ben invertito, i trade sono aperti in entrambe le direzioni.
Non il numero di punti.
sl non il numero di punti.
Beh, l'ho cambiato solo per interesse.
Se lo inserisci indoppio stop_level=100.0; allora si apre sia per vendere che per comprare. Ma se apriamo una posizione Buy, non può vendere. Può solo comprare, chiudere l'acquisto precedente e comprare di nuovo. E può vendere solo quando la posizione di acquisto è chiusa da SL. La stessa situazione è con l'acquisto dopo la vendita.
Dimmish:
Se viene inserito ildoppio stop_level=100.0; apre sia una posizione di vendita che di acquisto. Tuttavia, se viene aperta una posizione di acquisto, non può vendere. Può solo comprare, chiudere l'acquisto precedente e comprare di nuovo. E può vendere solo quando la posizione di acquisto è chiusa da SL. La stessa situazione è con l'acquisto dopo la vendita.