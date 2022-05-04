Errori, bug, domande - pagina 375

Cosa c'è da pensare? Questo comporta un ROTURN e un RETURN. Per quanto riguarda il ROTURN, è più semplice; secondo la logica di compensazione in MT5 è la chiusura di una posizione a profitto o stop, seguita dall'apertura della posizione opposta alla differenza di volumi.

Per quanto riguarda MT4, il rollover è solitamente implementato attraverso un blocco.

No, hai capito male. Intendevo la copia di mestieri opposti. In altre parole, su MT5 l'EA sta comprando e su MT4 sta copiando la vendita.

E la strategia non è pensata per l'inversione ma per una semplice presa di TP. Mi sembra solo che se teniamo fino a quando la posizione si apre nell'altra direzione stiamo meglio... È meglio perdere.

1.

Se provassi a copiare da MT4 a MT4, probabilmente sarebbe possibile farlo.

Ma MT4 in questa situazione dovrebbe vivere secondo le leggi di MT5 (anche se non obbligato, ovviamente).

2.

L'inversione in MT5 (a causa delle peculiarità del netting) è così difficile che dovresti pensare di usarla sempre.

A volte è meglio mettere un CU e rientrare più in basso/alto...

 

1. Qui la copia da MT5 a MT4https://www.mql5.com/ru/articles/189. Proverò a farlo domani, forse funzionerà.

2. Dovrei pensare a come migliorarlo. Forse rientrare, forse qualcos'altro.

C'è un problema con il sito web?



Che tipo di problema?

Buon pomeriggio. Ho generato un EA utilizzando mql5. Non ho nessuna lamentela sul suo lavoro. Non so come cambiarlo per comprare a vendere o viceversa. Non ho molta familiarità con mql4 ma non ho molta familiarità con mql5.

Per favore, consigliatemi se non vi dispiace.

Signori, non dovete "aggiustare" la classe. Dobbiamo ereditarlo.

Funziona così:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Global expert object                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyExpert : public CExpert
  {
protected:
   //--- trade open positions processing
   virtual bool      OpenLong(double price,double sl,double tp)   { price=0.0; sl=0.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenShort(price,sl,tp)); }
   virtual bool      OpenShort(double price,double sl,double tp)  { price=0.0; sl=0.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenLong(price,sl,tp));  }
  };
CMyExpert ExtExpert;

prezzo=0.0; // al prezzo corrente

sl=0.0; // senza stop

tp=0.0; // senza takei

 
Signori, non dovete "aggiustare" la classe. Abbiamo bisogno di ereditare.

Qualcosa del genere:

prezzo=0.0; // al prezzo corrente

sl=0.0; // senza stop

tp=0.0; // senza prendere profitto


Grazie. Inverte gli scambi. Solo che non fa la vendita. C'è un acquisto ma non una vendita.

Mi sono informato su sl e tp. Se scrivi:

virtual bool      OpenLong(double price,double sl,double tp)   { price=0.0; sl=0.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenShort(price,sl,tp)); }
virtual bool      OpenShort(double price,double sl,double tp)  { price=0.0; sl=100.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenLong(price,sl,tp));  }

Allora l'Expert Advisor vende solo. E se lo scrivi così

virtual bool      OpenLong(double price,double sl,double tp)   { price=0.0; sl=100.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenShort(price,sl,tp)); }
virtual bool      OpenShort(double price,double sl,double tp)  { price=0.0; sl=0.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenLong(price,sl,tp));  }

Allora compra solo.

Se l'oggetto Global expert è inserito in Expert Advisor costruito su MA, allora tutto si inverte bene, i trade sono aperti in entrambe le direzioni.

C'è un problema con il sito?

Ho notato ieri che il contatore è stato azzerato, e oggi ho voluto scrivere di nuovo come richiesta...
 
Grazie. Gli affari stanno girando. Solo che non c'è nessuna vendita. C'è un acquisto ma non una vendita.

Mi sono informato su sl e tp. Se scrivi:

Allora l'Expert Advisor vende solo. E se lo scrivi così

Allora compra solo.

Se l'oggetto Global expert è inserito in Expert Advisor costruito su MA, tutto è ben invertito, i trade sono aperti in entrambe le direzioni.

Non il numero di punti.

double stop_level=100.0;  // уровень стопа в 4-хзнаковых пунктах
//--- для покупки
sl=m_symbol.NormalizePrice(m_symbol.Ask()-stop_level*m_adjusted_point);
//--- для продажи
sl=m_symbol.NormalizePrice(m_symbol.Bid()+stop_level*m_adjusted_point);
 
sl non il numero di punti.

Beh, l'ho cambiato solo per interesse.

Se lo inserisci indoppio stop_level=100.0; allora si apre sia per vendere che per comprare. Ma se apriamo una posizione Buy, non può vendere. Può solo comprare, chiudere l'acquisto precedente e comprare di nuovo. E può vendere solo quando la posizione di acquisto è chiusa da SL. La stessa situazione è con l'acquisto dopo la vendita.

Se viene inserito ildoppio stop_level=100.0; apre sia una posizione di vendita che di acquisto. Tuttavia, se viene aperta una posizione di acquisto, non può vendere. Può solo comprare, chiudere l'acquisto precedente e comprare di nuovo. E può vendere solo quando la posizione di acquisto è chiusa da SL. La stessa situazione è con l'acquisto dopo la vendita.

Ecco perché ho accennato al fatto che non ha senso controllare usando MT4.
