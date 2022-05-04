Errori, bug, domande - pagina 78

Malaxit:

Ciao, rispondi alla mia domanda:

Perché non riesco a scaricare mt5, scarico il file di installazione, lo avvio a metà, si ferma, salta ad un altro punto di accesso, ecc. Alla fine c'è un errore.

-lettura fallita [12002]

questa è la storia costantemente, non importa quante volte reinstallo il terminale o windows, ma ora il terzo giorno fallisce

forse non c'è abbastanza spazio sul disco rigido? o non ci sono diritti di amministratore sotto windows
maryan.dirtyn:

per favore ditemi perché questa costruzione restituisce sempre 0

e come faccio a sapere quanti minuti sono adesso?

Qualcosa del genere... :)

int Minute()
{
MqlDateTime tm;
TimeCurrent(tm);
return(tm.min);
}

o come questo

int TimeMinute(datetime date)
{
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(date,tm);
return(tm.min);
}

PS

E questo è il paese che legge di più... :(

Naturalmente mi dispiace, ma hai provato a leggere l'articolo - Migrazione da MQL4 a MQL5?

 

Salve. Quando si usa l'ottimizzazione veloce con l'algoritmo genetico, il tester in qualche modo calcola stranamente il numero di passi necessari. Quando si impostano i parametri, il numero massimo di essi corrispondente alla ricerca sequenziale è calcolato mediante moltiplicazione:

Tuttavia, quando il test inizia, la barra di avanzamento segnala un numero più alto:

Poiché la selezione genetica considera un sottoinsieme dell'insieme iniziale di scelte, sembrerebbe che i passi dovrebbero essere almeno non di più.

1) forse ho capito male e un passaggio con una serie di parametri non è un passo (e poi?)

2) forse, l'indicatore mostra per errore un certo numero massimo di passi fino al quale si riducono insiemi molto grandi di varianti (a memoria - approssimativamente a tale volume), ma qui risulta il contrario come se....

3) l'algoritmo genetico non è semplice e contiene ricalcoli (le popolazioni si popolano di copie, si ricalcolano gli individui che sono passati nelle popolazioni figlie, ....)

Penso di aver capito - gli individui nelle nuove popolazioni e i nuovi individui non vengono ricalcolati, e i risultati vengono ricercati tra quelli ottenuti in precedenza, come
2010.08.04 13:43:44 Tester Pass genetico (96, 190) trovato nella cache con risultato 43395.57
 

L'algoritmo genetico ha il suo piano di allenamento iniziale previsto per i calcoli. Naturalmente, questo piano è solo una stima approssimativa, e i valori reali si ottengono alla fine.

In questo caso, quando si sa che il numero di superamenti completi è inferiore al piano previsto, si aggiusta il numero previsto di passaggi.

Grazie per aver trovato l'imprecisione!

 

C'è anche una domanda sulla libreria "ErrorDescription".

Nella mia build 298 l'editor non sa (linea 43)

TRADE_RETCODE_REQUEST_CONNECTION

È stato discusso qui https://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 che non c'era nessun errore del genere nella guida. Ora nella guida c'è

10031

CONNESSIONE_TRADE_RETCODE

con lo stesso numero e viene riconosciuto dall'editore.

Domanda - cosa restituisce attualmente il server commerciale in questa situazione (ed è 10031 anche lì) e ci sarà poi una nuova versione della libreria?

 
k47:

C'è anche una domanda sulla libreria "ErrorDescription".

Nella mia build 298 l'editor non sa (linea 43)

Meglio aggiornare alla build 302 e riprovare.
 

Cosa deve fare l'utente in una situazione in cui tutto il lavoro dell'EA si ferma dopo la perdita della connessione al server?

Il terminale prevede la trasmissione di qualche segnale nel caso in cui l'EA smetta di funzionare?

example.txt  93 kb
 

A cosa serve la cartella Projects?

A cosa serve il pulsante Progetto nel Navigatore di MetaEditor?
 
Yedelkin:

Cosa deve fare l'utente in una situazione in cui tutto il lavoro dell'EA si ferma dopo la perdita della connessione al server?

Il terminale prevede la trasmissione di qualche segnale nel caso in cui l'EA smetta di funzionare?

Finora non ci sono allarmi, ci penseremo.
