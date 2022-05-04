Errori, bug, domande - pagina 678
No, come ho capito, ti hanno offerto un modo "come fare trading ai prezzi di apertura nel tester, ma tenendo conto dei tick". È possibile riprodurre i risultati del suo lavoro completando un po' il tuo codice ed eseguendolo in modalità M1 OHLC (ad esempio, introducendo un'opzione/interruttore in expert per il test)... Puoi anche eseguirlo in modalità "all ticks".
Perché non mantenere la vecchia modalità e aggiungerne una nuova?
Non dovrete fare confusione e pensare cosa e come. Ho già abbastanza problemi con la sincronizzazione della storia, non ho bisogno di pensare a quali prezzi i miei ordini saranno attivati...
Per la qualità, la modalità "tutte le zecche" non vi andrebbe bene?
Tutte le zecche sono precise e lunghe, quella che propongo di mantenere è una via di mezzo tra l'ottima qualità e la velocità che apparirà nella prossima build.
In particolare, il mio passaggio di prezzo di apertura è quasi lo stesso della modalità all ticks, ma la velocità è maggiore. Se si esegue un'ottimizzazione di tutte le zecche nel cloud, lì non c'è abbastanza equilibrio.
C'è una matrice bidimensionale, ha bisogno di spostare l'ultima colonna di un'intera colonna all'indietro
Prev--- originale bidimensionale
Del--- servizio bidimensionale
ArrayCopy(Del,Prev,0,0,-1);
ArrayCopy(Prev,Del,0,0,Index-2);
ArrayCopy(Prev,Del,Index-1,Index-1);
Ho capito bene?
Felice nuova costruzione! )))
Perché non hai aggiornato la Guida? Voglio sapere più dettagli. )) Soprattutto non è chiaro, cosa sono le cornici personalizzate.
Vedere la sezione Lavorare con i risultati dell'ottimizzazione. Verranno aggiunti degli esempi.
Grazie.
Nel browser Opera, gli indicatori del forum a destra e a sinistra della lista non vengono visualizzati completamente:
Costruire 619. Il test, che prima andava fino alla fine, si interrompe costantemente all'11%:
2012.03.24 00:55:15 Core 1 connessione chiusa
2012.03.24 00:54:26 Core 1 file di log "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs\20120324.log" scritto
2012.03.24 00:54:26 Core 1 si è fermato sull'11% dell'intervallo di test
2012.03.24 00:54:26 Core 1 2011.01.24 23:00:00 OnTimer: LastTickReceived = 2011.01.24 23:00:00
2012.03.24 00:54:26 Core 1 456654848 byte non disponibile
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01 CTrade::PositionOpen: instant sell 0.10 EURJPY at 112.516 sl: 113.516 tp: 104.416 [fatto a 112.516]
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01 ordine di vendere 0.10 EURJPY a 112.516 [#297 vendere 0.10 EURJPY a 112.516]
La situazione è piuttosto comica.
Un'aggravante primaverile, inseguendo un martin. Ho lavorato per conto mio, ma non ho avuto la possibilità di farlo da solo.
Ho fatto un deposito iniziale di 3000, credendo ingenuamente che ci sarà un miracolo e sarò ricompensato con un graal. Ho ottimizzato il profitto e i drawdown minimi, ho eseguito l'ottimizzazione. Di conseguenza, ad un certo punto la posizione non è stata rinnovata a causa di fondi insufficienti, il che è stato registrato nel registro. Poi la posizione è stata chiusa da TP. Ci sono molte voci nel diario, quindi la voce con l'errore è rimasta nella cronologia e non l'ho vista. Dopo la prova in avanti, quasi correva verso il capo, calci in faccia.
Caro Metakvot, una grande richiesta per aggiungere una scheda nel tester, che sarà scritto solo bug, a volte, come nel mio caso, sono singoli e ben mascherato nel giornale generale. Naturalmente, so che non si puzza così prima di aprire una posa, si dovrebbe controllare tutto, ma d'accordo quando si scrive uno scheletro di strategia missilistica e di guida, non è così buono per i piccoli controlli, inoltre il controllo degli errori gonfia il codice, che è già debuggato, rielaborato e riscritto più volte.
Come può lo script, conoscendo l'handle dell'indicatore, ottenere il nome del buffer dell'indicatore dal numero del buffer?