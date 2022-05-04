Errori, bug, domande - pagina 515

Konstantin83:
La transazione è attiva solo al momento della transazione, quindi nulla può essere cambiato/azzerato. Intende un ordine magico di chiusura? Nel trading manuale, non viene assegnato un magik agli ordini così come ai trade sulla base dei quali vengono piazzati gli ordini.

La sequenza è la seguente:

  1. un ordine pendente è stato piazzato da Expert Advisor con un numero magico non nullo
  2. l'ordine è stato attivato e la posizione aperta
  3. la posizione è chiusa manualmente
Domanda: questo trade chiuso avrà un numero magico non zero o sarà zero?
Risposta: Proprietà dei commerci

Una transazione è un riflesso del fatto che un'operazione commerciale è stata eseguita sulla base di un ordine contenente un ordine commerciale. Ogni affare è descritto da proprietà che permettono di ottenere informazioni su di esso. Perleggere i valori delle proprietà, si usano le funzioni del tipo HistoryDealGet...(), che restituiscono i valori delle enumerazioni corrispondenti.

Per la funzione HistoryDealGetInteger()

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Identificatore

Descrizione

Tipo

ORDINE D'ACQUISTO

Ordine in base al quale è stato eseguito il trade

lungo

ORA_TEMPO

Tempo di esecuzione dell'affare

datetime

DEAL_TYPE

Tipo di affare

ENUM_DEAL_TYPE

DEAL_ENTRY

Direzione dell'affare - entrata nel mercato, uscita dal mercato o inversione

ENUM_DEAL_ENTRY

DEAL_MAGIC

Numero magico per l'affare (vedere ORDER_MAGIC)

lungo

POSIZIONE_AFFARE_ID

Identificatore della posizione, nell'apertura, modifica o chiusura della quale questa operazione è stata coinvolta. Ogni posizione ha un identificatore unico, che viene assegnato a tutte le operazioni eseguite sullo strumento durante il tempo di vita della posizione.

lungo

 

No, lo stai facendo bene. È solo che quando si imposta un ordine (fare un trade) manualmente, Magic non è impostato (default = 0). Questo è il suo scopo, in modo che l'EA possa distinguere le proprie transazioni da tutte le altre. Se volete collegare tutte le operazioni sulla posizione, EA e manuale, usate POSITION_IDENTIFIER, sarà lo stesso per tutte le operazioni.

 
Valmars:

La magia di un accordo è determinata dalla magia dell'ordine come risultato dell'esecuzione di cui è stato eseguito. Ma quando si invia manualmente una richiesta per eseguire un affare (ordine), si può impostare un magik? Sì, l'accordo risultante avrà un numero magico zero nella storia. Si può ottenere e sarà 0 (il che significa che il mago non è impostato).

Forse stiamo parlando di cose diverse? Nell'ordine che hai dato, ci sarebbero due trade, il primo è stato attivato e il secondo - quando la posizione è stata chiusa manualmente, il suo numero magico sarebbe 0.
 
