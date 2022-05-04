Errori, bug, domande - pagina 515
Domanda: Da quale sezione posso scaricare il manuale MQL5 come file chm o pdf? Il link https://www.mql5.com/files/docs/mql5_russian.chm funziona, ma da quale sezione dovrei scaricarlo? Prima era dalla sezione Documentazione, ma ora è solo documentazione online.
Non ci sono link disponibili dalla sezione Documentazione del sito(https://www.mql5.com/ru/docs)?
La transazione è attiva solo al momento della transazione, quindi nulla può essere cambiato/azzerato. Intende un ordine magico di chiusura? Nel trading manuale, non viene assegnato un magik agli ordini così come ai trade sulla base dei quali vengono piazzati gli ordini.
La sequenza è la seguente:
Domanda: questo trade chiuso avrà un numero magico non zero o sarà zero?
- un ordine pendente è stato piazzato da Expert Advisor con un numero magico non nullo
- l'ordine è stato attivato e la posizione aperta
- la posizione è chiusa manualmente
Risposta: Proprietà dei commerci
Una transazione è un riflesso del fatto che un'operazione commerciale è stata eseguita sulla base di un ordine contenente un ordine commerciale. Ogni affare è descritto da proprietà che permettono di ottenere informazioni su di esso. Perleggere i valori delle proprietà, si usano le funzioni del tipo HistoryDealGet...(), che restituiscono i valori delle enumerazioni corrispondenti.
Per la funzione HistoryDealGetInteger()
ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER
Identificatore
Descrizione
Tipo
ORDINE D'ACQUISTO
Ordine in base al quale è stato eseguito il trade
lungo
ORA_TEMPO
Tempo di esecuzione dell'affare
datetime
DEAL_TYPE
Tipo di affare
ENUM_DEAL_TYPE
DEAL_ENTRY
Direzione dell'affare - entrata nel mercato, uscita dal mercato o inversione
ENUM_DEAL_ENTRY
DEAL_MAGIC
Numero magico per l'affare (vedere ORDER_MAGIC)
lungo
POSIZIONE_AFFARE_ID
Identificatore della posizione, nell'apertura, modifica o chiusura della quale questa operazione è stata coinvolta. Ogni posizione ha un identificatore unico, che viene assegnato a tutte le operazioni eseguite sullo strumento durante il tempo di vita della posizione.
lungo
Anche questo è stato provato:Il risultato è anche un valore nullo restituito.
Da quanto ho capito, prima di recuperare le proprietà di una particolare transazione è necessario selezionarla utilizzando - HistoryDealSelect
HistoryDealSelect
Seleziona l'affare nella storia per accedervi ulteriormente attraverso le funzioni appropriate. Restituisce true se la funzione si completa con successo. Restituisce false quando la funzione fallisce. Per ottenere le informazioni sull'errore, è necessario chiamare la funzione GetLastError().
Il metodoHistoryDealSelect(
bigliettolungo//biglietto dell'affare
);
Parametri
biglietto
[Biglietto
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti false.
Non hai capito bene.
HistoryDealGetTicket seleziona anche l'affare.
No, lo stai facendo bene. È solo che quando si imposta un ordine (fare un trade) manualmente, Magic non è impostato (default = 0). Questo è il suo scopo, in modo che l'EA possa distinguere le proprie transazioni da tutte le altre. Se volete collegare tutte le operazioni sulla posizione, EA e manuale, usate POSITION_IDENTIFIER, sarà lo stesso per tutte le operazioni.
Quindi quello che stai dicendo è che con questa sequenza di operazioni:
l'accordo risultante avrà un numero magico zero nella storia e non ci sarà modo di ottenerlo?
La magia di un accordo è determinata dalla magia dell'ordine come risultato dell'esecuzione di cui è stato eseguito. Ma quando si invia manualmente una richiesta per eseguire un affare (ordine), si può impostare un magik? Sì, l'accordo risultante avrà un numero magico zero nella storia. Si può ottenere e sarà 0 (il che significa che il mago non è impostato).Forse stiamo parlando di cose diverse? Nell'ordine che hai dato, ci sarebbero due trade, il primo è stato attivato e il secondo - quando la posizione è stata chiusa manualmente, il suo numero magico sarebbe 0.
