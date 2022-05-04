Errori, bug, domande - pagina 517
Questo è descritto nell'aiuto.
Ora è anche facile trovare la cartella comune
Grazie!
Leggo solo la guida, ma di solito salto le sezioni su come usare il programma .
Ho solo letto le descrizioni delle funzioni e così via.
Ma è possibile cambiare la posizione di queste cartelle?
Se pensi logicamente, gli script, gli indicatori, ecc. sono Documenti. E sarebbe comodo memorizzarli in Documenti.
Tanto più che ho Windows su un disco. E i miei documenti sono su un altro disco.
E in caso di incidente. O reinstallarlo. Non dovrei ricordarmi se ho copiato tutto il mio lavoro su un altro disco.
La proprietà OBJPROP_ZORDER non funziona sempre. Cioè, se viene fatto un clic su un oggetto OBJ_LABEL e c'è un altro oggetto dietro quell'oggetto, viene attivata la funzione oggetto posteriore. Questo sembra accadere quando il clic colpisce un'area vuota del carattere.
Attualmente ci sono tali proprietà comeOBJPROP_XOFFSET eOBJPROP_YOFFSET. Quando li usi, puoi rendere invisibile un'area particolare di un oggetto. Sarebbe utile fare delle proprietà che rendano determinate aree di un oggetto non disponibili per i clic.
Ho questa cosa sul mio profilo:
Cosa dovrebbe significare?
Come questo:
Renat 2011.09.15 03:26 #
Il campionato inizierà in orario.
E il monitoraggio e la distribuzione dei segnali è un progetto complicato, non può essere fatto rapidamente. Stiamo per lanciare i cludi a pagamento per gli agenti.
Forse alcune lacune nella conoscenza danno origine a tali domande, ma non ho potuto trovare nulla di simile per conto mio, e l'implementazione con trucchi algoritmici non mi sembra altro che una brutta perversione di stampella.
Gli oggetti grafici hanno dei pesi? Cioè, priorità di visibilità. Non in relazione al grafico dei prezzi (casella di controllo nelle proprietà dell'oggetto "disegna oggetto come sfondo" - è già lì), ma esclusivamente tra gli oggetti grafici costruiti stessi. Non ci sono, comprensibilmente, strati multipli e non possiamo aspettarcene. Tuttavia, c'è il seguente ordine di cose: se diversi oggetti grafici identici cadono sulla stessa posizione temporale, quello che è stato sovrapposto per ultimo sarà visibile. Sarà in primo piano, bloccando gli altri. Non c'è altro modo per arrivare agli altri, se non attraverso la Lista degli oggetti (ctrl+b).
Se c'è un modo per assegnare/distribuire programmaticamente i pesi di visualizzazione agli oggetti, per favore consigliate come farlo. Se no, sarebbe vitale aggiungere questo come proprietà/attributo.
Tornando all'inizio del post, posso dire che finora l'unico algoritmo che esiste per me è che gli oggetti con la priorità più alta dovrebbero essere modificati per ultimi - poi sovrascriveranno tutti gli altri nella stessa posizione in termini di visibilità. Questa è una cattiva idea, scomoda. O cancellare l'oggetto nascosto già esistente e ridisegnarlo per ultimo nella coda di costruzione non è un'idea migliore.
Lo sostengo, come ho già scritto anche su questo)).
Un esempio di come dovrebbe essere:
E naturalmente nel dialogo delle impostazioni manuali questa opzione è necessaria.
Non si tratta di strati, è solo la sequenza, gli strati sono un po' diversi. Quindi non OBJPROP_LAYER, ma qualcosa come OBJPROP_WEIGHT o OBJPROP_PRIORITY.
Perché OBJPROP_ZORDER non funziona?
Ecco perché non va bene, dato che questa proprietà è legata all'aspetto della selezione di un oggetto grafico con il mouse e non all'ordine di rendering.
E qui, infatti, non è assolutamente chiaro perché la proprietà OBJPROP_ZORDER, che in teoria distribuisce le priorità intere in un piccolo intervallo (non si possono comunque spremere molti oggetti su un grafico), improvvisamente ha tipo lungo. A cosa servono 8 byte, non sono sufficienti? Qualcuno potrebbe commentare questo?