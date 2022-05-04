Errori, bug, domande - pagina 516
Stai suggerendo di usare un identificatore di posizione?
MetaTrader 5 (64) è statoaggiornato automaticamente oggi.
Dopo questo, il terminale ha smesso di avviarsi, dando il seguente output quando si cerca di avviare
Si prega di risolvere il problema il più presto possibile.
MetaEditor è partito normalmente.
Ho allegato l'ultimo log del terminale.La descrizione del mio sistema: Windows 7 64 Maximum, Service Pack 1. Processore: Intel i5 750 @ 2.67GHz. RAM: 4GB
MetaTrader 5 è statoaggiornato automaticamente oggi.
Dopo questo, il terminale ha smesso di avviarsi, dando il seguente output quando si cerca di avviareSi prega di risolvere il problema il più presto possibile.
MetaEditor si avvia normalmente.
Quindi se il più presto possibile ha bisogno di una richiesta al CD + descrizione dell'hardware + indicazione del sistema operativo + log del terminale (file) + informazioni aggiuntive.
È partito bene, ma come al solito con un ritardo: XP SP3, KIS 2011, Intel P4 3.0 GHz, 3 Gb di RAM.
Questa è la seconda volta che il MetaEditor cancella il file.
Windows 7 SP1 32bit.
MetaEditor 5.0 507
Dopo aver eseguito il programma. C'erano tre progetti aperti prima --- EA, class1, class2 .
L'attenzione si è concentrata sulla classe 1.
Oggi lo lancio. Il programma è in esecuzione. Imposta il focus sulla scheda del progetto Class1. E cosa vedo? ---- è un progetto vuoto.
Ok, questa non è la prima volta. Faccio una versione di archivio ogni 15 minuti. Quindi nessun dato viene perso.
Il meta-editor l'ha fatto eseguire come amministratore.
Perché salva ancora i progetti in una cartella? C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\..........MQL5\
Cos'altro dovrei fare, dove dovrei configurare MetaEditor per salvare i file in C:\Programmi \MetaTrader 5\MQL5
Perché è stato sufficiente eseguire MetaEditor 4 come amministratore e salva i file in C :\Program Files\MetaTrader
Questo è molto probabilmente collegato. 1. Windows avvia il programma in una sandbox. 2. il programma crea progetti nella sandbox.
Probabilmente la protezione dei file è troppo forte.
XP non è un'opzione.
PS///o forse chiudere tutte le schede prima di chiudere MetaEditor. Poi quando si inizializza ---- MetaEditor non farà casino con i file. Forse qui c'è una specie di controllo dell'esistenza dei file. Se non viene trovato nessun file (Windows non ha avuto il tempo di caricare la sua sandbox) l'editor crea un file pulito con lo stesso nome. E Windows lo mette nella stessa sandbox (sostituendo il vecchio file con uno vuoto).
Per quanto riguarda la pulizia del progetto - servono dettagli in servicedesk. Magari allegare esempi di file aperti.
Riguardo alla directory di lavoro - prova a eseguire il meta-editor con la chiave /portable della linea di comando
Per quanto riguarda la pulizia del progetto - servono dettagli in servicedesk. Magari allegare esempi di file aperti.
Riguardo alla directory di lavoro - prova a eseguire il meta-editor con la chiave /portable della linea di comando
Esempi di file? Intendi come progetti o registri?
I normali progetti che ho creato attraverso il meta editor. Quello che il metameditor ha cancellato è ora vuoto. Windows mostra la dimensione del file come 0 byte.
Solo che l'ho già sostituito dalla versione dell'archivio.
Avete abbastanza spazio su disco?
Per quanto riguarda la pulizia del progetto - servono dettagli in servicedesk. Magari allegare esempi di file aperti.
Per quanto riguarda la directory di lavoro - prova ad eseguire il meta-editor con lo switch /portable della linea di comando
Eseguitelo in modalità compatibilità con XP SP3.
Creato un salvataggioEA. L'applicazione lo ha salvato in C:\Programmi\MetaTrader 5\MQL5
Grazie per il suggerimento.
Non so chi ha inventato di salvare i progetti in C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\.........\MQL5\.
Dopo tutto, per copiare un file da esso ---- dovete aprire questa cartella, ma prima trovarla. ....
Spero che Windows non faccia altri errori con i file.
Dopotutto, se volete copiare un file da esso a qualsiasi ----, dovete aprire questa cartella, ma prima trovarla. ....
Questo è descritto nell'aiuto.
È anche facile trovare la cartella comune