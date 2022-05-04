Errori, bug, domande - pagina 522
Probabilmente si tratta di questo errore.
Non ha niente a che vedere con internet. Qualcos'altro qui :)
Sì - non so come tutti - ma quando Internet - non vuole eseguire il tester
Non in alcun modo, lo cambi 10 volte e le citazioni sono tutte lì, ma no!
Sì - non so per tutti - ma quando Internet è scollegato - il tester non vuole partire
Non posso usarlo, l'ho cambiato 10 volte e le citazioni sono tutte presenti, ma no!
Ho usato il tester offline per molto tempo, ma solo sul server degli sviluppatori (ho smesso di lavorare in Alpari molto tempo fa). Non mi sembra di avere alcun problema.
Per quanto mi ricordo, per lavorare in modalità offline è sufficiente avere la storia normale + l'accesso del tester all'ambiente del conto di trading (logicamente è sufficiente connettersi al conto una volta e scaricare la giusta quantità di storia).
Ciao a tutti!
Potete dirmi cosa c'è che non va? È un bug o sto facendo qualcosa di sbagliato?
Il problema stesso è descritto qui:https://www.mql5.com/ru/forum/4668 L'essenza del problema è l'incapacità di usare test multicurrency.
Si presuppone che il tester della strategia non abbia una funzione che definisce un valore vuoto. Ho usato iCustom per attaccare uno zigzag, ha un valore vuoto di 0,
ma è reso come se non fosse vuoto.
Come posso innescare un evento Calculate nel terminale senza che ci siano tick provenienti dal server?
Può anche essere frazionato, se lo si desidera:
Ciao! Oggi c'è un problema con l'EURO M5. Non ho toccato nulla nel terminale, non ho cancellato o cambiato valori.
La situazione più recente:
Spostando il grafico, è di 10 anni fuori, solo su M5.
Cliccate con il tasto destro del mouse sul grafico --> Aggiorna.