Errori, bug, domande - pagina 521
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Meglio scrivere una richiesta dettagliata al service desk. Interessato anche ai log dell'agente tester
Prova anche ad eseguire MetaTester.exe manualmente, senza parametri
Reinstallare il firmware ha risolto completamente il problema, il tester funziona bene,
Ma ogni tanto devo premere di nuovo start a causa di un errore di autorizzazione,
Grazie ancora per il miglioramento del codice di programmazione in termini di prestazioni del terminale!
Ecco la grafica dello schermo 4:
Tracciamento a schermo intero (F11) e mosaico:
F11 di nuovo, perché non si inserisce automaticamente?
F11 di nuovo e.... e dov'è il mio mosaico?
Utilizzare TimeTradeServer(). E sarà sabato)).
Reinstallare il software ha risolto completamente il problema, il tester si avvia in un attimo,
Tuttavia, ogni tanto devo premere di nuovo start a causa di un errore di autorizzazione,
Comunque, grazie ancora per il miglioramento del codice del programma per quanto riguarda le prestazioni del terminale!
Ho ancora lo stesso bug. Il tester non parte. Ho scritto a servicedesk.
Reinstallare Windows è inaccettabile per me.
La descrizione delle proprietà POSITION_PRICE_OPEN e POSITION_PRICE_CURRENT non è assolutamente chiara in MQL5 Reference.
La loro logica può essere compresa solo guidando il tester. I valori possono essere uguali o diversi.
Continuo ad avere questo bug. Il tester non parte. Ho scritto a servicedesk.
Reinstallare Windows è inaccettabile per me.
Sì, è successo di nuovo oggi - ho provato a eseguirlo 10 volte nel tester
Ho provato a eseguire il mio Tester senza connessione a Internet o al DC e non succede niente, ma ho guardato il file di log e ho trovato
La connessione al server Alpari è fallita, anche se in basso a destra
Ho un tick verde nel terminale (MT5 507build) ma le quotazioni non vengono caricate,
Ho cambiato il conto demo, disattivato tutte le protezioni sul computer, riavviato il sistema,
Hoavviato il terminale e il test EAs è iniziato, quindi va così.
Domanda per gli sviluppatori:
Non è possibile eseguire il tester ora quando non c'è connessione a internet o al DC?
Grazie.
Non è possibile eseguire il tester ora quando non c'è connessione a internet o al DC?
Ho il tester che lavora sempre off-line, senza una connessione di rete. Devi solo scaricare la storia richiesta prima di iniziare il test. Naturalmente, senza di esso il tester non ha nulla su cui lavorare.
Probabilmente si tratta di questo errore.
Non ha niente a che vedere con internet. Qualcos'altro qui :)
Probabilmente si tratta di questo errore.
Non ha niente a che vedere con internet. Qualcos'altro qui :)
Ce l'ho da 3 mesi anche prima dell'aggiornamento. A volte non parte dalla seconda volta. Posso cambiare il tipo di ricerca nell'ottimizzazione avanti e indietro e va. Può essere causato dal carico sul computer oltre al terminale, forse il carico di lavoro, come una nuvola.
Succede anche che dalla scheda"Optimization results", il mouse esegue un singolo test sui parametri selezionati, i parametri sono impostati, ma il test non va, con lo stesso errore.