Errori, bug, domande - pagina 302
Potete dirmi quale server scegliere dove la storia delle citazioni
e gli spread dal 2008. Ho scaricato il programma di installazione dal vostro sito
Ho scaricato il programma di installazione dal vostro sito MT5, ma ho provato tutti i server dopo il 2010, 01, 01.
Ho provato a cancellare la cronologia
Ho provato a cancellare la mia cronologia dalla cartella principale - ancora lo stesso.Provato i server standard - terminale
Ci dica, qual è il principio dietro la decisione di rilasciare una nuova build?
Durante l'ultima settimana ci siamo preparati a rilasciare un grande aggiornamento cumulativo per la piattaforma MetaTrader 4, quindi il rilascio delle prossime build di MetaTrader 5 è stato un po' rallentato.
La prossima build di MT5 sarà rilasciata nei prossimi 2 giorni (è già nella fase finale dei test interni).
Si prega di consigliare quale server scegliere per la cronologia del preventivo
Prova ad aumentare il numero massimo di barre sul grafico nelle impostazioni del terminale e riavvia il terminale.
Grazie per la risposta - questo è rassicurante, il server Alpari.
Abbiamo scoperto molto tempo fa che il server Alpari non è il posto giusto per fare dei test completi.
Qualche consiglio su quale server scegliere, con una storia di citazioni
Ci sto lavorando dal 2008. Ho scaricato il programma di installazione dal vostro sito.
Se vuoi testarlo sul server degli sviluppatori, dovresti farlo sul server degli sviluppatori. Per quanto mi ricordo la storia delle citazioni è stata scaricata dal 2005.
Personalmente sto testando gli EA dal 2000.
In ogni caso, la storia di più alta qualità che ho visto solo qui (è un peccato che i personaggi siano troppo pochi)...
Signori, qualcuno ha provato a confrontare i risultati dell'Expert Advisor in tempo reale (per esempio, per una settimana) con i risultati ottenuti facendo girare il tester nello stesso periodo?
Cioè, prima l'Expert Advisor funziona per una settimana, poi eseguiamo il tester per lo stesso periodo con gli stessi parametri e confrontiamo la lista dei trade. Ottengo risultati molto diversi.
In realtà, circa la metà delle compravendite mancano, senza problemi registrati nel registro per aprirle.
Ho fatto funzionare il mio esperto per tre mesi su demo (metaquote). I risultati nel tester sono identici!
Hmmm... Ok, vedo perché. Forse scoprirò qualcosa.
Grazie mille. Lo penso anch'io.
Ma non posso scaricare la storia da quei server, ho già provato di tutto,
Ho cancellato la cronologia delle citazioni dalla cartella e ancora non si carica.
Ho provato lo script dal sito ma la stessa cosa, ottengo il parere
Ho provato lo script del sito ma continua a caricarsi.
=======
Nella modalità tester, anche, non scarica la storia. Se registro il server su Alpari o Broko, tutti i dati saranno scaricati istantaneamente.
Si scaricano tutti istantaneamente, ma tutti questi server non vogliono diventare amichevoli :-)