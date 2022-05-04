Errori, bug, domande - pagina 297
Alpari per tutte le coppie
Se non mi sbaglio, Alpari ha un lotto minimo di 0,10.
Ma per la validità e la verifica, come detto sopra, è meglio usare
Errori durante la lettura di linee lunghe da file di testo
{
string fn= "test_str.txt",sRead,sWrite="";
int cnStr=100,cnSymb=6000,i,fh;
fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
for(i=0; i<cnSymb; i++)
{
sWrite+=(string)(i%10);
}
int wrLen;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
wrLen=FileWriteString(fh,sWrite+"\r\n")-2;
}
FileClose(fh);
fh=FileOpen(fn,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
int readLen,minCn,j,error1Cn=0,error2Cn=0;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
sRead=FileReadString(fh);
readLen=StringLen(sRead);
if(readLen!=wrLen)
{
if(error1Cn<3) Print("ERROR1 str: ",i," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error1Cn++;
}
int minCn=MathMin(readLen,wrLen);
ushort chR,chW;
for(j=0; j<minCn; j++)
{
chR = StringGetCharacter(sRead, j);
chW = StringGetCharacter(sWrite, j);
if(chR!=chW) break;
}
if(j!=minCn)
{
if(error2Cn<3) Print("ERROR2 str: ",i," symbol: ",j," chR: ",chR," chW: ",chW," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error2Cn++;
}
}
FileClose(fh);
Print("Str count: ",cnStr," str size: ",cnSymb," error1Cn: ",error1Cn," error2Cn: ",error2Cn);
}
//---
void OnStart(){testStr();}
Sto ricevendo
ERROR1 str: 99 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR1 str: 98 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR2 str: 0 symbol: 5373 chR: 53 chW: 51 readLen: 5998, wrLen: 6000
ERROR1 str: 0 readLen: 5998, wrLen: 6000
Per favore, correggetelo il prima possibile.
Potete dirmi come fare in modo che la finestra dei dati visualizzi i nomi dei suoi buffer?
Vedere l'esempio sotto Proprietà del programma
#property indicator_plots 1
#property indicator_buffers 5
...
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
...
Per favore, correggete il prima possibile.
Grazie per il messaggio, corretto.
La classe standard CChart è difettosa.
Esegui lo script e voilà, il grafico viene spazzato via dal vento :o)
Il grafico viene cancellato senza alcun messaggio di errore.
La classe CChart standard è difettosa.
Esegui lo script e voilà, il grafico viene spazzato via dal vento :o)
Il grafico viene cancellato senza alcun messaggio di errore.
Quando lo script finisce, tutti gli oggetti vengono distrutti automaticamente, inclusa un'istanza della classe CChart. Ma i distruttori degli oggetti creati sono chiamati durante il processo di distruzione. Nel nostro caso, il distruttore assomiglia a questo per la classe CChart
cioè il grafico su cui è in esecuzione lo script è chiuso.
PS Leggete l'articolo L'ordine di creazione e distruzione degli oggetti in MQL5.