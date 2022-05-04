Errori, bug, domande - pagina 145
Credo che ci sia un errore nella funzioneHistoryDealsTotal(), se viene avviata dopo HistorySelectByPosition() .
Ogni tanto il numero di operazioni è uguale a 0, e questo mentre c'è una posizione aperta (variante multicurrency).
Eh, dovrò cancellare MT5 e volevo usarlo così tanto... :'(
Scherzo, WideCap al cestino :)
Win 7 x32
MT5 ultimo
WideCap ultimo
La più grande richiesta... Con mt4...
Per tutte le piccole cose che contano, si prega di creare un thread separato (Thread - per renderlo più chiaro...;)...
Stanco di caricare il terminale e... fermo - annoiato...;)
Linea bianca - invece di un menu...
Otto grafici con bot...
Aggiunto un nuovo simbolo - questo è tutto... tutto il giorno - nessun segno in - nessun segno fuori... (((((
s...
PageFile - reso già statico... abbastanza - non ha aiutato... (((((((
Il mio terminale non si blocca, il tuo problema è probabilmente diverso.
Più thread, più punti di sincronizzazione, il che porta a un numero enorme di errori difficili da trovare e imprevedibili nel programma.
Il mio terminale non si blocca, il tuo problema è probabilmente altrove.
La nuova costruzione - 338 - ha scaricato rapidamente... bello... ))))
ora, dovrò torturarlo per tenerlo attaccato!;)
bau...
wow... si è anche scaricato subito)))))))))))
zzzs
bene, bene, bene... Nessuna macchia bianca. E sta caricando i dati.
Ah, ben fatto! E come si scarica bene e velocemente!!!
Tutti - un brindisi agli sviluppatori! E forse farò anche un bot per Champ domani...))))
Una cosa del genere accade di tanto in tanto.
Screenshot prima del test:
("Avviare" e minimizzare il terminale)
Screenshot dopo:
Le barre degli strumenti ecc. non sono a posto
Più thread, più punti di sincronizzazione, il che porta a un numero enorme di errori difficili da trovare e imprevedibili nel programma.
Il mio terminale non si blocca, il tuo problema è probabilmente diverso.
