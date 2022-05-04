Errori, bug, domande - pagina 145

Nuovo commento
 
divenetz:

Credo che ci sia un errore nella funzioneHistoryDealsTotal(), se viene avviata dopo HistorySelectByPosition() .

Ogni tanto il numero di operazioni è uguale a 0, e questo mentre c'è una posizione aperta (variante multicurrency).

Continua a ripetersi?
 
Se WideCap è installato sul mio computer (anche senza regole per mt5), allora MT5 non si connette al server e il tester dà qualcosa sui socket asincroni.

Eh, dovrò cancellare MT5 e volevo usarlo così tanto... :'(

Scherzo, WideCap al cestino :)

Win 7 x32
MT5 ultimo
WideCap ultimo

[Eliminato]  

La più grande richiesta... Da mt4...

Per tutte le piccole cose che contano, si prega di creare un thread separato (Thread - per renderlo più chiaro...;)...

Stanco di caricare il terminale e... fermo - annoiato...;)

Linea bianca - invece di un menu...

Otto grafici con bot...

Aggiunto un nuovo simbolo - questo è tutto... tutto il giorno - nessun segno in - nessun segno fuori... (((((

s...

PageFile - reso già statico... abbastanza - non ha aiutato... (((((((

 
EQU:

La più grande richiesta... Con mt4...

Per tutte le piccole cose che contano, si prega di creare un thread separato (Thread - per renderlo più chiaro...;)...

Stanco di caricare il terminale e... fermo - annoiato...;)

Linea bianca - invece di un menu...

Otto grafici con bot...

Aggiunto un nuovo simbolo - questo è tutto... tutto il giorno - nessun segno in - nessun segno fuori... (((((

s...

PageFile - reso già statico... abbastanza - non ha aiutato... (((((((

Più thread, più punti di sincronizzazione, il che porta a un numero enorme di errori difficili da trovare e imprevedibili nel programma.
Il mio terminale non si blocca, il tuo problema è probabilmente diverso.
[Eliminato]  
mrProF:
Più thread, più punti di sincronizzazione, il che porta a un numero enorme di errori difficili da trovare e imprevedibili nel programma.
Il mio terminale non si blocca, il tuo problema è probabilmente altrove.
Sì... Sono d'accordo... Il codice scritto correttamente non ha bisogno di molti fili... A maggior ragione... NORMALMENTE_SCRITTO(!)...;)
[Eliminato]  

La nuova costruzione - 338 - ha scaricato rapidamente... bello... ))))

ora, dovrò torturarlo per tenerlo attaccato!;)

bau...

wow... si è anche scaricato subito)))))))))))

zzzs

bene, bene, bene... Nessuna macchia bianca. E sta caricando i dati.

[Eliminato]  

Ah, ben fatto! E come si scarica bene e velocemente!!!

Tutti - un brindisi agli sviluppatori! E forse farò anche un bot per Champ domani...))))

 

Una cosa del genere accade di tanto in tanto.

Screenshot prima del test:

("Avviare" e minimizzare il terminale)

Screenshot dopo:

Le barre degli strumenti ecc. non sono a posto

[Eliminato]  
mrProF:
Più thread, più punti di sincronizzazione, il che porta a un numero enorme di errori difficili da trovare e imprevedibili nel programma.
Il mio terminale non si blocca, il tuo problema è probabilmente diverso.
Dipende da come questi fili condividono le risorse e da cosa fanno. Naturalmente, dovrebbe esserci una sincronizzazione. Ma in generale, è di secondaria importanza.
 

costruire 338

Descrizione:
Un errore ha fatto sì che il programma smettesse di comunicare con Windows.

La firma del problema:
Nome dell'evento problematico: AppHangB1
Nome dell'applicazione: terminal64.exe
Versione dell'applicazione: 5.0.0.338
Timbro temporale dell'applicazione: 0060dc00
Evento di congelamento: 678b
Tipo di sospensione: 1
Versione OS: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Codice lingua: 1049
Firma di sospensione supplementare 1: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Firma di sospensione supplementare 2: 8160
Firma di sospensione supplementare 3: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Firma di sospensione supplementare 4: 678b
Firma di sospensione supplementare 5: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Firma di sospensione supplementare 6: 8160
Firma di sospensione supplementare 7: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1

Leggi la dichiarazione sulla privacy online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&amp;clcid=0x0419

Se l'informativa sulla privacy online non è disponibile, si prega di consultare la versione locale:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt

Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows
Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows
  • go.microsoft.com
Обратите внимание, что сведения, содержащиеся на этой странице, являются дополнением к заявлению о конфиденциальности Windows 7. Чтобы получить общее представление о принципах сбора и использования данных, относящихся к определенному компоненту или службе, прочитайте заявление о конфиденциальности Windows 7, а также все применимые дополнения...
1...138139140141142143144145146147148149150151152...3184
Nuovo commento