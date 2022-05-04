Errori, bug, domande - pagina 303
Scrivete l'indirizzo del server dove avete le citazioni.
E lo spread è almeno del 2010. grazie!
Domanda per gli sviluppatori:
Levariabili globali del terminale client nella modalità di test EA sono emulate in qualche modo o mancano come classe?Grazie.
Le variabili globali funzionano completamente nello Strategy Tester.
Tuttavia, il database delle variabili globali è annullato in ogni test.
Dima_S:
Понято. А в терминале они в списке должны появляться, как было в МТ4?
Il service-desk non viene aggiunto all'applicazione #33778
È di nuovo sulla piattaforma x64...
Ho una domanda, dato che non ho mai avuto a che fare con compilatori a 64 bit - c'è qualche codice speciale? Perché ci sono così tanti errori nella versione x64? In cosa differiscono dalla versione x32?
Prendo questa funzione dalla sezione MQL5 Reference / Language Fundamentals / Functions
Ma il compilatore stampa '(' - il punto e virgola è previsto.
Cosa significa?
Questa è una disattenzione umana formale.
nella dichiarazione della funzione double a - la lettera 'a' è cirillica, e nel ritorno (a + b) - la lettera 'a' è latina
questa lettera non è evidenziata in rosa nel vostro editore?
è la formale disattenzione umana...
Una spiegazione con una tale caratterizzazione è difficilmente applicabile alla situazione :) Il simbolo è stato fissato immediatamente nell'editor, come una cosa ovvia. L'errore si verifica quando il cursore si trova davanti a una parentesi aperta, non al carattere 'a'. Essendo umanamente attento, avresti dovuto notarlo nel commento del compilatore citato.
La domanda rimane: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136
Spiegazione. La domanda è sorta, non perché mi siedo e compilo stupidamente esempi dal libro di riferimento, ma perché questo messaggio di errore appare quando creo una funzione funzionante. Il riferimento all'esempio di riferimento non cambia nulla. Potete anche rimuovere la descrizione degli argomenti dall'intestazione - il problema persiste.