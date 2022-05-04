Errori, bug, domande - pagina 273

Grazie, correggete la descrizione dei cambiamenti per l'ultima build.
 
Nell'ultima build è apparso qualche bug. La funzione if(prev_calculated==0) è ora attivata su ogni tick...
Ho riavviato il terminale - tutto è OK. Non so cosa fosse.
 

Sono l'unico "sfortunato"?

Non riesco a ricordare l'ultima volta che ho notato un bug - tutto funziona bene.

Anche per me tutto è tornato alla normalità. Forse c'era qualcosa di sbagliato con il server?
 

Si può aggiungere l'ipotesi di selezionare diversi indicatori nella"lista degli indicatori" da rimuovere dal grafico?


E perché gli indicatori non possono essere cancellati nella "finestra dei dati"?

 

Specificato la domanda sulla possibilità di visualizzare le dinamiche del conto sull'indicatore nel mio post #24 http://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5

 
E perché gli indicatori della "finestra dei dati" non possono essere cancellati?

È possibile. Proprietà dell'indicatore - scheda "Visualizzazione" - casella di controllo "Mostra nella finestra dei dati
 
costruire 381. NON È CAMBIATO NULLA !!!

ogni volta che si riavvia il terminale, gli EA sono inizializzati con parametri diversi (quello che vuoi).



Riprodotto, sistemando il tutto.

build 384. ho provato un paio di EAs su 4 finestre. ok, ha funzionato. ero già contento ())) ho provato 20 finestre - iSTILL WON'T WORK!!!

P.S., comunque, un po' di stabilità - i parametri sono ripristinati non a qualcosa, ma a quelli prescritti di default...

 
build 384. provato un paio di esperti su 4 finestre. ok, ha funzionato. si è eccitato )))) provato su 20 finestre - NON FUNZIONA ANCORA!!!

P.S. Tuttavia, c'è stabilità - i parametri non sono ripristinati a quello che volete, ma a quelli di default...

La correzione sarà nella prossima build.
 

Potete dirmi come emettere il valore dell'indice della linea dell'indicatore nell'EA. Ho bisogno del valore della 1a linea e della 2a linea.

Non lo vedo nella descrizione della funzione, ma penso di averne bisogno in un modo diverso.

intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...);

In mt4 gli indici erano specificati in modalità int

doppio iCustom( simbolo stringa, int timeframe, nome stringa, ..., int mode, int shift)


Oppure potete indirizzarmi verso la verità, posso cercare di scoprirla da solo,

Ho navigato nel forum per 3 giorni e non c'è niente del genere...

