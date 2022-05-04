Errori, bug, domande - pagina 273
"myexp.ex5::euro.bmp"
Nell'ultima build è apparso qualche bug. La funzione if(prev_calculated==0) è ora attivata su ogni tick...
Sono l'unico "sfortunato"?
Non riesco a ricordare l'ultima volta che ho notato un bug - tutto funziona bene.
Riavviato il terminale - tutto OK. Cosa fosse, non lo so.
Si può aggiungere l'ipotesi di selezionare diversi indicatori nella"lista degli indicatori" da rimuovere dal grafico?
E perché gli indicatori non possono essere cancellati nella "finestra dei dati"?
Specificato la domanda sulla possibilità di visualizzare le dinamiche del conto sull'indicatore nel mio post #24 http://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5
E perché gli indicatori della "finestra dei dati" non possono essere cancellati?
costruire 381. NON È CAMBIATO NULLA !!!
ogni volta che si riavvia il terminale, gli EA sono inizializzati con parametri diversi (quello che vuoi).
Riprodotto, sistemando il tutto.
build 384. ho provato un paio di EAs su 4 finestre. ok, ha funzionato. ero già contento ())) ho provato 20 finestre - iSTILL WON'T WORK!!!
P.S., comunque, un po' di stabilità - i parametri sono ripristinati non a qualcosa, ma a quelli prescritti di default...
Potete dirmi come emettere il valore dell'indice della linea dell'indicatore nell'EA. Ho bisogno del valore della 1a linea e della 2a linea.
Non lo vedo nella descrizione della funzione, ma penso di averne bisogno in un modo diverso.
intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...);
In mt4 gli indici erano specificati in modalità int
Oppure potete indirizzarmi verso la verità, posso cercare di scoprirla da solo,
Ho navigato nel forum per 3 giorni e non c'è niente del genere...