Durante la compilazione dell'Expert Advisor i seguenti messaggi appaiono nel log (e ce ne sono molti)

Trolls:

Questo significa che avete dichiarato una variabile locale e una globale con lo stesso nome. Nell'ambito locale, la variabile globale sarà nascosta (invisibile), che è ciò di cui il compilatore vi avverte. La via d'uscita è dare nomi diversi.
AlexSTAL:
Questa è una domanda che mi sono fatto molte volte....

Ho scritto a servicedesk.... hanno risposto rapidamente!


Non una buona...

 
Jager:

Dopo la compilazione, i parametri di input nel tester di strategia vengono reimpostati sui loro parametri. Start, Step, Stop.

Ogni volta dopo la compilazione, devo reimpostare i parametri di prova richiesti.

È molto scomodo.

Puoi approfondire il comportamento?

L'ho provato. Sia alla compilazione che al riavvio del terminale, i parametri impostati sono conservati.

 

Ho un problema con l'inizializzazione dei valori di stato del conto della linea Indicator.

In breve, l'output Print( ) Equity cambia quando viene testato su un periodo storico, mentre i tentativi di scrivere gli stessi valori mutevoli nel buffer dei dati dell'indicatore non vengono visualizzati, anche se la "capacità" di scrivere sui prezzi è già stata testata, e non ci sono errori e osservazioni del tester.

Il problema è descritto più dettagliatamente nell'ultimo sesto post del thread: https://www.mql5.com/ru/forum/2963

Non ho avuto bisogno di ricompilare su 32 bit e non ho avuto bisogno di ricompilare su 64 bit)
 

Qual è il modo corretto di riferirsi al file delle risorse?

#resource "euro.bmp"
....
....
....
string res=MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME)+"::euro";

È corretto?

Nell'ultima build è apparso qualche errore. Funzione 
if(prev_calculated==0)

ha iniziato a scattare ad ogni zecca, e anche senza zecche. Come se fosse in loop (4 volte al secondo costantemente). E il terminale allo stesso tempo carica qualcosa di continuo, anche se non sto facendo scorrere la finestra, e l'indicatore ha bisogno di poche candele (quello che c'è sullo schermo). Allo stesso tempo nel task manager i valori del grafico escono al massimo su entrambi i core, il carico della CPU anche, e MT rallenta (in questa funzione ho il calcolo, se lo rimuovo - nessun carico, ma il looping rimane). Se si rimuove l'indicatore dal grafico, il caricamento si ferma dopo un po' di tempo. Non era così prima - ha funzionato una volta, come dovrebbe. C'è un codice davanti ad esso:

if(rates_total<0)
      {
         printf("На графике отсутствуют исторические данные");
         return(0);
      }
    
      if(rates_total<DATA_LIMIT)
      {
         printf("Недостаточно исторических данных, необходимое количество: "+string(DATA_LIMIT));
         return(0);
      }

I dati sono sufficienti, poiché i messaggi del codice non vengono stampati. E da.

prev_calculated

Il messaggio di prova va avanti continuamente.

Mentre scrivo questo post - 20 MBt sono stati scaricati e continuano.

Si prega di sistemare come era il più presto possibile.

Se qualcuno ha una build non l'ultima, per favore condivida.

 
-Alexey-:

Nell'ultima build è apparso qualche bug. La funzione if(prev_calculated==0) ha iniziato a scattare su ogni tick...
Allo stesso modo.
 
Kos:

Qual è il modo corretto di riferirsi al file delle risorse?

È corretto?

"myexp.ex5::euro.bmp"
