Errori, bug, domande - pagina 272
Durante la compilazione dell'Expert Advisor i seguenti messaggi appaiono nel log (e ce ne sono molti)
dichiarazione di 'sl' nasconde dichiarazione globale nel file 'Time not waits_2011_00.mq5' alla linea 20 Trade.mqh 1021 45
la dichiarazione di 'tp' nasconde la dichiarazione globale nel file 'Time not waits_2011_00.mq5' alla linea 21 di Trade.mqh 1021 48
cos'è questo e come risolverlo. questo non era presente nelle build precedenti
Questa è una domanda che mi sono fatto molte volte....
Ho scritto a servicedesk.... hanno risposto rapidamente!
Non una buona...
Dopo la compilazione, i parametri di input nel tester di strategia vengono reimpostati sui loro parametri. Start, Step, Stop.
Ogni volta dopo la compilazione, devo reimpostare i parametri di prova richiesti.
È molto scomodo.
Puoi approfondire il comportamento?
L'ho provato. Sia alla compilazione che al riavvio del terminale, i parametri impostati sono conservati.
Ho un problema con l'inizializzazione dei valori di stato del conto della linea Indicator.
In breve, l'output Print( ) Equity cambia quando viene testato su un periodo storico, mentre i tentativi di scrivere gli stessi valori mutevoli nel buffer dei dati dell'indicatore non vengono visualizzati, anche se la "capacità" di scrivere sui prezzi è già stata testata, e non ci sono errori e osservazioni del tester.
Il problema è descritto più dettagliatamente nell'ultimo sesto post del thread: https://www.mql5.com/ru/forum/2963
Qual è il modo corretto di riferirsi al file delle risorse?
È corretto?
ha iniziato a scattare ad ogni zecca, e anche senza zecche. Come se fosse in loop (4 volte al secondo costantemente). E il terminale allo stesso tempo carica qualcosa di continuo, anche se non sto facendo scorrere la finestra, e l'indicatore ha bisogno di poche candele (quello che c'è sullo schermo). Allo stesso tempo nel task manager i valori del grafico escono al massimo su entrambi i core, il carico della CPU anche, e MT rallenta (in questa funzione ho il calcolo, se lo rimuovo - nessun carico, ma il looping rimane). Se si rimuove l'indicatore dal grafico, il caricamento si ferma dopo un po' di tempo. Non era così prima - ha funzionato una volta, come dovrebbe. C'è un codice davanti ad esso:
I dati sono sufficienti, poiché i messaggi del codice non vengono stampati. E da.
Il messaggio di prova va avanti continuamente.
Mentre scrivo questo post - 20 MBt sono stati scaricati e continuano.
Si prega di sistemare come era il più presto possibile.
Se qualcuno ha una build non l'ultima, per favore condivida.
Nell'ultima build è apparso qualche bug. La funzione if(prev_calculated==0) ha iniziato a scattare su ogni tick...
Qual è il modo corretto di riferirsi al file delle risorse?
È corretto?