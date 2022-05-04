Errori, bug, domande - pagina 136
L'indicatore creato da Expert Advisor non verrà scaricato fino a quando non lo cancellerai esplicitamente o Expert Advisor non sarà terminato.
Grazie per aver trovato il tempo di rispondere.
Questo cambia molto, significa che possiamo fare a meno di separare il codice per il tester e il codice per il reale.
Consigli su come risparmiare risorse se gli indicatori sono necessari una volta all'ora:
lasciare una dozzina di indicatori standard per appendere fuori ad ogni tick o
Scaricateli dopo ogni utilizzo tramite IndicatorRelease(indicator_handle), e poi caricateli di nuovo dopo un'ora.
Ma la seconda variante aumenta il tempo dei test.
Rispondere anche quanto ritardo in media è necessario per caricare una maschera?
Domanda
Non uso affatto le impostazioni di offset, ma mi è capitato di vedere una descrizione su Alligator e ho iniziato a pensare... :)
Descrizione di una delle impostazioni dell'alligatore:
cambio_denti
[Spostamento della linea rossa rispetto al grafico del prezzo. Bisogna ricordare che lo spostamento della linea è puramente visivo per la visualizzazione, e i valori nel buffer dell'indicatore sono memorizzati senza alcuno spostamento. Quando i valori del buffer sono ottenuti usando la funzione CopyBuffer(), il valore di offset non avrà alcun effetto.
Anche se non è menzionato nella descrizione di MA, ma penso che sia un errore e tutto è simile
ma_turno
[Spostamento dell'indicatore rispetto al grafico dei prezzi.
Nell'immagine dove c'è l'uccellino giallo, il prezzo ha attraversato la MA senza uno spostamento. Qui è chiaro, per esempio, il prezzo alla chiusura della barra precedente è superiore alla MA e il prezzo all'apertura della barra corrente è aperto.
Ma dove si trova l'uccello verde, come facciamo a sapere la stessa cosa? Cioè quando il prezzo attraversa visivamente la MA con lo spostamento
al simbolo del grafico, ma non so come specificare il simbolo della classe
Ciao, ho scritto uno script - ottenendo il prezzo Ask per EURUSD dà 0 - penso di dover legare
al simbolo del grafico, ma non so come specificare il simbolo della classe
La prima cosa da fare è familiarizzare con il contenuto della classe. Quando ci si collega al simbolo, si dovrebbe prima usare il metodo "Name" della classe.
Capisco che Ask nella classe è definito dalla struttura MqlTick; ho provato in entrambi i modi e ottengo ancora zero
Dovresti fare quanto segue
Che ne dite di provare in questo modo?