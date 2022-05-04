Errori, bug, domande - pagina 269
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Voi ragazzi siete così lenti :) Le cadute non sono false, ma tutto funziona. Stai cercando nel posto sbagliato. )))) C'è una funzione corretta.
Sto cercando di capire perché ArrayIsSeries(High) è sempre falso
L'aiuto per questa funzione dice(https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries)
Valore di ritorno
Restituisce true se l'array controllato è un array di serie temporali, altrimenti restituisce false. Gli array passati come parametro a OnCalculate() dovrebbero essere controllati per l'ordine in cui si accede agli elementi dell'array con ArrayGetAsSeries().
L'array che avete dichiarato non è una serie temporale e non può diventarlo in nessun caso. Le serie temporali sono array definiti da runtime, per esempio nella funzione OnCalculate():
L'aiuto per questa funzione dice(https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries)
L'array che avete dichiarato non è una serie temporale e non può diventarlo in nessun caso. Le serie temporali sono array predefiniti in runtime, per esempio nella funzione OnCalculate():
ArrayGetAsSeries non funziona come previsto.
Le serie temporali sono array predefiniti in runtime, ad esempio in OnCalculate():
Cosa c'è scritto nell'aiuto:
Примечание
Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().
Cosa c'è scritto nell'aiuto:
Eseguite un tale indicatore e lo vedrete voi stessi:
La funzione ArrayGetAsSeries cambia solo la direzione di indicizzazione, ma non trasforma un array in una serie temporale. Cosa state cercando di ottenere con questa funzione?
Questa funzione controlla la direzione, non il cambiamento.
1) Senza inizializzazione
2) Con l'inizializzazione
3) Il codice di cui sopra, solo con la funzione ArrayGetAsSeries che ottiene la direzione di indicizzazione dell'arrayNel service-desk ho sbagliato il nome della funzione
Eseguite un tale indicatore e lo vedrete voi stessi:
È comprensibile. E la mia domanda non riguardava gli errori, tutto funziona come scritto nella guida:
Примечание
Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().
La domanda è sorta a causa della discrepanza tra il colore e il grassetto evidenziati nell'aiuto e ciò che avete detto:
Rosh:
Le serie temporali sono array predefiniti in runtime, per esempio in OnCalculate():
Ecco perché lo faccio in OnCalculate():
L'aiuto per questa funzione dice(https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries)
L'array che avete dichiarato non è una serie temporale e non può diventarlo in nessun caso. Le serie temporali sono array predefiniti, per esempio nella funzione OnCalculate():
Il controllo non funziona nemmeno nell'indicatore.
Inoltre,prev_calculated non funziona più, è sempre 0:
Sì, penso che con queste funzioni si siano già risolti.
Ma come un desiderio, in modo che non dimentico - nell'editor, quando richiesto dopo aver digitato tre o quanti caratteri, quando si fa clic su in piedi sulla prima riga della lista non viene rimosso dalla lista. Appena usato per essere così già come in studio, penso che molti saranno "infastiditi" se non fatto nello stesso modo come in studio. IMHO.