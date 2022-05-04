Errori, bug, domande - pagina 269

AndrNuda:
Voi ragazzi siete così lenti :) Le cadute non sono false, ma tutto funziona. Stai cercando nel posto sbagliato. )))) C'è una funzione corretta.
BoraBo:

Sto cercando di capire perché ArrayIsSeries(High) è sempre falso

L'aiuto per questa funzione dice

Valore di ritorno

Restituisce true se l'array controllato è un array di serie temporali, altrimenti restituisce false. Gli array passati come parametro a OnCalculate() dovrebbero essere controllati per l'ordine in cui si accede agli elementi dell'array con ArrayGetAsSeries().

L'array che avete dichiarato non è una serie temporale e non può diventarlo in nessun caso. Le serie temporali sono array definiti da runtime, per esempio nella funzione OnCalculate():

int OnCalculate (const int rates_total,      // размер входных таймсерий
                 const int prev_calculated,  // обработано баров на предыдущем вызове
                 const datetime& time[],     // Time
                 const double& open[],       // Open
                 const double& high[],       // High
                 const double& low[],        // Low
                 const double& close[],      // Close
                 const long& tick_volume[],  // Tick Volume
                 const long& volume[],       // Real Volume
                 const int& spread[]         // Spread
   )
Rosh:

L'array che avete dichiarato non è una serie temporale e non può diventarlo in nessun caso. Le serie temporali sono array predefiniti in runtime, per esempio nella funzione OnCalculate():

ArrayGetAsSeries non funziona come previsto.
 
AlexSTAL:
ArrayGetAsSeries non funziona come previsto.
La funzione ArrayGetAsSeries cambia solo la direzione di indicizzazione, ma non trasforma l'array in una serie temporale. Cosa state cercando di ottenere con questa funzione?
 
Rosh:
Le serie temporali sono array predefiniti in runtime, ad esempio in OnCalculate():
int OnCalculate (const int rates_total,      // размер входных таймсерий
                 const int prev_calculated,  // обработано баров на предыдущем вызове
                 const datetime& time[],     // Time
                 const double& open[],       // Open
                 const double& high[],       // High
                 const double& low[],        // Low
                 const double& close[],      // Close
                 const long& tick_volume[],  // Tick Volume
                 const long& volume[],       // Real Volume
                 const int& spread[]         // Spread
   )


Cosa c'è scritto nell'aiuto:

Примечание

Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().

 
joo:

Cosa c'è scritto nell'aiuto:


Eseguite un tale indicatore e lo vedrete voi stessi:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           CheckArrayIsSeries.mq5 |
//|                      Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- indicator buffers
double         Label1Buffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void checkArray(const double & array[])
  {
   if(ArrayGetAsSeries(array))
     {
      Print("array can use as timeseria");
     }
     else
     {
      Print("array can not use as timeseria!!!");
     }
     
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(ArrayIsSeries(open))
     {
      Print("open[] is timeseria");
      checkArray(open);
     }
   else
     {
        {
         Print("open[] is timeseria!!!");
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Rosh:
La funzione ArrayGetAsSeries cambia solo la direzione di indicizzazione, ma non trasforma un array in una serie temporale. Cosa state cercando di ottenere con questa funzione?

Questa funzione controlla la direzione, non il cambiamento.

1) Senza inizializzazione

double Buf[];
void OnStart()
  {
   ArrayResize(Buf, 3);

   Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf));             // ArrayGetAsSeries(Buf): false
   
   // Меняем направление на обратный порядок
   Print("Установка в true прошла: ", ArraySetAsSeries(Buf, true));     // Установка в true прошла: true
   Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf));             // ArrayGetAsSeries(Buf): false
   
   // Меняем направление на прямой порядок
   Print("Установка в false прошла: ", ArraySetAsSeries(Buf, false));   // Установка в false прошла: true
   Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf));             // ArrayGetAsSeries(Buf): false
  }

2) Con l'inizializzazione

double Buf[];
void OnStart()
  {
   ArrayResize(Buf, 3);
   Buf[0] = 0; Buf[1] = 1; Buf[2] = 2;

   Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf));             // ArrayGetAsSeries(Buf): false
   
   // Меняем направление на обратный порядок
   Print("Установка в true прошла: ", ArraySetAsSeries(Buf, true));     // Установка в true прошла: true
   Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf), " [", Buf[0], ",", Buf[1], ",", Buf[2], "]"); // ArrayGetAsSeries(Buf): true [2,1,0]
   
   // Меняем направление на прямой порядок
   Print("Установка в false прошла: ", ArraySetAsSeries(Buf, false));   // Установка в false прошла: true
   Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf), " [", Buf[0], ",", Buf[1], ",", Buf[2], "]"); // ArrayGetAsSeries(Buf): false [0,1,2]
  }

3) Il codice di cui sopra, solo con la funzione ArrayGetAsSeries che ottiene la direzione di indicizzazione dell'array

double High[];
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
void OnStart()
  {
   Print("ArrayGetAsSeries(High) ",ArrayGetAsSeries(High));                   // ArrayGetAsSeries(High) false

   CiHigh z;

   int count=3;
   if(z.Create(_Symbol,_Period)==true)
     {
      if(z.GetData(0,count,High)==count)
        {
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,true) ",ArraySetAsSeries(High,true));   // ArraySetAsSeries(High,true) true
         Print("ArrayGetAsSeries(High) true = ",ArrayGetAsSeries(High));      // ArrayGetAsSeries(High) true = false
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,false) ",ArraySetAsSeries(High,false)); // ArraySetAsSeries(High,false) true
         Print("ArrayGetAsSeries(High) false = ",ArrayGetAsSeries(High));     // ArrayGetAsSeries(High) false = false
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
        }
      else
         Print("Не удалось получить ",count," данных таймсерии.");
     }
   else Print("Ошибка создания таймсерии.");
   Print("ArrayGetAsSeries(High) ",ArrayGetAsSeries(High));                   // ArrayGetAsSeries(High) false
   Print("GetLastError() ",GetLastError());
  }
Nel service-desk ho sbagliato il nome della funzione


 
Rosh:

Eseguite un tale indicatore e lo vedrete voi stessi:

È comprensibile. E la mia domanda non riguardava gli errori, tutto funziona come scritto nella guida:

Примечание

Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().


La domanda è sorta a causa della discrepanza tra il colore e il grassetto evidenziati nell'aiuto e ciò che avete detto:

Rosh:
Le serie temporali sono array predefiniti in runtime, per esempio in OnCalculate():

Ecco perché lo faccio in OnCalculate():

    //--------------------------------------
    if (ArrayGetAsSeries(time)!=true)
      ArraySetAsSeries(time,true);
    if (ArrayGetAsSeries(open)!=true)
      ArraySetAsSeries(open,true);
    if (ArrayGetAsSeries(high)!=true)
      ArraySetAsSeries(high,true);
    if (ArrayGetAsSeries(low)!=true)
      ArraySetAsSeries(low,true);
    if (ArrayGetAsSeries(close)!=true)
      ArraySetAsSeries(close,true);
    //--------------------------------------
 
Rosh:

L'aiuto per questa funzione dice(https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries)

L'array che avete dichiarato non è una serie temporale e non può diventarlo in nessun caso. Le serie temporali sono array predefiniti, per esempio nella funzione OnCalculate():

Il controllo non funziona nemmeno nell'indicatore.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    ind_proba.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int count=3;
   int i=0;
   int limit;
//   bool printCom;

   if(prev_calculated>0)
     {
      limit=1;
     }
   else
     {
      Print("rates_total  ",rates_total,"  prev_calculated  ",prev_calculated);
      for(i=0; i<count; i++) Print(i,"=",open[i]);
      Print("ArraySetAsSeries(open,true) ",ArraySetAsSeries(open,true));
      Print("ArrayIsSeries(open) true = ",ArrayIsSeries(open));
      Print("ArrayGetAsSeries(open) true = ",ArrayGetAsSeries(open));
      for(i=0; i<count; i++) Print(i,"=",open[i]);
      Print("ArraySetAsSeries(open,false) ",ArraySetAsSeries(open,false));
      Print("ArrayIsSeries(open) false = ",ArrayIsSeries(open));
      Print("ArrayGetAsSeries(open) false = ",ArrayGetAsSeries(open));
      for(i=0; i<count; i++) Print(i,"=",open[i]);
     }
   Print("GetLastError() ",GetLastError());
//--- return value of prev_calculated for next call

   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Inoltre,prev_calculated non funziona più, è sempre 0:

 

Sì, penso che con queste funzioni si siano già risolti.


Ma come un desiderio, in modo che non dimentico - nell'editor, quando richiesto dopo aver digitato tre o quanti caratteri, quando si fa clic su in piedi sulla prima riga della lista non viene rimosso dalla lista. Appena usato per essere così già come in studio, penso che molti saranno "infastiditi" se non fatto nello stesso modo come in studio. IMHO.

