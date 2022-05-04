Errori, bug, domande - pagina 268
Come posso cambiare l'ordine degli indicatori senza rimuoverli dal grafico?
Vorrei essere in grado di lavorare in MT5 con "l'archivio delle quotazioni" come in mt4, non è possibile. Per favore, fatelo.
Non esiste e non esisterà più un archivio del genere.
Ha a che fare con l'algoritmo di sincronizzazione della cronologia delle citazioni.
Grazie, questo mi ha aiutato.
Non capisco l'arrotondamento dei punti di profitto e del prezzo per simbolo GBPUSD. Non dovrebbe essere così.
In base alla logica del terminale, questo è normale quando si calcola una posizione di compensazione.
Se l'arrotondamento è necessario, dovrà essere fatto nel codice stesso.
Dalla risposta degli sviluppatori in Service Desk:
Vedrete il prezzo calcolato dalla formula della sovrapposizione
Ancora una volta! Non è possibile in nessun modo! È tutto a livello del concetto fin dall'inizio:
Admin
1420
Ma MetaTrader 4 ha un livello più debole di controllo dei cambiamenti della storia. Abbiamo proibito di usare la propria storia in MT5 per il bene del controllo totale della storia (sarà costantemente riscritta dal server).
Sto cercando di capire perchéArrayIsSeries(High) è sempre falso
scrivere al service-desk
l'ho scritto io stesso
l'ha scritto lui stesso
Sto usando il vostro server. ancora non aggiornato è 375 build (vedi immagine pagina precedente). E già il secondo aggiornamento è uscito. Si prega di fare una voce di menu per il controllo forzato della nuova versione e l'aggiornamento
I log del terminale mostrano qualche registrazione di aggiornamenti scaricati?
Questo di solito assomiglia a questo
:) Anch'io.