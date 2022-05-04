Errori, bug, domande - pagina 268

Come posso cambiare l'ordine degli indicatori senza rimuoverli dal grafico?

alexluek:

Vorrei essere in grado di lavorare in MT5 con "l'archivio delle quotazioni" come in mt4, non è possibile. Per favore, fatelo.


Non esiste e non esisterà più un archivio del genere.

Ha a che fare con l'algoritmo di sincronizzazione della cronologia delle citazioni.

Jager:

Grazie, questo mi ha aiutato.

Non capisco l'arrotondamento dei punti di profitto e del prezzo per simbolo GBPUSD. Non dovrebbe essere così.


In base alla logica del terminale, questo è normale quando si calcola una posizione di compensazione.

Se l'arrotondamento è necessario, dovrà essere fatto nel codice stesso.

Dalla risposta degli sviluppatori in Service Desk:

Vedrete il prezzo calcolato dalla formula della sovrapposizione

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
 
alexluek:

Vorrei essere in grado di lavorare in MT5 con "l'archivio delle quotazioni" come in mt4, non è possibile. Fallo per favore.

Ancora una volta! Non è possibile in nessun modo! È tutto a livello del concetto fin dall'inizio:


Admin
1420
Renat 2011.01.12 15:23 2011.01.12 15:23:47

Ma MetaTrader 4 ha un livello più debole di controllo dei cambiamenti della storia. Abbiamo proibito di usare la propria storia in MT5 per il bene del controllo totale della storia (sarà costantemente riscritta dal server).

 
gumgum:

Questa è una domanda che mi sono fatto molte volte....
 

Sto cercando di capire perchéArrayIsSeries(High) è sempre falso


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        proba.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//--- Пример использования (скрипт выводит три последних High текущего графика):

double High[];
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   Print("ArrayIsSeries(High) ",ArrayIsSeries(High));

   CiHigh z;

   int count=3;
   if(z.Create(_Symbol,_Period)==true)
     {
      if(z.GetData(0,count,High)==count)
        {
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,true) ",ArraySetAsSeries(High,true));
         Print("ArrayIsSeries(High) true = ",ArrayIsSeries(High));
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,false) ",ArraySetAsSeries(High,false));
         Print("ArrayIsSeries(High) false = ",ArrayIsSeries(High));
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
        }
      else
         Print("Не удалось получить ",count," данных таймсерии.");
     }
   else Print("Ошибка создания таймсерии.");
   Print("ArrayIsSeries(High) ",ArrayIsSeries(High));
   Print("GetLastError() ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
BoraBo:

scrivere al service-desk

l'ho scritto io stesso

 
AlexSTAL:


:) E io.
 
Trolls:
Sto usando il vostro server. ancora non aggiornato è 375 build (vedi immagine pagina precedente). E già il secondo aggiornamento è uscito. Si prega di fare una voce di menu per il controllo forzato della nuova versione e l'aggiornamento

I log del terminale mostrano qualche registrazione di aggiornamenti scaricati?

Questo di solito assomiglia a questo

2011.01.19 09:26:45     LiveUpdate      new terminal 5.00 build 381 (IDE: 381, MQL: 381, Tester: 381) is available
...
2011.01.19 09:27:03     LiveUpdate      'mt5clw' downloaded (4832 kb)
2011.01.19 09:27:06     LiveUpdate      'mt5clwide' downloaded (1018 kb)
2011.01.19 09:27:10     LiveUpdate      'mt5clwmql' downloaded (1354 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      'mt5clwtst' downloaded (3814 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      downloaded successfully
...
 
BoraBo:
:) Anch'io.
Voi ragazzi siete così lenti :) Le cadute non sono false, ma tutto funziona. Stai cercando nel posto sbagliato. )))) C'è una funzione corretta.
