Errori, bug, domande - pagina 267

Nuovo commento
 
Trolls:

qual è l'aggiornamento automatico disponibile attraverso il sistema LiveUpdate.

come eseguirlo

il terminale non può aggiornare

Win 7 - 32 il terminale è avviato dal comando "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable

S.I. Devo reinstallarlo ogni volta?

Tutto dipende dal vostro broker. Se il tuo conto è con un "broker" MetaQuotes, il terminale si aggiornerà automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Se il conto non è con MetaQuotes - allora dipende da quanto velocemente il personale del Broker reagisce.
 
AlexSTAL:

nel carrello di windows sono (se non è disabilitato)

Veramente nel cestino!!! Arco basso.
 
AlexSTAL:
Tutto dipende dal broker. Se hai un conto con MetaQuotes, il terminale si aggiornerà dopo qualche tempo. Se il conto non è con MetaQuotes, dipende da quanto velocemente il personale del broker reagisce.

Non è nemmeno questo il problema. L'aggiornamento sembra essere stato pubblicato, ma scaricandolo si installa la build 375, anche se il file dice che è la build 373, e dovrebbe essere la 381.

In generale, il gioco di parole è un vero casino.

 
Jager:

Non è nemmeno questo il problema. L'aggiornamento sembra essere stato pubblicato, ma scaricandolo si installa la build 375, anche se il file dice che è la build 373, e dovrebbe essere la 381.

Tutto sommato, che gioco di parole.

Niente cose divertenti.

Questo file https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe è un web-installer. Questa è la sua versione 373, potrebbe essere la 313.

Il fatto che stia installando 375 è probabilmente perché non tutti i server sono stati ancora aggiornati...

 
Trolls:

Cos'è l'aggiornamento automatico disponibile attraverso il sistema LiveUpdate.

Non c'è bisogno di reinstallare - aspettate solo che il terminale vi chieda di aggiornarsi.

I primi aggiornamenti sono fatti sul server MetaQuotes-Demo, e dopo uno o due giorni sui server dei broker.

Inoltre, i server proxy regolano la velocità degli aggiornamenti, in modo da non influenzare le prestazioni dell'intera rete. Ecco perché non a tutti i terminali vengono offerti aggiornamenti in una volta sola quando viene rilasciata la notizia della nuova versione.

 
Jager:

Non è nemmeno questo il problema. L'aggiornamento sembra essere stato pubblicato, ma scaricandolo si installa la build 375, anche se il file dice che è la build 373, e dovrebbe essere la 381.

In generale, è un bel gioco di parole.

Il fatto è che usiamo un web installer non modificabile (300kb), che in realtà scarica i componenti funzionanti tramite il nostro CDN, che a sua volta viene sincronizzato più volte al giorno.

Annunciamo le nuove build, in modo che gli utenti siano a conoscenza del rilascio in anticipo, anche se non sono ancora al passo con gli aggiornamenti.

 
Renat:

Il punto è che usiamo un installatore web non modificato (300kb di dimensione) che scarica effettivamente i componenti funzionanti sulla nostra rete CDN, che si sincronizza più volte al giorno.

Annunciamo una nuova build in modo che gli utenti siano a conoscenza del suo rilascio in anticipo, anche se non sono ancora stati aggiornati.

Grazie, ora tutto ha senso. (Deve essere solo nel rullo compressore) ;)

Ma sarebbe bello avere un pulsante "Controlla aggiornamento". (Beh, come al solito in tutti i programmi).

Non ci sarebbero domande e sarebbe molto più conveniente. (Aiuto, Informazioni..., accanto al pulsante "Chiudi","LiveUpdate")

 
Renat:

Non c'è bisogno di reinstallare - aspettate solo che il terminale vi chieda di aggiornarsi.

Gli aggiornamenti vengono eseguiti prima sul server MetaQuotes-Demo e dopo uno o due giorni sui server dei broker.

Sto usando il vostro server, ma non ho ancora aggiornato dalla build 375 (vedi foto nella pagina precedente). E c'è già un secondo aggiornamento. Si prega di fare una voce di menu per il controllo forzato della nuova versione e l'aggiornamento
 

Nella nuova build, il compilatore ha iniziato a dare l'avviso "l'espressione è sempre falsa".

input ushort HonduraRW =180;  
...   

int OnCalculate(...)
{
 for(int j=0;j<HonduraRW;j++)
   {...}
}

il compilatore genera l'avvertimento "l'espressione è sempre falsa". Stiamo parlando dell'espressione j<HonduraRW

Qual è la particolarità di confrontare variabili di tipo diverso in questo caso?

 

Vorrei essere in grado di lavorare in MT5 con "l'archivio delle quotazioni" come in mt4, non è possibile. Fallo per favore.


1...260261262263264265266267268269270271272273274...3184
Nuovo commento