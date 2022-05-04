Errori, bug, domande - pagina 267
qual è l'aggiornamento automatico disponibile attraverso il sistema LiveUpdate.
come eseguirlo
il terminale non può aggiornare
Win 7 - 32 il terminale è avviato dal comando "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable
S.I. Devo reinstallarlo ogni volta?
nel carrello di windows sono (se non è disabilitato)
Tutto dipende dal broker. Se hai un conto con MetaQuotes, il terminale si aggiornerà dopo qualche tempo. Se il conto non è con MetaQuotes, dipende da quanto velocemente il personale del broker reagisce.
Non è nemmeno questo il problema. L'aggiornamento sembra essere stato pubblicato, ma scaricandolo si installa la build 375, anche se il file dice che è la build 373, e dovrebbe essere la 381.
Niente cose divertenti.
Questo file https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe è un web-installer. Questa è la sua versione 373, potrebbe essere la 313.
Il fatto che stia installando 375 è probabilmente perché non tutti i server sono stati ancora aggiornati...
Cos'è l'aggiornamento automatico disponibile attraverso il sistema LiveUpdate.
Non c'è bisogno di reinstallare - aspettate solo che il terminale vi chieda di aggiornarsi.
I primi aggiornamenti sono fatti sul server MetaQuotes-Demo, e dopo uno o due giorni sui server dei broker.
Inoltre, i server proxy regolano la velocità degli aggiornamenti, in modo da non influenzare le prestazioni dell'intera rete. Ecco perché non a tutti i terminali vengono offerti aggiornamenti in una volta sola quando viene rilasciata la notizia della nuova versione.
Il fatto è che usiamo un web installer non modificabile (300kb), che in realtà scarica i componenti funzionanti tramite il nostro CDN, che a sua volta viene sincronizzato più volte al giorno.
Annunciamo le nuove build, in modo che gli utenti siano a conoscenza del rilascio in anticipo, anche se non sono ancora al passo con gli aggiornamenti.
Grazie, ora tutto ha senso. (Deve essere solo nel rullo compressore) ;)
Ma sarebbe bello avere un pulsante "Controlla aggiornamento". (Beh, come al solito in tutti i programmi).
Non ci sarebbero domande e sarebbe molto più conveniente. (Aiuto, Informazioni..., accanto al pulsante "Chiudi","LiveUpdate")
Non c'è bisogno di reinstallare - aspettate solo che il terminale vi chieda di aggiornarsi.
Gli aggiornamenti vengono eseguiti prima sul server MetaQuotes-Demo e dopo uno o due giorni sui server dei broker.
Nella nuova build, il compilatore ha iniziato a dare l'avviso "l'espressione è sempre falsa".
il compilatore genera l'avvertimento "l'espressione è sempre falsa". Stiamo parlando dell'espressione j<HonduraRW
Qual è la particolarità di confrontare variabili di tipo diverso in questo caso?
Vorrei essere in grado di lavorare in MT5 con "l'archivio delle quotazioni" come in mt4, non è possibile. Fallo per favore.