Errori, bug, domande - pagina 97
Se il ritorno ha molte parentesi - comincia a confondersi!?
Ecco, per esempio, una funzione che restituisce un numero da una stringa come "klsfd Step 2:
In cosa è diverso da questo?
La seconda causerà problemi di compilazione, mentre la prima no.
Prova questo
È necessario convertire esplicitamente il risultato nel tipo int.
PS
Ma da quanto ho capito questo avvertimento può essere ignorato in linea di principio...
Beh, è chiaro, ma logicamente non è corretto! Un'espressione a destra del segno di uguaglianza dovrebbe restituire il tipo int!
Beh, è comprensibile, ma logicamente non è giusto! L'espressione a destra del segno di uguale dovrebbe restituire int di tipo ?!
È int per SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ma la funzione può restituire anche altri tipi...
Identificatore
Descrizione
Tipo di proprietà
SELEZIONE DEI SIMBOLI
Indica che il simbolo è selezionato nel Market Watch
bool
SIMBOLO_VOLUME
Volume - Volume dell'ultimo scambio
lungo
SIMBOLO_VOLUME-ALTO
Volume massimo per il giorno
lungo
SIMBOLO_VOLUMELOW
Volume più basso del giorno
lungo
SIMBOLO_VOLUMEBID
Volume nell'offerta corrente
lungo
COMPITO SIMBOLO_VOLUME
Volume in corrente Ask
lungo
SIMBOLO_TIME
Tempo dell'ultima citazione
datetime
CIFRE SIMBOLO
Numero di posizioni decimali
int
SIMBOLO_SPRECO
Dimensione dello spread in pip
int
SIMBOLO_SPREAD_FLOAT
Segno di uno spread fluttuante
bool
PS
Inoltre, come ho già scritto sopra, questo avvertimento può essere "ignorato" se si è sicuri che il codice è corretto...
Puoi dirmi per favore come disattivare l'aggiornamento automatico? Il mio posto di lavoro mi dà solo 200 MB per un mese. Un altro aggiornamento e il traffico sarà rovinato :(
"aggiornato" all'ultima build - come risultato, ogni volta che ci si connette a Internet, il client dapprima consuma 60 mb, poi non risponde, costretto a chiudere il
client attraverso il task manager, ha aperto il programma "deframmentazione disco Questa sezione del disco (dove è installato il client) è molto frammentata, la deframmentazione
ancora non aiuta, i file nella directory (dove è installato il terminale MQL-5) sono ancora frammentati.
Ho riscritto il mio EA da MQL4 a MQL5. Durante la compilazione - non fa un solo errore o commento. Durante i test - non un solo scambio. Dove posso trovare la ragione di questo risultato? Quale dovrebbe essere la prima cosa da cercare?
Il registro è, si può dire, vuoto. Sono abituato a MQL4 che scrive come lotto sbagliato o stop sbagliato....
Questo è il log del tester, con l'indicazione di dove guardare il log dell'agente