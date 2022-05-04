Errori, bug, domande - pagina 97

Nuovo commento
 
EvgeTrofi:

Se il ritorno ha molte parentesi - comincia a confondersi!?

Ecco, per esempio, una funzione che restituisce un numero da una stringa come "klsfd Step 2:

In cosa è diverso da questo?

La seconda causerà problemi di compilazione, mentre la prima no.

Prova questo

int GetStep(string text){
   string Right;
   int U = StringFind(text, "Step ");
   int End;
   if(U>=0){
      U=U+5;
      Right = StringSubstr(text, U);
      End = StringFind(Right, ".");
      return((int)(MathRound(StringToDouble(StringSubstr(text, U, End-U)))));
   }
   return(0);
}
 
Interesting:

È necessario convertire esplicitamente il risultato nel tipo int.

PS

Ma da quanto ho capito questo avvertimento può essere ignorato in linea di principio...

Beh, è chiaro, ma logicamente non è corretto! Un'espressione a destra del segno di uguaglianza dovrebbe restituire il tipo int!

[Eliminato]  
EvgeTrofi:

Beh, è comprensibile, ma logicamente non è giusto! L'espressione a destra del segno di uguale dovrebbe restituire int di tipo ?!

È int per SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ma la funzione può restituire anche altri tipi...

Identificatore

Descrizione

Tipo di proprietà

SELEZIONE DEI SIMBOLI

Indica che il simbolo è selezionato nel Market Watch

bool

SIMBOLO_VOLUME

Volume - Volume dell'ultimo scambio

lungo

SIMBOLO_VOLUME-ALTO

Volume massimo per il giorno

lungo

SIMBOLO_VOLUMELOW

Volume più basso del giorno

lungo

SIMBOLO_VOLUMEBID

Volume nell'offerta corrente

lungo

COMPITO SIMBOLO_VOLUME

Volume in corrente Ask

lungo

SIMBOLO_TIME

Tempo dell'ultima citazione

datetime

CIFRE SIMBOLO

Numero di posizioni decimali

int

SIMBOLO_SPRECO

Dimensione dello spread in pip

int

SIMBOLO_SPREAD_FLOAT

Segno di uno spread fluttuante

bool


PS

Inoltre, come ho già scritto sopra, questo avvertimento può essere "ignorato" se si è sicuri che il codice è corretto...

 
Potete dirmi per favore come disattivare l'aggiornamento automatico? Il mio posto di lavoro mi dà solo 200 MB per un mese. Un altro aggiornamento e il traffico va giù :(
[Eliminato]  
EvgeTrofi:
Puoi dirmi per favore come disattivare l'aggiornamento automatico? Il mio posto di lavoro mi dà solo 200 MB per un mese. Un altro aggiornamento e il traffico sarà rovinato :(
I modi standard non sono possibili, almeno non ancora...
 

"aggiornato" all'ultima build - come risultato, ogni volta che ci si connette a Internet, il client dapprima consuma 60 mb, poi non risponde, costretto a chiudere il

client attraverso il task manager, ha aperto il programma "deframmentazione disco Questa sezione del disco (dove è installato il client) è molto frammentata, la deframmentazione

ancora non aiuta, i file nella directory (dove è installato il terminale MQL-5) sono ancora frammentati.

 
Ho riscritto il mio EA da MQL4 a MQL5. Durante la compilazione - non fa un solo errore o commento. Durante i test - non un solo scambio. Dove posso trovare la ragione di questo risultato? Cosa devo cercare per prima cosa?
[Eliminato]  
EvgeTrofi:
Ho riscritto il mio EA da MQL4 a MQL5. Durante la compilazione - non fa un solo errore o commento. Durante i test - non un solo scambio. Dove posso trovare la ragione di questo risultato? Quale dovrebbe essere la prima cosa da cercare?
Posso vedere il log dell'Expert Advisor nello Strategy Tester (preferibilmente come file)?
 
Il registro è, si può dire, vuoto. Sono abituato a MQL4 che scrive come lotto sbagliato o stop sbagliato....
 
EvgeTrofi:
Il registro è, si può dire, vuoto. Sono abituato a MQL4 che scrive come lotto sbagliato o stop sbagliato....

Questo è il log del tester, con l'indicazione di dove guardare il log dell'agente

MN      0       Tester  13:42:54        log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20100817.log" written
1...90919293949596979899100101102103104...3184
Nuovo commento