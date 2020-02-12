Aiuto per aggiornare a MetaTrader 5 senza perdite

Spero che molte persone abbiano già capito la programmazione di MT5

Purtroppo non tutti possono cogliere la saggezza della programmazione.

Fin dai tempi di MT4 sono stati creati buoni indicatori. Penso che qualcuno voglia trasferirli sulla piattaforma MT5

Si spera che qui possano trovare un aiuto in questo senso

Sto allegando il file con gli indicatori, che vorremmo trasferire a MT5

nei писал(а)  :

In primo luogo: linee matematiche Murray (supporto e resistenza) https://www.mql5.com/ru/code/101

Ce ne saranno altri ;)

Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление)
Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление)
Индикатор строит математические линии Мюррея (Murrey Math Lines) на всей доступной истории без использования объектов.
 
vdv2001 писал(а) :

Grazie mille!!! In attesa di continuare
 

Buon pomeriggio a tutti.

Mi unisco all'autore di questo thread. Chiedo agli esperti di convertire il codice dell'indicatore Gartley da mql4 a MQL5

Ho bisogno di questo indicatore per aprire posizioni e impostare obiettivi in mt5.

Non ne ho bisogno - come se non avessi mani! Il codice è grande, ma ne vale la pena!

 
Questo è l'indicatore Gartley (nel download).
Andare avanti:

In Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5

Di nuovo, senza usare oggetti, quindi su ieri, l'altro ieri, ecc. manca un angolo di un'ultima candela (tutto su buffer, quasi invisibile su piccoli TF :) ). Per il giorno corrente funziona bene. Tutto è tracciato secondo il GMT.

Con il settimanale, la questione: farlo per 5 giorni lavorativi o per tutta la settimana, influisce molto sulla pendenza delle diagonali.

potrebbe valere la pena di rendere questo parametro disponibile per l'ottimizzazione
 

Non so molto sui metodi e le applicazioni dei livelli muray, potreste suggerirmi qualche letteratura?

hanno recentemente finito di realizzare il motore stocastico.


p.s. e più su pivot sarebbe interessante

 

Ma con Gartley 222 e Pessavento ho una familiarità densa e non particolarmente incline alle loro fatiche.

 
CoreWinTT:

Poca conoscenza dei metodi e delle applicazioni dei livelli di muray, suggeriscono la letteratura

Ho recentemente finito di capire il motore stocastico.

p.s. e più su pivot sarebbe interessante

riguardo al murey, ho appena riscritto l'indy, potresti voler cercare su google

A proposito del perno, è un perno non standard, è progettato per la strategia, la discussione era sul forum http://goodservice.su/forum/25-3550-1 , ha solo il perno giallo vero.

 
CoreWinTT:

Non so molto sui metodi e le applicazioni dei livelli muray, potete suggerirmi qualche letteratura?

Prima di tutto, c'è scritto nell'indicatore MT4 nei commenti - leggilo

in secondo luogo qui: http://www.murreymath.com/


