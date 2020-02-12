Aiuto per aggiornare a MetaTrader 5 senza perdite
Spero che molte persone abbiano imparato a programmare la MT5.
Purtroppo non tutti possono cogliere la saggezza della programmazione.
Dai tempi di MT4 sono stati sviluppati buoni indicatori. Penso che qualcuno voglia trasferirli sulla piattaforma MT5
Speriamo che questo sito possa aiutare in questo
Allego un file con indicatori che vorrei trasferire a MT5
In primo luogo: linee matematiche Murray (supporto e resistenza) https://www.mql5.com/ru/code/101
Ce ne saranno altri ;)
In primo luogo: linee matematiche Murray (supporto e resistenza) https://www.mql5.com/ru/code/101
Ce ne saranno altri ;)
Buon pomeriggio a tutti.
Mi unisco all'autore di questo thread. Chiedo agli esperti di convertire il codice dell'indicatore Gartley da mql4 a MQL5
Ho bisogno di questo indicatore per aprire posizioni e impostare obiettivi in mt5.
Non ne ho bisogno - come se non avessi mani! Il codice è grande, ma ne vale la pena!
Grazie mille!!! In attesa di continuare
Andare avanti:
In Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5
Di nuovo, senza usare oggetti, quindi su ieri, l'altro ieri, ecc. manca un angolo di un'ultima candela (tutto su buffer, quasi invisibile su piccoli TF :) ). Per il giorno corrente funziona bene. Tutto è tracciato secondo il GMT.
Con il settimanale, la questione: farlo per 5 giorni lavorativi o per tutta la settimana, influisce molto sulla pendenza delle diagonali.
Non so molto sui metodi e le applicazioni dei livelli muray, potreste suggerirmi qualche letteratura?
hanno recentemente finito di realizzare il motore stocastico.
p.s. e più su pivot sarebbe interessante
Ma con Gartley 222 e Pessavento ho una familiarità densa e non particolarmente incline alle loro fatiche.
riguardo al murey, ho appena riscritto l'indy, potresti voler cercare su google
A proposito del perno, è un perno non standard, è progettato per la strategia, la discussione era sul forum http://goodservice.su/forum/25-3550-1 , ha solo il perno giallo vero.
Non so molto sui metodi e le applicazioni dei livelli muray, potete suggerirmi qualche letteratura?
Prima di tutto, c'è scritto nell'indicatore MT4 nei commenti - leggilo
in secondo luogo qui: http://www.murreymath.com/
