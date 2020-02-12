Aiuto per aggiornare a MetaTrader 5 senza perdite - pagina 8
In MT5 non è possibile creare timeframe non standard. Invece ci sono 21 standard indicatori.
Si percepisce la stanchezza degli organizzatori.
Certo che ho capito. A proposito, la domanda è come vedere tutti i timeframe (non ci sono 21 pulsanti)?
S.U. Manda il tuo capo a casa, lascialo riposare, sarà più facile per te )) le zecche ticchettano... il campionato è iniziato...
Leggi l'AIUTO, distogli la mente dai tic, perché non puoi vedere i timeframe che ci sono dietro.
Non so nulla di programmazione, ma se funzionano come un indicatore, forse si dovrebbe mettere qualche indicatore extra giornaliero più tardi. Ci sono invece 21 indicatori standard.
Grazie per la risposta, vorrei avere una tale opportunità. Mancano i timeframe importanti - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / Ma per il resto - è diventato molto più conveniente lavorare.
Non capisco nulla di programmazione, ma se funzionano come indicatore, forse dovrei mettere ulteriori dati giornalieri?
Per favore aiutatemi a tradurre un indicatore in MQL5. Io stesso non sono un programmatore, e ogni pezzo di codice è molto difficile da capire. L'ho capito meglio nel 4, ma non ho capito la logica della programmazione in MQL5. Devo ancora capire la logica della programmazione in MQL5. L'Indy è, infatti, piuttosto economico, ma non ho il cervello per farlo. Sarei molto grato a qualcuno che possa aiutarmi. Credo che ci vogliano circa 10 minuti.
E se non è difficile, puoi spiegare cosa sono le maniglie? Da quanto ho capito, è un concetto di base che non è stato usato nel 4. Mi piacerebbe molto capirlo. Non ho ancora un tutorial...
Grazie in anticipo a tutti!