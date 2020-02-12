Aiuto per aggiornare a MetaTrader 5 senza perdite - pagina 6

Serj74 :
Grazie mille.
Il secondo è pronto, scusate se ci ho messo così tanto, non ho potuto raggiungere il computer per una settimana.
File:
macd-rsi.mq5  7 kb
 
vdv2001 :
Il secondo è pronto, scusate se ci ho messo tanto, non ho potuto raggiungere il mio computer per una settimana.
Grazie
 

Per vdv2001

Forse sono troppo in ritardo, ma vorrei comunque chiedervi di tradurre questi tre indicatori in MKL 5, due dei quali fatti da Rosh. Sfortunatamente, io stesso sono un completo imbranato nella programmazione.

 
Inoltre, c'è un gruppo di indicatori per il sistema di trading ASTTREND (forse vi ricordate quando era popolare), se non si rifiuta, posso inviare voi e loro di trasferire a MKL 5 (ci sono 6 indicatori, tre dei principali, e il carattere di servizio resto)
 
vdv2001:
Il secondo è pronto, scusate se ci ho messo tanto, non ho potuto raggiungere il mio computer per una settimana.
Probabilmente avrei dovuto scrivere nello stile di una risposta al post in questione. Se è così, prendete nota dei miei due post precedenti. grazie in anticipo per la vostra attenzione
 

  iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
  iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
  dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
  dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];

Come posso scrivere questo codice in MT5?

Ho trovato la procedura iBarShift sul forum, ma il copyleader giura sulla funzione TFMigrate che non esiste:

int iBarShift(string symbol,
                  int tf,
                  datetime time,
                  bool exact=false)
  {
   if(time<0) return(-1);
   ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
   datetime Arr[],time1;
   CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr);
   time1=Arr[0];
   if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0)
     {
      if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1);
      if(time<time1) return(1);
      else return(0);
     }
   else return(-1);
  } 

 
Vedere Transizione da MQL4 a MQL5
 

Si prega di riscrivere l'indicatore MultiInstrument o simile per sovrapporre il grafico di uno strumento su un altro.


 

Indicatori molto necessari, è possibile fare qualcosa di simile in mt5?

File:
ind.rar  3 kb
 

Процедуру iBarShift я нашел на форуме, но копилятор ругается на функцию TFMigrate что она не существует:

ENUM_TIMEFRAMES TFMigrate(int tf){switch(tf) { case 0: return(PERIOD_CURRENT);   case 1: return(PERIOD_M1);      case 5: return(PERIOD_M5);   case 15: return(PERIOD_M15);
                                               case 30: return(PERIOD_M30);      case 60: return(PERIOD_H1);     case 240: return(PERIOD_H4); case 1440: return(PERIOD_D1);
                                               case 10080: return(PERIOD_W1);    case 43200: return(PERIOD_MN1); default: return(PERIOD_CURRENT);}}
Ecco fatto.
