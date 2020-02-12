Aiuto per aggiornare a MetaTrader 5 senza perdite - pagina 6
Grazie mille.
Il secondo è pronto, scusate se ci ho messo tanto, non ho potuto raggiungere il mio computer per una settimana.
Per vdv2001
Forse sono troppo in ritardo, ma vorrei comunque chiedervi di tradurre questi tre indicatori in MKL 5, due dei quali fatti da Rosh. Sfortunatamente, io stesso sono un completo imbranato nella programmazione.
Il secondo è pronto, scusate se ci ho messo tanto, non ho potuto raggiungere il mio computer per una settimana.
iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
Come posso scrivere questo codice in MT5?
Ho trovato la procedura iBarShift sul forum, ma il copyleader giura sulla funzione TFMigrate che non esiste:
int iBarShift(string symbol,
int tf,
datetime time,
bool exact=false)
{
if(time<0) return(-1);
ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
datetime Arr[],time1;
CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr);
time1=Arr[0];
if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0)
{
if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1);
if(time<time1) return(1);
else return(0);
}
else return(-1);
}
Si prega di riscrivere l'indicatore MultiInstrument o simile per sovrapporre il grafico di uno strumento su un altro.
Indicatori molto necessari, è possibile fare qualcosa di simile in mt5?
