sciamano!!! GRAZIE TANTISSIMO!!!!

L'ultimo indicatore Pivot_ESAZ_Monthly.mq5 in esso è difficile da collegare al GMT, quindi è segnato dal tempo terminale, altrimenti i livelli su diversi TF (giornaliero, orario) non coincidono.

Come nella modalità settimanale COMPLETE_MONTH (mese completo) e ONLY_WORKING_DAYS (solo giorni lavorativi).

In modalità COMPLETE_MONTH, i fine settimana sono spostati.

In modalità ONLY_WORKING_DAYS viene contato il numero di giorni lavorativi (sabato e domenica sono esclusi) e costruisce.

Dang un problema, come Venerdì è più breve di altri giorni ogni settimana c'è un turno di un'ora avanti, non so come trattare con esso ancora, penserà ...

pivot_esaz_monthly.mq5  18 kb
 

Un po' di vernice sui livelli di Murray

murrey_math_mt5.mq5  15 kb
 

Un'implementazione basata sulla regressione parabolica è stata implementata su mq4.

Forse puoi aiutare a riprogrammarlo? O come implementare diversamente il doppio ai[10,10]?

 
aqualix:

È stato implementato su mq4, basato sulla regressione parabolica.

Forse potete aiutarmi a riprogrammarlo? O come implementare diversamente il doppio ai[10,10]?


Non capisco la domanda, di cosa si tratta?

 
vdv2001 писал(а) :

Non capisco la domanda, di cosa si tratta?

Scusa, ho dimenticato di postare l'indicatore stesso. Date un'occhiata al codice e vedrete di cosa si tratta.

 
aqualix:

Scusa, ho dimenticato di postare l'indicatore stesso. Date un'occhiata al codice e vedrete di cosa si tratta.

OK, farò qualche ricerca oggi e riferirò domani.
 

Con il passaggio di array, è semplice, dovete specificare la dimensionalità specifica.

void af_Gauss(int n, double& a[10][10],double& b[], double& x[])

o almeno

void af_Gauss(int n, double& a[][10],double& b[], double& x[])

Allora tu stesso con indukom rulyushch, o occupato?

Provate voi stessi se non potete, vi aiuterò più tardi (in un paio di giorni).

Se fallisci, ti aiuterò più tardi (tra un paio di giorni).

 
Si prega di riscrivere l'indicatore JS.Levels(JS.Urovni.V2.mq4). Non è complicato.
 
Graff:
Per favore riscrivi l'indicatore JS.Levels(JS.Urovni.V2.mq4). Non è complicato.

Prendilo e firmalo ;)))

Troverete gli errori, li correggerete, e allo stesso tempo capirete MQL5

js_urovni_v2.mq5  4 kb
 
vdv2001 писал(а) :

Prendilo e firmalo ;)))

Se trovate degli errori, correggeteli, e allo stesso tempo capirete MQL5

Grazie mille.
