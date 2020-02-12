Aiuto per aggiornare a MetaTrader 5 senza perdite - pagina 3
sciamano!!! GRAZIE TANTISSIMO!!!!
L'ultimo indicatore Pivot_ESAZ_Monthly.mq5 in esso è difficile da collegare al GMT, quindi è segnato dal tempo terminale, altrimenti i livelli su diversi TF (giornaliero, orario) non coincidono.
Come nella modalità settimanale COMPLETE_MONTH (mese completo) e ONLY_WORKING_DAYS (solo giorni lavorativi).
In modalità COMPLETE_MONTH, i fine settimana sono spostati.
In modalità ONLY_WORKING_DAYS viene contato il numero di giorni lavorativi (sabato e domenica sono esclusi) e costruisce.
Dang un problema, come Venerdì è più breve di altri giorni ogni settimana c'è un turno di un'ora avanti, non so come trattare con esso ancora, penserà ...
Un po' di vernice sui livelli di Murray
Un'implementazione basata sulla regressione parabolica è stata implementata su mq4.
Forse puoi aiutare a riprogrammarlo? O come implementare diversamente il doppio ai[10,10]?
Non capisco la domanda, di cosa si tratta?
Non capisco la domanda, di cosa si tratta?
Scusa, ho dimenticato di postare l'indicatore stesso. Date un'occhiata al codice e vedrete di cosa si tratta.
Con il passaggio di array, è semplice, dovete specificare la dimensionalità specifica.
o almeno
Allora tu stesso con indukom rulyushch, o occupato?
Provate voi stessi se non potete, vi aiuterò più tardi (in un paio di giorni).
Per favore riscrivi l'indicatore JS.Levels(JS.Urovni.V2.mq4). Non è complicato.
Prendilo e firmalo ;)))
Troverete gli errori, li correggerete, e allo stesso tempo capirete MQL5
