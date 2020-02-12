Aiuto per aggiornare a MetaTrader 5 senza perdite - pagina 4

Nuovo commento
 
vdv2001:

Con il passaggio di array, è semplice, dovete specificare la dimensionalità in modo specifico.

o almeno

Allora tu stesso con indukom rulyushch, o occupato?

Provate voi stessi se non potete, vi aiuterò più tardi (in un paio di giorni).

Se fallisci, ti aiuterò più tardi (tra un paio di giorni).

Non sembrano esserci errori, ma non disegna. Finora non ha funzionato, sulla linea 343 c'è una divisione per zero. Dobbiamo scavare più a fondo o cercare un altro metodo di attuazione.
 
aqualix:
Non mi sembra di avere errori, ma non disegna. Finora non sono riuscito a farlo funzionare, alla linea 343 non riesce a dividere per zero. Devo scavare più a fondo o cercare un altro metodo di implementazione.

OK, mandami un messaggio e lo scoprirò e mi dirai cosa c'è che non va.

Se non lo capisco, lo riscriverò :))

 
aqualix:
Non ho avuto nessun errore, ma non disegna. Finora non sono riuscito a farlo funzionare, sulla linea 343 esce la divisione per zero. Devo scavare più a fondo o cercare un altro metodo di implementazione.

Ho trovato un altro metodo di implementazione... :))

Penso che sia più efficace, canali flessibili su buffer, ma non ho avuto tempo di preoccuparmi di canali di regressione lineare diretta (a buffer) ho usato oggetti, puoi farlo tu stesso se vuoi.

 
Ciao, ti chiedo di riscrivere il mio indicatore (predictor4.mq4) in MQL5. Ho provato a programmarlo anche in MQL4, perché non sono un programmatore per educazione (sto ancora studiando). Questo indicatore calcola la correlazione di tutti gli strumenti nella revisione del mercato con lo strumento su cui l'indicatore viene utilizzato. Utilizzando questi dati mostra su quale distanza il prezzo può muoversi per lo strumento necessario. A causa del fatto che il terminale si blocca per la durata dei calcoli, ho spostato la parte di codice in una funzione a doppia lunghezza, che ha aumentato notevolmente la velocità. Solo la funzione MTF_MC_Correlation è stata spostata in una doppia linea. L'ho scritto solo per la coppia EURUSD, anche se funziona su altre coppie, eccetto i cross di yen. Ho nell'archivio una vecchia versione senza add-on modello predictor2_old_wo_dll.mq4. mq4. indicatore di inclinazione ha bisogno di storia, ma MT4 non piace scaricare istantaneamente, si prega di riscrivere su MT5.
 
Graff:
Ciao, riscrivi il mio indicatore (predictor4.mq4) in MQL5. Ho provato a programmarlo anche in MQL4, perché non sono un programmatore per educazione (sto ancora studiando). Questo indicatore calcola la correlazione di tutti gli strumenti nella revisione del mercato con lo strumento su cui l'indicatore viene utilizzato. Utilizzando questi dati mostra su quale distanza il prezzo può muoversi per lo strumento necessario. A causa del fatto che il terminale si blocca durante i calcoli, ho spostato la parte di codice in una funzione a doppia lunghezza, che ha aumentato significativamente la velocità. Solo la funzione MTF_MC_Correlation è stata spostata in una doppia linea. L'ho scritto solo per la coppia EURUSD, anche se funziona su altre coppie, eccetto i cross di yen. Ho nell'archivio una vecchia versione senza add-on modello predictor2_old_wo_dll.mq4. mq4. indicatore di inclinazione ha bisogno di storia, ma MT4 non piace scaricare istantaneamente, si prega di riscrivere su MT5.

Darò un'occhiata. Farò quello che posso per aiutare.

 
vdv2001 писал(а) :

Darò un'occhiata. Tutto quello che posso fare per aiutare.

Aggiungimi su Skype o ICQ (ti ho mandato le mie coordinate in PM). Proviamo a riscrivere insieme.
 
Graff:
Aggiungimi su Skype o ICQ (ti ho mandato le mie coordinate in PM). Proviamo a riscrivere insieme.

La bozza è pronta.

Il resto sta a voi ;)

File:
predictor.mq5  12 kb
 


Ciao Dmitry.

Per favore riscrivi questi due indicatori in MQL5, ho provato io stesso ma non ha funzionato, anche se non sono complicati.

Molte grazie in anticipo.

File:
b1nt06jgi4.rar  2 kb
 
Serj74:


Ciao Dmitry.

Si prega di riscrivere questi 2 indicatori in MQL5, ho provato io stesso ma non funziona, anche se non sono complicati.

Molte grazie in anticipo.

Lo farò tra un paio di giorni.

 
Grazie mille
1234567891011...21
Nuovo commento