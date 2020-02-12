Aiuto per aggiornare a MetaTrader 5 senza perdite - pagina 7

Gli indicatori di freccia sono stati tradotti qui?

Posso chiederti di tradurre questo: https://www.mql5.com/ru/code/8329

 

In qualche modo è passato inosservato che in tempo per il Sysadmin's Day (nella 299a build) hanno aperto il debugger degli indicatori

8. MQL5: Aggiunta la possibilità di eseguire il debug degli indicatori personalizzati.

https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788

 

Ho provato a scrivere/rifare il primo indicatore in mql5, non mi aspettavo nemmeno quanto sarebbe stato complicato per me :(

Per favore aiutatemi a rifare https://www.mql5.com/ru/code/9397

su mql5, non so dove ottenere iClose

Grazie in anticipo

 
IgorM:

su mql5, non so dove prendere questi iClose

Grazie in anticipo.

Leggi gli articoli della sezione Indicatori
 
Rosh:
Leggi gli articoli della sezione Indicatori

grazie, ecco un buon esempio https://www.mql5.com/ru/articles/83

Sono solo confuso dalla costruzione di mql5:

...
if(EUR){copied=CopyClose("EURUSD",PERIOD_CURRENT,0,shiftbars,EURUSD);if(copied==-1){f_comment("Ждите...EURUSD");return(0);}}
...

si scopre che per ottenere i dati del prezzo di chiusura ho bisogno di copiare costantemente i dati storici nell'array EURUSD[], e se l'indicatore è già stato calcolato e disegnato, allora non ho bisogno di copiare int shiftbars=500 la prossima volta;

questo è ciò che mi confonde/confonde, come farlo nel modo migliore senza ricalcoli inutili e allocazione di memoria non necessaria

Kareon:

Ciao!

Mi piacerebbe molto avere l'indicatore CCFp in MQL5. È stato recentemente ottimizzato da Vinin https://www.mql5.com/ru/code/9568. Ho provato a farlo io stesso per MQL5, ma senza successo. Forse qualcuno può aiutare?

Guarda qui. Chiedo a tutti di partecipare ai test.

ccfp

File:
ccfp.mq5  8 kb
 

si prega di consigliare dove trovare informazioni sul messaggio di errore?

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Array out of range in 'trend_v3_5.mq5' (81,9)

 
m_a_sim:

mi consigliate dove trovare informazioni sull'errore che appare nel messaggio?

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Array out of range in 'trend_v3_5.mq5' (81,9)

Questa linea dice che c'è un errore nel codice nella linea 81, in particolare, una gestione errata dell'array, che letteralmente significa che siete andati fuori dall'array, cioè, avete acceduto a una cella di array non esistente
Amici, che avete tempo, seguite questo link https://www.mql5.com/ru/forum/2015

Grazie.

 

Nessuno sul forum professionale è in grado di rispondere a una semplice domanda! È possibile aggiungere altri periodi non standard in mt5 tramite l'indicatore period converter?

