Aiuto per aggiornare a MetaTrader 5 senza perdite - pagina 7
Gli indicatori di freccia sono stati tradotti qui?
Posso chiederti di tradurre questo: https://www.mql5.com/ru/code/8329
In qualche modo è passato inosservato che in tempo per il Sysadmin's Day (nella 299a build) hanno aperto il debugger degli indicatori
8. MQL5: Aggiunta la possibilità di eseguire il debug degli indicatori personalizzati.
https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788
Ho provato a scrivere/rifare il primo indicatore in mql5, non mi aspettavo nemmeno quanto sarebbe stato complicato per me :(
Per favore aiutatemi a rifare https://www.mql5.com/ru/code/9397
su mql5, non so dove ottenere iClose
su mql5, non so dove prendere questi iClose
Leggi gli articoli della sezione Indicatori
grazie, ecco un buon esempio https://www.mql5.com/ru/articles/83
Sono solo confuso dalla costruzione di mql5:
si scopre che per ottenere i dati del prezzo di chiusura ho bisogno di copiare costantemente i dati storici nell'array EURUSD[], e se l'indicatore è già stato calcolato e disegnato, allora non ho bisogno di copiare int shiftbars=500 la prossima volta;
questo è ciò che mi confonde/confonde, come farlo nel modo migliore senza ricalcoli inutili e allocazione di memoria non necessaria
Ciao!
Mi piacerebbe molto avere l'indicatore CCFp in MQL5. È stato recentemente ottimizzato da Vinin https://www.mql5.com/ru/code/9568. Ho provato a farlo io stesso per MQL5, ma senza successo. Forse qualcuno può aiutare?
Guarda qui. Chiedo a tutti di partecipare ai test.
si prega di consigliare dove trovare informazioni sul messaggio di errore?
2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Array out of range in 'trend_v3_5.mq5' (81,9)
Amici, che avete tempo, seguite questo link https://www.mql5.com/ru/forum/2015
Grazie.
Nessuno sul forum professionale è in grado di rispondere a una semplice domanda! È possibile aggiungere altri periodi non standard in mt5 tramite l'indicatore period converter?