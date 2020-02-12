Aiuto per aggiornare a MetaTrader 5 senza perdite - pagina 20
L ' ho trovato qui, vedi se funziona per te, ha tutte le valute nell'indice del dollaro.
Buon pomeriggio. Due anni fa ho scritto un indicatore per mt4, ora sto usando mt5 e non posso tradurre queste linee in mql5. Non posso tradurre queste righe in mql5.
Se avete intenzione di codificare in MQL5 in futuro, vi consiglio l'articolo "Ordini, posizioni e compravendite in MetaTrader 5". Lì vedrete come concettualmente il sistema di lavoro con gli ordini in MT4 differisce da MT5.
SZY. E il codice dovrebbe essere inserito attraverso il pulsante SRC nella parte superiore della finestra in cui scrivi il tuo commento...
Evilman, se hai intenzione di codificare in MQL5 in futuro, ti consiglio l'articolo "Ordini, posizioni e compravendite in MetaTrader 5". Lì vedrete la differenza concettuale tra il sistema di gestione degli ordini in MT4 e MT5.
Se c'era un problema con le posizioni )))) quindi non possotradurre DayOfWeek(), l'articolo https://www.mql5.com/ru/articles/81 mi ha salvato in molti modi, ma non questa volta.(((
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Grazie, ho già letto questo........
И? Cosa c'è di sbagliato nell'esempio?
Aiuta a tradurre un grande indicatore in MQL5, senza di esso non avresti mani...))
Ciao a tutti!
Faccio trading con un TS e sto per passare a MT5
Se qualcuno è in grado di rifarlo per MT5 gliene sarei molto grato!