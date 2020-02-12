Aiuto per aggiornare a MetaTrader 5 senza perdite - pagina 17
Brava gente, per favore aiutatemi!
Non parlo i linguaggi di programmazione, purtroppo :*(
Chi non è difficile, si prega di riscrivere, questo indicatore molto necessario ATR_the_bat su mql5 ...
Grazie in anticipo!!! http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4
Buon pomeriggio a tutti.
Sto usando l'indicatore informativo su MT4 da molto tempo.
Screenshot dell'indicatore originalehttp://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif, http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif
È importante per le coppie con grande swap negativo AUDUSD NZDUSD ecc. per evitare l'apertura accidentale sul lato con grande swap negativo e inoltre in un giorno in cui viene caricato in triplo, non sono molto sicuro di come visualizzare lo swap negativo in rosso e quello positivo in blu, quindi viene visualizzato in bianco :-).
Se non sapete cosa fare con lo swap, allora sarà mostrato sul grafico.
In MT5 solo un ordine aperto sarà visibile.
Ho già chiesto in questo thread di rifare lo script di MT4 https://www.mql5.com/ru/code/9567, --- Valmars--- lo ha rifatto per MT5 https://c.mql5.com/3/3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5, sembra ancora meglio dell'originale e lo RISPETTO!
Forse qualcuno cambierà anche questo indicatore? Penso che sia un indicatore utile a cui prestare attenzione.
Buona sera, potreste dirmi come usare un indicatore tradizionale in MQL5? Posso usare solo quello tradizionale, il metodo più semplice, per esempio double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);
Perché ho guardato nell'aiuto e mi sono confuso ancora di più - maniglie, ecc. .... Dopo la settima lettura mi viene qualcosa circa, ma in qualche modo è tutto troppo complicato nella quinta... Ed è difficile ottenerlo del tutto.
E c'è un esempio per un indicatore.
Ecco qui, niente di superfluo, solo la creazione di un manico, ottenendo dei valori.
https://www.mql5.com/ru/articles/31
Buon pomeriggio.
Cari programmatori, se avete la possibilità, per favore traducete l'indicatore.
Se un tale indicatore per mql5 esiste già, per favore avvisate dove si può trovare.
Spero che molte persone abbiano già capito la programmazione di MT5
Purtroppo non tutti possono cogliere la saggezza della programmazione.
Dai tempi di MT4 sono stati sviluppati buoni indicatori. Penso che qualcuno voglia trasferirli sulla piattaforma MT5
Si spera che qui possano trovare un aiuto in questo senso
Sto allegando il file con gli indicatori, che vorremmo trasferire a MT5