Ora non è visibile quale modello è applicato al grafico. Il profilo viene visualizzato nella barra di stato, ma il modello non viene visualizzato nella barra di stato. Vorrei che il modello fosse visualizzato nella barra di stato.
 

A partire da qualche build recente, ci sono ora due righe di informazioni ausiliarie nel Toolbox, scheda Trade.

Perché ci dovrebbero essere righe extra nella scheda Commercio con informazioni che vengono usate raramente? Probabilmente perché il Free Margin e il Margin Level non entravano in una riga e qualcuno si è infastidito per questo.

L'idea è di rimettere tutto in una linea - come era prima (o rimuovere Free Margin e Margin Level dalla scheda Trading - dato che non stanno in una linea - e poi solo saldo/fondi/margine/profitto sarà lasciato qui). E chi ha bisogno di tali parametri "necessari" come Free Margin e Margin Level - possono usare la scheda Assets - dove queste informazioni sono duplicate (ha più senso avere diverse righe lì, nel caso in cui non si adattino a una sola)

Così il compito di liberare una riga inutile della scheda Trading escludendo informazioni raramente utilizzate - già duplicate in altre schede - è risolto in questo modo.

A100:

Lei ha giustamente notato che le cifre non stanno in una sola riga. Non ci sarà questo problema su uno schermo con una risoluzione più alta (o se si estende l'intera larghezza della finestra del Toolbox). Questo è sempre stato il caso.
 
konung:

Naturalmente, stiamo parlando di risoluzioni di piccoli schermi dove ogni linea in più presa fa la differenza

 
A100:

Quale risoluzione è piccola? Ho 1280*800 e tutto si adatta (monitor desktop, laptop, tablet).
 
barabashkakvn:
Quanto è piccolo? Ho 1280*800 e tutto si adatta (monitor desktop, laptop, tablet).
1024x768 non è nemmeno piccolo ma abbastanza normale - il più comune
 
Qual è la scala di visualizzazione del sistema? È il 100% o più grande?
 
E poi - beh, se qualcosa non va bene - allora rendere i nomi più brevi Pledge / Free / Level - come fatto in MT4
 
carattere 125%
 
L'opzione "Auto-size" è selezionata nella scheda "Trade" nel terminale?

