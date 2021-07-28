Auguri per MT5 - pagina 111
A partire da qualche build recente, ci sono ora due righe di informazioni ausiliarie nel Toolbox, scheda Trade.
Perché ci dovrebbero essere righe extra nella scheda Commercio con informazioni che vengono usate raramente? Probabilmente perché il Free Margin e il Margin Level non entravano in una riga e qualcuno si è infastidito per questo.
L'idea è di rimettere tutto in una linea - come era prima (o rimuovere Free Margin e Margin Level dalla scheda Trading - dato che non stanno in una linea - e poi solo saldo/fondi/margine/profitto sarà lasciato qui). E chi ha bisogno di tali parametri "necessari" come Free Margin e Margin Level - possono usare la scheda Assets - dove queste informazioni sono duplicate (ha più senso avere diverse righe lì, nel caso in cui non si adattino a una sola)
Così il compito di liberare una riga inutile della scheda Trading escludendo informazioni raramente utilizzate - già duplicate in altre schede - è risolto in questo modo.
Ebbene, cosa avete ottenuto con questa innovazione? Ora le informazioni ausiliarie invece di una - due righe - e il valore di Free margin tutto uguale - NON visibile (larghezza delle colonne Order e Time - ammetto ridotta)
Quindi, l'informazione non è visibile comunque, mentre ho bisogno del doppio dello spazio per visualizzarla
Naturalmente, stiamo parlando di risoluzioni di piccoli schermi dove ogni linea in più presa fa la differenza
Ebbene, cosa avete ottenuto con questa innovazione? Ora l'informazione ausiliaria prende due righe invece di una - e il valore del Free Margin non è ancora visibile (ho ridotto la larghezza delle colonne Order e Time)
Naturalmente, stiamo parlando di risoluzioni di piccoli schermi, dove ogni linea occupata in più ha un valore
Quanto è piccolo? Ho 1280*800 e tutto si adatta (monitor desktop, laptop, tablet).
1024x768 - che non è nemmeno piccolo, è abbastanza normale - il più comune
Qual è la scala di visualizzazione impostata sul sistema?
carattere 125%
L'opzione "Auto-size" è selezionata nella scheda "Trade" nel terminale?