MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 22
Slava:
В OnInit торговля точно ведётся?
Sì. Ecco un log e uno screenshot
E come pensi di applicare GetLastError con il tuo codice? E un'altra domanda. Siete sicuri dell'ordine di calcolo degli argomenti della funzione?
Stiamo parlando del tester. Perché avete bisogno di GetLastError in questo esempio? E l'ordine non è importante neanche in questo caso.
Quando si copia un valore da qui (ed eventualmente da altri posti), l'intero blocco delle impostazioni viene incollato al posto del valore. Mi aspettavo di copiare quello che ho evidenziato)
Gli agenti sovraccaricano la memoria quando cercano di passare attraverso il messicano e non fare nulla, e il loro numero di compiti non fa che crescere. I registri mostrano i seguenti errori:
Ora per analizzare la situazione sul pezzo evidenziato
devi muovere il cursore, ricordare la data del pop-up, aprire il grafico di esecuzione, andare al posto richiesto nella Storia del commercio e fare doppio clic sulla linea pertinente nella tabella.
Tutto questo può essere sostituito con un doppio clic sul punto del grafico qui sopra?
Collegato e poi immediatamente scollegato. Dopo un minuto, era pronto e funzionante. Non c'era nessun visualizzatore.
Ho avuto questa reazione di premere il pulsante Start in un solo passaggio
Il tester era andato in tilt
Il tester si è fermato perché OnInit restituisce un codice non nullo
Ecco perché non ci sono statistiche.
L'agente tester è andato in crash
Anche ieri ho avuto un'esecuzione singola sulla 2197, prima ho fatto clic con il tasto destro del mouse sulle esecuzioni singole 10-15 volte dopo l'ottimizzazione, poi qualsiasi esecuzione singola nel registro ha aggiunto la connessione e non ha fatto nient'altro, gli agenti erano in stato di reidi, riavviando il terminale si cura questo
Bisogna guardare i registri degli agenti
Quando si copia un valore da qui (ed eventualmente da altri posti), l'intero blocco delle impostazioni viene incollato al posto del valore. Mi aspettavo di copiare quello che ho evidenziato)