Il Terminale ha un grande menu per lavorare con i modelli.


È possibile creare un menu simile nel Tester per lavorare con i Set? Si potrebbe aggiungere


Dove Recent_Sets sarebbe mostrato sulla destra.

 
Se hai scaricato un set, mi piacerebbe vedere quale.
 

Ecco i pensieri precedenti sul miglioramento del tester MT 5.

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

Piattaforma MetaTrader 5 beta build 2055: Integrazione con Python e massicci miglioramenti nello strategy tester

Askr, 2019.05.17 06:34

Non sono state fatte nuove caratteristiche e correzioni di bug nel tester?

In particolare.

1. è stato risolto il bug con i test sulle azioni mosbirge? Perché ci sono falsi conteggi su zecche vere?

https://www.mql5.com/ru/forum/307943

2) Il tester è adattato ai mercati esteri? Il CME? Con i suoi margini intraday e giornalieri?

https://www.mql5.com/ru/forum/309332

3.

Nel tester di mt4 puoi fermare il test in qualsiasi momento e vedere tutti i trade e il risultato complessivo del test, mentre in mt5 vedrai solo un foglio bianco, cioè niente.

Quando si ferma il test, si può vedere solo un foglio bianco, e non ha senso aspettare la fine del test.

https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_10910219

4.

Ci manca l'analisi completa che mostra i risultati per ogni mese testato, come nei servizi di monitoraggio.

Per esempio 19 gennaio- percentuale

19 febbraio per cento

19 marzo

Sarebbe meglio mostrare il drawdown ovviamente, anche se non è la cosa principale.

Ma sarebbe meglio mostrare il rendimento mensile perché è impossibile mostrare il rendimento di un mese se il grafico è dritto e per un lungo periodo di test.

https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482

5.

È un'inezia, ma molto scomodo che nel tester non si scelgala storia delle posizioni, ma non degli affari.

È molto più facile e veloce confrontare i trade tra il tester e un conto reale.

https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482

6.

La dimensione media delle operazioni redditizie e non redditizie in pip non è sufficiente.

https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page22#comment_11573743

7. E suggerimento generale, aggiungete un po' più di funzioni che sono negli stessi monitor dell'account.

8. Limitare il numero di agenti cloud/ PR coinvolti.

https://www.mql5.com/ru/forum/298902


Облачные вычисления ограничение кол-ва агентов
Облачные вычисления ограничение кол-ва агентов
  • 2019.01.11
  • www.mql5.com
Приветствую. Как можно запустить оптимизацию, тест не на всё облако а например заказать для оптимизации только 5-10 и т.п. агентах...
 
fxsaber:

Gli attributi e i diritti dei file sono di aree diverse.

Ci è voluto un minuto per trovarlo:

utilitàicacls(per cacls di windows xp)

La sintassi del comando icacls si presenta così

icacls folder\file /setowner Parametri utente

Vediamo alcuni esempi specifici di come potete cambiare il proprietario di un file o di una cartella.

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner Administrator /C /L /Q

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO/UltraISO.exe" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /C /L /Q

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /setowner Medvedev /T /C /L /Q

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /setowner Putin /T /C /L /Q
Ora cerchiamo di capire quali sono questi parametri utilizzati in ogni comando.

/Q - Il comando non stamperà un messaggio di successo;
/L - il comando sarà eseguito direttamente su un collegamento simbolico e non su un oggetto specifico

/C - il comando continuerà ad essere eseguito nonostante gli errori dei file; i messaggi di errore saranno comunque visualizzati;
/T - il comando è usato per tutti i file e le directory che si trovano nella directory specificata;

Ed ecco come potete cambiare i permessi per un file o una cartella:

icacls folder_or_file /grant:r user:permission

L'elenco dei permessi è il seguente:

D - cancellazione;
F - accesso completo;;
M - modifica; M - modifica;
RX - leggere ed eseguire;
R - leggere; R - leggere;
W - scrivere.
I seguenti comandi sono esempi:

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r Putin:F

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO/UltraISO.exe" /grant:r Putin:M

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /grant:r Putin:F

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /grant:r Putin:RX /T


Per saperne di più, digitate icacls /? sulla linea di comando e otterrete una lista completa di comandi.


Статьи - Изменяем доступ к файлам, папкам, разделам реестра в Windows
Статьи - Изменяем доступ к файлам, папкам, разделам реестра в Windows
  • 2012.07.16
  • safezone.cc
на форумах довольно часто встает вопрос о том как получить доступ к какому либо объекту Windows. рассмотрим возможные варианты. внимание! обязательно создайте точку восстановления перед манипуляциями на доступом к ресурсам/файлам инструкция Для того чтобы создать точку восстановления необходимо открыть панель свойств системы - Панель...
 
Andrey Khatimlianskii:

Ci è voluto un minuto per trovarlo:

Grazie. Quando ho cambiato manualmente i diritti, mi sono ricordato che il Tester stava rallentando in una sola corsa. Necessità di sperimentare.

 

Se c'è una lista di EA e simboli, elementi dei quali sono costantemente utilizzati nel Tester. Possono essere rapidamente manipolati in esso, se i simboli sono posti alla fine di Market Watch, e gli EAs - nei preferiti.

Poi la configurazione richiesta sarà immediatamente selezionata nel Tester trascinando gli elementi necessari con il mouse. Non è necessario sfogliare i menu per selezionare.

 
Si prega di rimuovere la restrizione della data di prova superiore per i caratteri personalizzati.
 

il nuovo tester è una bellezza - è così ben organizzato e disegna in un modo nuovo... ora dobbiamo rifare tutti i vecchi gufi... ecco un assaggio di quello vecchio e non è male...))


 

Nella nuova 2145 beta, è disponibile un nuovo comando che apre il rapporto di prova in una finestra completa accanto ai grafici.

Anche il motore di visualizzazione 3D dei risultati è cambiato. La finestra in basso mostra la vecchia versione per ora, mentre una finestra separata mostra la nuova versione:



Puoi aggiornare tramite il menu di aiuto.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Nella nuova 2145 beta, è disponibile un nuovo comando che apre il rapporto di prova in una finestra completa accanto ai grafici.

Il mio dice "Waiting for update" nella finestra di apertura. Ho scaricato l'ottimizzazione dal file opt.

