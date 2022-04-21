MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 12
Errore nel Tester quando si seleziona "Tutta la storia". L'ultimo giorno della storia (< la data attuale) del simbolo personalizzato non rientra nell'intervallo di test.
Si scopre che se si imposta manualmente l'intera storia, la singola corsa avrà più giorni rispetto alla modalità "Tutta la storia".
Le ultime 24 ore non sono mai state testate.
Per la demo dei prodotti di mercato - ultimi 7 giorni
Le ultime 24 ore non sono mai state testate.
Per i prodotti di mercato, il demo è gli ultimi 7 giorni.
Hai frainteso. Il simbolo personalizzato contiene la storia fino al 2 ottobre compreso. Faccio "Tutta la storia" e l'intervallo è fino al 2 ottobre compreso. E oggi è il 10.
Si prega di correggere il lavoro del Tester con i simboli personalizzati. Non sono selezionabili nel Tester. Devo ricaricare il terminale per questo. E così ogni volta che devo cambiare un simbolo.
Non si riproduce così.
Descrivere i passi esatti per riprodurre il problema
Ilsimbolo personalizzato è selezionato accuratamente nella panoramica del mercato?
Non si riproduce così.
Descrivere i passi esatti per riprodurre il problema
Il simbolo personalizzato è accuratamente selezionato in Market Watch?
Esecuzione di corse singole alternativamente su ogni simbolo personalizzato. Da un certo punto è impossibile vedere il loro percorso nel Tester, ma sono ancora selezionabili via drag and drop dal Market Watch. Poi dopo un po' non funziona neanche questo: si può selezionare o un simbolo normale, o solo un simbolo personalizzato. Gli altri non sono possibili. L'animazione qui sotto mostra questa situazione.
E nel Tester appare come segue
Fatto
E nel Tester, appare come segue
Ho bool UseOption = false;
A volte può essere 0 nel tester, e a volte può essere falso come dovrebbe essere
Andrei, BSOD accade quando la modalità kernel si blocca.
La causa è il driver o l'HW.
Controllate l'overclock, specialmente se è una memoria NoName.
Un cattivo SSD potrebbe anche essere la causa, per esempio se c'è un problema con il file di swap (ma questo caso non è proprio il tuo - NONPAGED_AREA).
Ho dei corsari, ma i ryzen e le loro madri hanno problemi con le lamelle. Ho preso gli stessi identici degli altri due però. Devo vedere cosa c'è che non va.