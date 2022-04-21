MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 4
Come si fa a vietare la registrazione?
È così che dovrebbe funzionare.
Grazie, è così che funziona. È un peccato che non si possa fare con un battaglione.
Ne sono certo. Sono permessi standard per le directory.
Trova un esperto di linea di comando o cerca su Google come cambiare questi attributi.
Probabilmente è possibile. Questi sono permessi standard per le directory.
Gli attributi dei file e i permessi sono di aree diverse.
la soluzione sembra essere un client ftp, ma non conosco le possibilità neanche qui, non ho mai usato
Ecco un articolo su Google con immaginihttps://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam
UPD: come opzione, perché spegnere (riavviare) il computer? Ho PC a casa per mesi senza riavviare, dormendo in modalità standby, comodo, nessun problema
Purtroppo, quando si lavora attivamente con la memoria, questa non si libera. A volte bisogna riavviare.
Sì... Windows ha le sue idee su come l'utente dovrebbe lavorare con la memoria ))))
bene allora o un software di terze parti o anche installare una macchina virtuale dove impostare RAMDisk autoloading, sembra scrivere che non sempre conveniente autoloading RAMDisk .... anche se è possibile farlo creando una nuova configurazione utente quando si accede a Windows
ZS: non c'è molto software di terze parti al momento, non so cosa sia disponibile
Ho postato l'uomo pipistrello sopra. Fa tutto. Quando vai in Terminal funziona Services che ti avvisa se qualcosa non è impostato.