MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 4

Andrey Khatimlianskii:

Come si fa a vietare la registrazione?

 
fxsaber:

È così che dovrebbe funzionare.

 
Andrey Khatimlianskii:

È così che dovrebbe funzionare.

Grazie, è così che funziona. È un peccato che non si possa fare con un battaglione.

 
fxsaber:

Grazie, è così che funziona. È un peccato che non si possa fare con un battaglione.

Ne sono certo. Sono permessi standard per le directory.

Trova un esperto di linea di comando o cerca su Google come cambiare questi attributi.

 
Andrey Khatimlianskii:

Probabilmente è possibile. Questi sono permessi standard per le directory.

Trova un esperto di linea di comando o cerca su Google come cambiare questi attributi.

Gli attributi dei file e i permessi sono di aree diverse.

 
Fantastico. Ora abbozziamo una richiesta agli sviluppatori. Sembra che vogliano migliorare il tester, ma lo stanno facendo nel modo sbagliato. I pulsanti mimici sono quelli che si fanno alla fine, ma la prima cosa da fare è far funzionare il tester. corretto.
 
fxsaber:

Gli attributi dei file e i diritti sono di aree diverse.

la soluzione sembra essere un client ftp, ma non conosco le possibilità neanche qui, non ho mai usato

Ecco un articolo su Google con immaginihttps://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam


UPD: come opzione, perché spegnere (riavviare) il computer? Ho PC a casa per mesi senza riavviare, dormendo in modalità standby, comodo, nessun problema

 
Igor Makanu:

UPD: come opzione, perché spegnere (riavviare) il computer? Ho PC a casa per mesi senza riavviare, dormire in modalità standby, comodo, nessun problema

Purtroppo, quando si lavora attivamente con la memoria, questa non si libera. A volte bisogna riavviare.

 
fxsaber:

Purtroppo, quando si lavora attivamente con la memoria, questa non si libera. A volte devo riavviare.

Sì... Windows ha le sue idee su come l'utente dovrebbe lavorare con la memoria ))))

bene allora o un software di terze parti o anche installare una macchina virtuale dove impostare RAMDisk autoloading, sembra scrivere che non sempre conveniente autoloading RAMDisk .... anche se è possibile farlo creando una nuova configurazione utente quando si accede a Windows

ZS: non c'è molto software di terze parti al momento, non so cosa sia disponibile

 
Igor Makanu:

Bene, allora o software di terze parti, o installare una macchina virtuale dove è impostato l'autoloading di RAMDisk, sembra che tu abbia scritto che non è sempre conveniente l'autoload di RAMDisk ....

Ho postato l'uomo pipistrello sopra. Fa tutto. Quando vai in Terminal funziona Services che ti avvisa se qualcosa non è impostato.

