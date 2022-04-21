MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 2
E un'altra cosa: visto che c'è una modalità di visualizzazione, perché non rendere possibile mettere indicatori (soprattutto indicatori personalizzati), usare strumenti di markup e applicare modelli al grafico?
Dopo MT-4 la modalità di visualizzazione dei grafici è stata una grande delusione per me. Abbiamo bisogno di visualizzare gli ordini in sospeso come in MT-4. Per lasciare una traccia durante il trailing stop. I segni degli ordini dovrebbero essere più spessi: non sono visibili su un monitor 4K (4K è stato abilitato nelle impostazioni del terminale ).
Suggerimento.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Nuova versione della piattaforma MetaTrader 5 build 2085: integrazione con Python e massicci miglioramenti nello strategy tester
Alain Verleyen, 2019.09.12 17:09
Tester di strategia, modalità visiva. Ho un EA con un'interfaccia grafica (pannello). Se cliccate su "Vai a", gli oggetti nel grafico sono ancora disegnati/aggiornati, il che rallenta l'elaborazione e rende "Vai a" quasi inutile.
Se è possibile aggiungere la funzione MQLInfoInteger (MQL_VISUAL_SKIPMODE)
o disabilitare automaticamente l'aggiornamento della GUI quando si usa "Go To".
Grazie per aver considerato questo.
Grazie. Troveremo una soluzione.
Ce l'abbiamo.
Grazie per i dati.
È corretto che sui simboli di scambio nel Tester, il TP è accettato al last-price ed eseguito al bid/ask?È solo che in questa situazione TP ha quasi sempre uno slittamento negativo.
Nella sottopagina manca la parola "Grazie". Vorrei dire Grazie per la corretta reazione del tester ai cambiamenti delle proprietà dei simboli.
Ora è possibile cambiare, per esempio, il tipo di esecuzione. E il Tester lo prende immediatamente, senza riavviare il terminale.
Per evitare di essere ingannato, ho scritto questo OnInit
Non permette l'attivazione di un singolo passaggio quando TP dà uno slittamento negativo.
Nella schermata, il pezzo evidenziato corrisponde a un giorno. Più precisamente, corrisponde a qualche minuto.
Forse i punti di ascissa dovrebbero essere assegnati non solo agli scambi ma anche ai tempi (opzionalmente)?
Quando l'unità esaurisce lo spazio, il tester non riporta nulla di questo nei log.
Uso RAM-drive per il tester perché è molto più veloce della versione standard. Quando si fanno molti passaggi singoli, i tronchi si intasano di spazzatura. Una richiesta di non emettere spazzatura si sente di tanto in tanto sul forum.
Ora la richiesta è di spuntare la casella "Clear logs before running".
In modalità pips, il drawdown massimo dei fondi è calcolato in modo errato.
La schermata mostra che MaxDDEquity < MaxDDBalance.
Se iniziamo la modalità normale di analisi in cui tutte le valute sono uguali alla valuta del conto
tutti i valori sono gli stessi della modalità pips, ma MaxDDEquity mostra il valore corretto.