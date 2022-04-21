MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Dopo l'ottimizzazione, ho trovato questo
In due passaggi, dove i profitti e i ritiri sono molto vicini, il fattore di recupero è molto diverso.
ZZY Il modo grezzo "per pips". Non consiglio di usarlo ancora. Soprattutto se stai ottimizzando.
L'ottimizzatore MT5 non ha questa funzione per MT4.
Quindi dovete farlo in questo modo.
Altrimenti sarà molto brutto e richiederà molto tempo.
Dopo l'ottimizzazione, gli agenti non si scaricano per un po' di tempo (un numero decente di minuti) mentre sono pronti al combattimento. Questa è una soluzione davvero bella.
A volte gli agenti consumano molta memoria, che è necessaria dopo l'ottimizzazione. Così ho deciso di liberarlo disabilitandolo.
Tuttavia, non hanno scaricato.
È possibile farli scaricare tramite la voce di menu "Disable" o creare la voce di menu "Unload Forced"?
Prestazioni.
SSD
RAM-Drive
Unità SSD/RAM
Virtuale
Virtuale
Le corse singole sono state fatte "a caldo" - dopo la prima corsa singola una seconda corsa è stata avviata immediatamente.
Bisogna fare qualcosa per la frenata a corsa singola. È 2,5 volte più lento di Optimizer.
E non si tratta solo di registri ridondanti. Virtual non registra nulla, ma è ancora molto più veloce nell'ottimizzatore.
È una buona soluzione nascondere completamente gli intervalli delle modifiche dei parametri di input quando viene selezionata una singola corsa?
Quando carico un file di set, prima era immediatamente visibile da quale ottimizzazione era selezionato. Ora non lo è più.
ZZY Finché non spunti la casella, non puoi vedere la gamma. Questo è diventato molto scomodo. E quando la casella è selezionata, non si può vedere il valore predefinito.
Ragazzi, sono stufo dei registri a passaggio singolo. Assolutamente impossibile lavorare con RAM-Drive a causa loro. Gigabyte di spazzatura in pochi passaggi. È una vera seccatura. Il RAM-Drive si intasa molto rapidamente.
Io uso Virtual. Non ho problemi in questo senso. Tuttavia, vorrei risolvere radicalmente questo problema tramite WinAPI.
Potete consigliarmi di mandare automaticamente in crash Tester\Agent-127.0.0.1-300x\logs\*.log prima di eseguire una singola esecuzione? Voglio scrivere una soluzione una volta e dimenticare questa cattiveria per sempre.
Il problema è che anche manualmente questi file non possono essere rimossi perché sono occupati dal Terminale. C'è un'opzione Unlocker. Dovrò vedere se c'è una versione per console.
In generale, qualsiasi aiuto possibile in questo caso.
SZY E cosa dovrebbe fare il limite massimo della dimensione dei logs....
Ragazzi, sono stufo dei registri a passaggio singolo. Assolutamente impossibile lavorare con RAM-Drive a causa loro. Gigabyte di spazzatura in pochi passaggi. È un vero pezzo di merda. Il RAM-Drive si intasa molto rapidamente.
Io uso Virtual. Non ho problemi in questo senso. Tuttavia, vorrei risolvere radicalmente questo problema tramite WinAPI.
Potete consigliarmi di mandare automaticamente in crash Tester\Agent-127.0.0.1-300x\logs\*.log prima di eseguire una singola esecuzione? Voglio scrivere una soluzione una volta e dimenticare questa cattiveria per sempre.
Il problema è che anche manualmente questi file non possono essere rimossi perché sono occupati dal Terminale. C'è un'opzione Unlocker. Dovrò vedere se c'è una versione per console.
In generale, qualsiasi aiuto possibile in questo caso.
SZY E cosa dovrebbe fare il limite massimo della dimensione dei logs....
Proibire la scrittura nella cartella logs?
Proibire la scrittura nella cartella logs?
Questa opzione non funziona.
Eseguo un tale file batch nella cartella Terminal una volta dopo aver riavviato il computer.
Dopodiché, non viene creato alcun file di log. Finora non ho notato alcun lag dalla parte del Tester. Sembra essere una soluzione che funziona.
Questa opzione non funziona.
Come si fa a vietare la registrazione?