MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 10
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ci sono nuove opzioni per raggruppare i parametri tramite i gruppi di input:
I gruppi sono più facili da lavorare e possono essere collassati.
Basta essere sicuri di tenere a mente che fino a quando gli agenti di prova e i terminali client dell'hosting virtuale sono aggiornati all'ultima versione, gli EA non saranno in grado di lavorare con i gruppi di parametri
I gruppi entreranno in MT4 o le macro aggireranno l'incompatibilità?
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento
fxsaber, 2019.09.17 07:30
Se c'è una lista di EA e simboli i cui elementi sono costantemente utilizzati nel Tester. Possono essere rapidamente manipolati in esso, se i simboli sono posti alla fine di Market Watch, e gli EAs - alla fine di Favourites.
Poi la configurazione richiesta sarà immediatamente selezionata nel Tester trascinando gli elementi necessari con il mouse. Non c'è bisogno di sfogliare i menu per selezionare.
Immagino che quando lo sistemeranno, userò comunque questo modo. È molto più comodo rilasciare un simbolo nella finestra del Tester con il mouse, piuttosto che cercarlo nell'albero dei simboli.
Hai per caso una finestra di Visual Tester aperta sul primo agente? Se sì, chiudete la finestra di Visual Tester e l'agente #1 diventerà libero.
Grazie! Ora saprò che niente carica il primo agente tranne il Visual Tester.
C'è una nuova possibilità di raggruppare i parametri tramite gruppi di input:
I gruppi sono più comodi da lavorare e possono essere collassati.
Una caratteristica molto bella.
Vorrei suggerire un'idea, a discrezione degli sviluppatori. Accade spesso che alcuni gruppi di parametri di input non siano coinvolti nell'Expert Advisor/indicatore. Per esempio, ci sono i seguenti parametri:
Dobbiamo impostareautoChangeTimeftames a true per includere il parametromainTimeframe (renderlo disponibile per l'input) e disabilitare tf1, tf2 e tf3. Se il trader ha impostatoautoChangeTimeftames a false, allora fate il contrario (implementate solo la selezione manuale dei timeframe). Come potrebbe essere secondo me.
Così, è possibile implementare un controllo programmaticodell' abilitazione/disabilitazionedei parametri di ingresso durante l'inizializzazione del programma.
C'è una nuova possibilità di raggruppare tramite gruppo di ingresso:
I gruppi sono più comodi da lavorare e possono essere collassati.
Fantastico! Ho chiesto il mese scorso la possibilità di selezionare un gruppo di parametri per l'ottimizzazione nel tester con un solo clic usando una casella di controllo - l'ho ottenuta!
molto pratico! figo!
SZY: come altro nel tester, nella scheda di ottimizzazione, per rimuovere i campi inutili.... è l'aiuto del tester - durante le prime corse, solo le caratteristiche generali dell'EA sono interessanti, e le altre 16 sono aggiunte automaticamente.... beh, non sono affatto necessari, e ogni volta che si clicca per rimuovere un elemento tramite il menu di testo del mouse.... molto scomodo e lento ((
il bug del gruppo di ingresso è scritto quihttps://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729
Il mio tester si blocca, anche se ho selezionato solo due parametri per l'ottimizzazione.
Quale potrebbe essere la ragione?
SZY: come altro nel tester, nella scheda di ottimizzazione, per rimuovere i campi inutili.... è fastidioso ottenere aiuto dal tester - durante le prime corse solo le caratteristiche generali dell'EA, e le altre 16 vengono aggiunte automaticamente.... beh, non sono affatto necessari, e ogni volta che si clicca per rimuovere un elemento tramite il menu di testo del mouse.... è molto scomodo e richiede tempo ((
Lo faccio attraverso le definizioni.
Definisco INPUT_PUBLIC,INPUT_PROTECTED,INPUT_PRIVATE - per intuizione "normale" o per costante. Poi, nel file Expert Advisor, definisco semplicemente SHOW_PROTECTED (o ...PRIVATE) e ricompilo l'Expert Advisor. Le istanze richieste appaiono nel tester.
Ora le finestre dei grafici Optimization non sono differenziate in alcun modo dai loro nomi.
Per esempio, lancio i compiti di MultiTester con l'ottimizzazione di più caratteri e ottengo la seguente immagine senza importanza. Potrebbe aggiungere un altro nome di un simbolo?
È un peccato che queste finestre non siano affatto visibili in MQL. Sarebbe conveniente salvarli attraverso ChartScreenShot e chiuderli programmaticamente.