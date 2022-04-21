MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 8
Il nome corrisponderà?
Sì. E il nome del server di trading con le cui impostazioni è stato effettuato il test non corrisponde a quello attuale
Nel tester, non si può fare in modo che ogni corsa non produca una scatola nelle scatole?
Ti siederai lì e ne eliminerai centinaia.
Di cosa stai parlando? Di quali finestre stiamo parlando?
A quanto pare per le classifiche.
Si riguardo ai grafici, per esempio in mt4 questo non appare, ma in mt5, quando specialmente dalla finestra dei risultati dell'ottimizzazione si eseguono 5-10 run +forward run questi grafici si accumulano terribilmente velocemente.
Disattivare il grafico ad apertura automatica dopo il test. Menu contestuale nella scheda dei risultati del test.
Non è possibile impostare i parametri di ottimizzazione nel tester aggiornato. I campi di input sono semplicemente disabilitati:
A cosa è legato e come affrontarlo?
Per impostare i parametri, devi prima selezionare la modalità "Ottimizzazione" nella scheda "Panoramica".
Ho provato a selezionare "Ottimizzazione genetica":
Ma non è ancora possibile impostare i parametri.
Prendete l'EA standard dalla consegna e controllate - tutto funziona. Ma se i parametri di input sono dichiarati come sinput - allora questi parametri non possono essere ottimizzati.