MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 8

fxsaber:

Il nome corrisponderà?

Sì. E il nome del server di trading con le cui impostazioni è stato effettuato il test non corrisponde a quello attuale

 

Nel tester, non si può fare in modo che ogni corsa non produca una scatola nelle scatole?

Ti siederai lì e ne eliminerai centinaia.

 
Askr:

Di cosa stai parlando? Di quali finestre stiamo parlando?
 
Slava:
A quanto pare per le classifiche.

 
Sì, riguardo ai grafici, per esempio in mt4 questo non appare, ma in mt5, quando specialmente con la finestra dei risultati dell'ottimizzazione si eseguono 5-10 run +forward run questi grafici si accumulano terribilmente velocemente.
 
Askr:
Disattivare il grafico ad apertura automatica dopo il test. Menu contestuale nella scheda dei risultati del test.

 

Non è possibile impostare i parametri di ottimizzazione nel tester aggiornato. I campi di input sono semplicemente disabilitati:

Tester di strategia

A cosa è legato e come affrontarlo?

 
Mihail Matkovskij:

Per impostare i parametri, devi prima selezionare la modalità "Ottimizzazione" nella scheda "Panoramica".

 
Vladimir Karputov:

Ho provato a selezionare "Ottimizzazione genetica":

Ottimizzazione genetica

Ma non è ancora possibile impostare i parametri.

 
Mihail Matkovskij:

Prendete l'EA standard dalla consegna e controllate - tutto funziona. Ma se i parametri di input sono dichiarati come sinput - allora questi parametri non possono essere ottimizzati.

