MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 9
Prendete l'EA standard dalla consegna e controllate - tutto funziona. Ma se i parametri di input sono dichiarati come sinput - allora questi parametri non possono essere ottimizzati.
Ho scelto tra gli EA standard:
Ma tutto rimane uguale:
Ho fatto solo un parametro magico nel mio sinput perché non ha senso la sua ottimizzazione.
La mia costruzione è 2155. Forse c'è qualcosa di sbagliato nella costruzione?
Ecco, ho capito. Ho bisogno di mettere delle bandiere davanti ai parametri ottimizzati, prima non era necessario impostare i parametri di ottimizzazione.
La costruzione va bene, mentre non si presta attenzione. Avete preso un EA standard e vedo che i suoi parametri sono ACCETTABILI PER LA MODIFICA. Tutto quello che dovete fare è spuntare le caselle nella colonna "Variabile".
Aggiunto: mentre scrivevo la mia risposta, vedo che l'avete capito.
Sì, ma grazie lo stesso!
Ciao, domanda sull'ottimizzazione. Ho 4 agenti nel mio terminale. In passato, a causa dell'ottimizzazione, ci possono essere stati dei blocchi del sistema. Pertanto, ho usato per disabilitare un agente e tutto ha funzionato bene. Nella nuova versione ho notato che il primo agente non viene caricato affatto. Così, ho acceso il quarto agente. Ho fatto la cosa giusta, devo aspettarmi un blocco con 4 agenti in esecuzione, o il primo agente è ancora scaricato durante l'intera ottimizzazione, come ho supposto?
Hai per caso una finestra di Visual Tester aperta sul primo agente? Se sì, chiudete la finestra di Visual Tester e l'agente #1 diventerà libero.
Il tester non azzera gli ultimi tick dell'intervallo di test.
EA
Risultato
Quello che dovrebbe essere alla fine.
Il bug viene riprodotto su qualsiasi intervallo.
Ci sono nuove opzioni per raggruppare i parametri tramite i gruppi di input:
I gruppi sono più facili da lavorare e possono essere collassati.
Grazie. Vorrei anche fare "collassare/scomporre tutti i gruppi".