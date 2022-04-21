MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 9

Nuovo commento
 
Vladimir Karputov:

Prendete l'EA standard dalla consegna e controllate - tutto funziona. Ma se i parametri di input sono dichiarati come sinput - allora questi parametri non possono essere ottimizzati.

Ho scelto tra gli EA standard:

Campione MACD

Ma tutto rimane uguale:

Ingresso campione MACD

Ho fatto solo un parametro magico nel mio sinput perché non ha senso la sua ottimizzazione.

ingresso e sinput

La mia costruzione è 2155. Forse c'è qualcosa di sbagliato nella costruzione?

 
Mihail Matkovskij:

Ho scelto tra gli esperti standard:

Ma tutto rimane uguale:

Nel mio sinput, ho fatto solo il parametro magico, poiché non ha senso ottimizzarlo.


La mia costruzione è 2155. Forse c'è qualcosa di sbagliato nella costruzione?

Ecco, ho capito. Ho bisogno di mettere delle bandiere davanti ai parametri ottimizzati, prima non era necessario impostare i parametri di ottimizzazione.

 
Mihail Matkovskij:

Ho scelto tra gli esperti standard:

Ma tutto rimane uguale:

Nel mio sinput, ho fatto solo il parametro magico, poiché non ha senso ottimizzarlo.


La mia costruzione è 2155. Forse c'è qualcosa di sbagliato nella costruzione?

La costruzione va bene, mentre non si presta attenzione. Avete preso un EA standard e vedo che i suoi parametri sono ACCETTABILI PER LA MODIFICA. Tutto quello che dovete fare è spuntare le caselle nella colonna "Variabile".


Aggiunto: mentre scrivevo la mia risposta, vedo che l'avete capito.

 
Vladimir Karputov:

La costruzione va bene, ma tu sei disattento. Hai preso l'EA standard e vedo che i suoi parametri sono ACCETTABILI per cambiare. Tutto quello che dovete fare è spuntare le caselle nella colonna "Variabile".


Aggiunto: mentre stavo scrivendo una risposta, vedo che l'hai capito.

Sì, ma grazie lo stesso!

 
Quando il Tester sta contando (pulsante rosso Stop), la rotella del mouse nella scheda Opzioni non funziona (è necessario scorrere molti parametri).
 
Ciao, una domanda sull'ottimizzazione. Ho 4 agenti nel mio terminale. In passato, l'intero sistema poteva bloccarsi a causa dell'ottimizzazione. Pertanto, ho disconnesso un agente e poi tutto ha funzionato bene. Nella nuova versione del terminale ho notato che il primo agente non viene caricato affatto. Così, ho acceso il quarto agente. Avevo ragione, dovrei aspettarmi un blocco con 4 agenti in esecuzione, o il primo agente è ancora scaricato durante l'intera ottimizzazione, come ho supposto?
 
Mihail Matkovskij:
Ciao, domanda sull'ottimizzazione. Ho 4 agenti nel mio terminale. In passato, a causa dell'ottimizzazione, ci possono essere stati dei blocchi del sistema. Pertanto, ho usato per disabilitare un agente e tutto ha funzionato bene. Nella nuova versione ho notato che il primo agente non viene caricato affatto. Così, ho acceso il quarto agente. Ho fatto la cosa giusta, devo aspettarmi un blocco con 4 agenti in esecuzione, o il primo agente è ancora scaricato durante l'intera ottimizzazione, come ho supposto?

Hai per caso una finestra di Visual Tester aperta sul primo agente? Se sì, chiudete la finestra di Visual Tester e l'agente #1 diventerà libero.

 

Il tester non azzera gli ultimi tick dell'intervallo di test.

EA

#define  TOSTR(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A
#define  TOSTR2(A) " " + #A + " = " + ::DoubleToString(Tick.A, _Digits)

string TickToString( const MqlTick &Tick, const bool Flags = true )
{
  return(TOSTR(time) + "." + ::IntegerToString(Tick.time_msc % 1000, 3, '0') + TOSTR2(bid) + TOSTR2(ask));
}

void OnDeinit( const int )
{
  MqlTick Tick;

  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
    Print(TickToString(Tick)); // Распечатываем последний тик интервала тестирования.
}


Risultato

EURGBP.rann_RannForex: history data begins from 2018.02.06 00:00
EURGBP.rann_RannForex: ticks data begins from 2018.02.06 00:00
agent process started on 127.0.0.1:3000
connecting to 127.0.0.1:3000
connected
authorized (agent build 2162)
EURGBP.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Test5-4.ex5 from 2019.09.28 00:00 to 2019.10.01 00:00
common synchronization completed
EURGBP.rann_RannForex: ticks synchronized already [73 bytes]
MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
initialization finished
login (build 2162)
4372 bytes of account info loaded
1482 bytes of tester parameters loaded
188 bytes of input parameters loaded
2813 bytes of symbols list loaded
expert file added: Experts\Test5-4.ex5. 13105 bytes loaded
7703 Mb available, 96 blocks set for ticks generating
calculate profit in pips, initial deposit 10000, leverage 1:100
successfully initialized
14 Kb of total initialization data received
Intel Core i7-2700 K  @ 3.50 GHz, 16301 MB
EURGBP.rann_RannForex: symbol to be synchronized
EURGBP.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
EURGBP.rann_RannForex: load 57 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001
EURGBP.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02.06 to 2019.10.01
EURGBP.rann_RannForex: ticks synchronization started
EURGBP.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
EURGBP.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.09.30 to 2019.10.01
EURGBP.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 611815 bars and contains 608725 bars from 2018.02.06 02:00 to 2019.09.27 23:54
EURGBP.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02.06 02:00
EURGBP.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks
EURGBP.rann_RannForex,M1: testing of Experts\Test5-4.ex5 from 2019.09.28 00:00 to 2019.10.01 00:00 started
EURGBP.rann_RannForex : real ticks begin from 2019.09.30 00:00:00
final balance 10000.00 pips
2019.09.30 23:59:58    time = 2019.09.30 23:59:58.022 bid = 0.88612 ask = 0.88741
EURGBP.rann_RannForex,M1: 101751 ticks, 1424 bars generated. Test passed in 0:00:00.558 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).
269 Mb memory used including 35 Mb of history data, 64 Mb of tick data
log file "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20191002.log" written
connection closed


Quello che dovrebbe essere alla fine.


Il bug viene riprodotto su qualsiasi intervallo.

 

Ci sono nuove opzioni per raggruppare i parametri tramite i gruppi di input:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      ProjectName |
//|                                      Copyright 2018, CompanyName |
//|                                       http://www.companyname.net |
//+------------------------------------------------------------------+
input group           "Strategy #1"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS1_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS1_Sym1  ="EURUSD";          // first leg
input string          InpS1_Sym2  ="GBPUSD";          // second leg
input int             InpS1_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS1_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS1_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS1_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS1_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS1_Magic =100;               // Magic Number

input group           "Strategy #2"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS2_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS2_Sym1  ="EURJPY";          // first leg
input string          InpS2_Sym2  ="GBPJPY";          // second leg
input int             InpS2_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS2_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS2_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS2_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS2_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS2_Magic =200;               // Magic Number

input group           "Strategy #3"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS3_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS3_Sym1  ="EURCHF";          // first leg
input string          InpS3_Sym2  ="GBPCHF";          // second leg
input int             InpS3_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS3_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS3_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS3_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS3_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS3_Magic =300;               // Magic Number

input group           "Strategy #4"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS4_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS4_Sym1  ="EURUSD";          // first leg
input string          InpS4_Sym2  ="AUDUSD";          // second leg
input int             InpS4_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS4_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS4_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS4_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS4_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS4_Magic =400;               // Magic Number

input group           "Strategy #5"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS5_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS5_Sym1  ="USDCAD";          // first leg
input string          InpS5_Sym2  ="USDCHF";          // second leg
input int             InpS5_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS5_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS5_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS5_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS5_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS5_Magic =500;               // Magic Number

input group           "Strategy #6"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS6_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS6_Sym1  ="USDCHF";          // first leg
input string          InpS6_Sym2  ="USDJPY";          // second leg
input int             InpS6_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS6_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS6_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS6_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS6_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS6_Magic =600;               // Magic Number

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {

  }  
//+------------------------------------------------------------------+


I gruppi sono più facili da lavorare e possono essere collassati.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Ci sono nuove opzioni per raggruppare i parametri tramite il gruppo di input:

I gruppi sono più comodi da lavorare e possono essere collassati.

Grazie. Vorrei anche fare "collassare/scomporre tutti i gruppi".

12345678910111213141516...84
Nuovo commento