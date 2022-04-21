MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 11
Mi sono imbattuto spesso in questa situazione.
Quando cerco di iniziare un singolo ottengo nel Diario di bordo
Devo accendere l'agente manualmente.
Non so cosa sia stato migliorato nella nuova versione 2170, ma è diventato molto più lento durante l'ottimizzazione genetica e tutta la memoria in 16GB si è intasata. Probabilmente ha scambiato tutto. Rolled back a 2093 - mangia più spazio su disco, ma ha meno memoria e funziona più velocemente.
Sto pensando, dovrei comprare più memoria o rimanere sulla vecchia versione)?
Puoi darmi dei numeri specifici? Con esempi dai registri.
Come hai stimato il rallentamento e il consumo di memoria
Perché questo agente è stato disattivato?
La nuova costruzione durante l'ottimizzazione genetica fa 104 passaggi e si ferma (non premo stop, si ferma da sola). Sono l'unico ad avere questo problema?
Perché questo agente è stato disattivato?
Mentre si lavora con il Tester, questo avviene senza il mio coinvolgimento diretto.
Errore nel Tester quando si seleziona "Tutta la storia". L'ultimo giorno della storia (< la data attuale) del simbolo personalizzato non rientra nell'intervallo di test.
Si scopre che se si imposta l'intera storia manualmente, ci saranno più giorni in una singola corsa che in modalità "Whole history".