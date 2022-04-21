MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 19
Irql è hardware.
C'è un modo per passare dei parametri durante l'ottimizzazione a un agente remoto? O un file o una stringa? Agente locale o di rete.
Il vecchio tester non blocca il sistema... A tutti)
Ho trovato questo articolo su hubra:https://habr.com/ru/post/402551/
Forse il nuovo tester usa nuove istruzioni, io ho solo Ryzen 5 2600, proverò ad aggiornare il microcodice.PS. Evviva!!! Tutto ha funzionato dopo aver aggiornato il bios della madre (il microcodice va anche lì). In 12 threads il calcolo va senza glitch e si blocca
Una soluzione molto comoda per le variabili di input è specificare il loro nome tramite un commento.
Vorrei migliorare la funzionalità come segue
Le sezioni di codice evidenziate specificano un intervallo di ottimizzazione predefinito per ogni parametro di input. Nella scheda delle impostazioni del tester, è possibile selezionare questo intervallo predefinito definito dall'autore dell'Expert Advisor per ogni parametro.
Ora, i consulenti di mercato non hanno intervalli predefiniti. Per ottimizzarli, dobbiamo chiedere all'autore il range per ogni parametro.
Con la stessa soluzione, tutto sarebbe molto più facile anche per gli autori di Expert Advisors quando li scrivono per se stessi.
Fatemi sapere se questa funzionalità è utile o è uno dei miei strani trucchi.
1. Cosa c'è da fare per gli EA multilingue? È meglio impostare i nomi con metodi separati, a seconda della lingua.
2) Questo formato non è affatto conveniente, specialmente se qualcosa deve essere cambiato in un intervallo. Salvo semplicemente le impostazioni e le leggo più tardi - questo è davvero veloce e conveniente.
3. Perché vuoi ottimizzare gli Expert Advisors nel mercato? Penso che sia quello che l'autore di Expert Advisor dovrebbe fare.
PS. Non sono schizzinoso. La mia opinione: tutto dovrebbe essere semplice, conveniente e logico, non "conveniente per la soluzione temporanea di uno sviluppatore in un posto particolare".