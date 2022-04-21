MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 19

Irql è ferro
 
Renat Fatkhullin:
Irql è hardware.
Su 6 fili tutto ha funzionato alla fine. A giudicare dal fatto che ogni volta diversi errori, molto probabilmente, il tester ha mangiato tutte le risorse, soprattutto sulla memoria e ha iniziato a crollare.

PS. Il problema della memoria si risolve se si fanno zecche generali con la mappatura per gli agenti più la cache. Ci saranno delle cadute, naturalmente, ma più threads, più hit.

A proposito, ho testato l'hardware. Nessun errore.
 
Ciao, di fronte a questo problema - il risultato dell'ottimizzazione dalla vecchia versione di MT5 - file cache, non si adatta alla nuova versione dal 4.10.2019 - chi ha parlato con questo - come curare? Non succede proprio nulla - nessun file di cache viene caricato.
 

C'è un modo per passare dei parametri durante l'ottimizzazione a un agente remoto? O un file o una stringa? Agente locale o di rete.

 
Un altro problema che ho riscontrato è che l'opti-me si blocca prima di raggiungere la metà del numero iniziale di rimbalzi. Cosa influisce su questo? Come risolvere il problema? Osservato su diverse coppie - EUR AUD e USD CAD almeno
Il vecchio tester non blocca il sistema... A tutti)
Ho trovato questo articolo su hubra:https://habr.com/ru/post/402551/

Forse il nuovo tester usa nuove istruzioni, io ho solo Ryzen 5 2600, proverò ad aggiornare il microcodice.

PS. Evviva!!! Tutto ha funzionato dopo aver aggiornato il bios della madre (il microcodice va anche lì). In 12 threads il calcolo va senza glitch e si blocca
 
Si prega di non spuntare il flag di ottimizzazione nelle impostazioni quando si seleziona la cache di ottimizzazione.
 

Una soluzione molto comoda per le variabili di input è specificare il loro nome tramite un commento.


Vorrei migliorare la funzionalità come segue

input int inRange1 = 23; // Количество пунктов //  0||1||40||Y
input int inRange2 = 8;  // Количество пипсов  // -9||3||12||N

Le sezioni di codice evidenziate specificano un intervallo di ottimizzazione predefinito per ogni parametro di input. Nella scheda delle impostazioni del tester, è possibile selezionare questo intervallo predefinito definito dall'autore dell'Expert Advisor per ogni parametro.


Ora, i consulenti di mercato non hanno intervalli predefiniti. Per ottimizzarli, dobbiamo chiedere all'autore il range per ogni parametro.

Con la stessa soluzione, tutto sarebbe molto più facile anche per gli autori di Expert Advisors quando li scrivono per se stessi.


Fatemi sapere se questa funzionalità è utile o è uno dei miei strani trucchi.

 
fxsaber:

Una soluzione molto comoda per le variabili di input è specificare il loro nome tramite un commento.


Vorrei migliorare la funzionalità come segue

Le sezioni di codice evidenziate specificano un intervallo di ottimizzazione predefinito per ogni parametro di input. Nella scheda delle impostazioni del tester, puoi selezionare questo intervallo predefinito definito dall'autore dell'Expert Advisor per ogni parametro.


Ora, i consulenti di mercato non hanno intervalli predefiniti. Per ottimizzarli, dobbiamo chiedere all'autore il range per ogni parametro.

Con la stessa soluzione, tutto sarebbe molto più facile anche per gli autori di Expert Advisors quando li scrivono per se stessi.


Per favore fatemi sapere se pensate che questa funzionalità sia utile, o è solo uno dei miei strani effetti collaterali.

1. Cosa c'è da fare per gli EA multilingue? È meglio impostare i nomi con metodi separati, a seconda della lingua.

2) Questo formato non è affatto conveniente, specialmente se qualcosa deve essere cambiato in un intervallo. Salvo semplicemente le impostazioni e le leggo più tardi - questo è davvero veloce e conveniente.

3. Perché vuoi ottimizzare gli Expert Advisors nel mercato? Penso che sia quello che l'autore di Expert Advisor dovrebbe fare.

PS. Non sono schizzinoso. La mia opinione: tutto dovrebbe essere semplice, conveniente e logico, non "conveniente per la soluzione temporanea di uno sviluppatore in un posto particolare".

 
Ho ragione nel supporre che il riavvio del GA aggiunge i suoi passaggi al file opt esistente?
