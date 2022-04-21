MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 18
1. Al momento c'è un limite di 100.000.000 (100 milioni) di passaggi per un'ottimizzazione completa. In precedenza (in MT4) questo limite era di 1 milione, e questo ti andava bene. Di quanti ne avete bisogno?
2. La modalità portatile non è necessaria per memorizzare i dati in diverse cartelle. O non volete cercare i dati nella directory AppData?
Per quanto riguarda la complicazione dell'archiviazione dei dati, chiedete a Microsoft. Abbiamo introdotto la modalità portatile solo per mantenere lo stoccaggio come prima, come vedi la complicazione?
1- Allegare immagini. Ci sono 30 lakh varianti, ma c'è un'ottimizzazione genetica in corso, non un overshooting. Anche se fino a 100 lm dovrebbe essere eccessivo... E in generale ho bisogno di stimare da solo il tempo accettabile per l'ottimizzazione, indipendentemente dal numero di varianti.
2- Voglio poter mettere 10 terminali per esempio... e non pensare a come farlo. Non sono un programmatore (nel cuore), non mi interessa copiare qualcosa o prescrivere qualcosa di speciale...
Ci sono piani per la Real Tick Optimisation per memorizzare la storia dei tick (e le barre possono, se viene fatta solo la generazione di barre zero) in memoria in un posto per tutti gli agenti locali contemporaneamente?
Sì, è previsto
1. Installare la versione a 64 bit del terminale client.
Nella versione a 32 bit il limite dell'enumerazione completa è di 1 milione
2. Basta mettere 10 terminali in 10 cartelle diverse come hai fatto prima. Qual è il problema?
Grazie. La Real Tick Optimization ha in programma di memorizzare la storia dei tick (e le barre possono, se viene fatta solo la generazione di barre zero) in memoria in un posto per tutti gli agenti locali contemporaneamente? Ora, sfortunatamente, ogni agente lavora (a giudicare dal consumo di memoria) con la propria copia della cronologia dei tick.
Ha sollevato questo argomento. Era stato promesso nel RILASCIO prima dell'ultimo.
A parte il fatto che tutti gli enormi set di file temporanei con cache tick sono diversi per ogni agente, vengono anche cancellati troppo velocemente. Sia per tempo che per ogni azione estranea, anche se non influisce sulla validità del prossimo singolo test. Cioè, anche senza compilazione o cambiamenti di parametri, al prossimo test decine di concerti (con una lunga storia) vengono generati di nuovo. Qualche minuto.Si tratta di qualche costruzione fa. Non ho ottimizzato le zecche da un bel po'. Finora. Ma penso che sia lo stesso.
Grazie) Lo proverò.Ma il suggerimento di fare un limite revocabile rimane!!!
Manca anche un filtro nei risultati del tester.
Per esempio, non voglio risultati con meno di 10 scambi. O più di 50. O il payoff atteso sotto....
Per selezionare ulteriormente in base ad altri parametri, per esempio in base al drawdown, ma senza parametri di cui ovviamente non ho bisogno.
Puoi attivare il filtro, per esempio, nel menu cliccando il tasto destro su un'intestazione di colonna.
Potete fare lo stesso in MT4!
Quello che manca è un filtro nei risultati del tester.
Questa è una caratteristica davvero importante che viene menzionata occasionalmente sul forum.
Attualmente implementato indirettamente o tramite OnTester o direttamente tramite filtro opt-file (creando il proprio).
Ha fatto una corsa di 15 anni sullo stesso personaggio in 11 thread (un thread conta altre cose).
La domanda è questa. Perché ogni thread dovrebbe spacchettare la propria copia della storia, violentando il disco N volte? O mi sbaglio? Ma a giudicare dalle mie corse precedenti, è esattamente quello che succede.
Puoi fare un unico file e mappare su di esso... C'è molta meno cache e carico sul disco.
Un altro risultato) Proverò a correre con 8 core)
Non ha funzionato) Tutti i tipi di errori continuano a venire fuori...