Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 89
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TC per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica dei primi cinque per qualità del commercio:
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TC per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica dei primi cinque per qualità del commercio:
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TC per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica dei primi cinque per qualità del commercio:
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
I migliori 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Pomeriggio. Scrivere le condizioni di entrata e uscita del TS con la magia 442420.
PS Senza una panoramica dei migliori - peggiori loro movimenti e parsing - è perso carico semantico.
Buon pomeriggio. Scrivere le condizioni di entrata e uscita del TS con la magia 442420.
PS Senza una panoramica delle loro migliori - peggiori mosse e parsing, il significato è perso.
Credo di averlo già spiegato tre volte.
EMAFlatSP - significa che determiniamo la direzione della tendenza attuale incrociando il prezzo corrente e l'EMA (periodo - nelle impostazioni). Aspettiamo una barra d'impulso (in modo che il corpo fosse più grande di ciascuna delle ombre), sul timeframe di lavoro (timeframe - nelle impostazioni), diretta contro il trend. Appena la prossima barra di questo tipo si chiude, entriamo contro il trend. Impostiamo TP-SL (la dimensione di entrambi nelle impostazioni, TP è inferiore a SL), e non entriamo di nuovo fino a quando questo commercio si chiude. Inoltre, togliamo anche alle impostazioni il momento di transizione al Breakeven e il suo livello. Questo è tutto il TS.
Sulla "recensione" - *** non capisco. Come possiamo rivedere le "mosse", scegliendo le migliori o le peggiori? È una coppia di valute che si muove...?
Mi sembra di averlo già spiegato tre volte.
EMAFlatSP - così, determiniamo dove la tendenza attuale è diretta dall'incrocio del prezzo corrente e dell'EMA (periodo - nelle impostazioni). Aspettiamo una barra d'impulso (in modo che il corpo fosse più grande di ciascuna delle ombre), sul timeframe di lavoro (timeframe - nelle impostazioni), diretta contro il trend. Appena la prossima barra di questo tipo si chiude, entriamo contro il trend. Impostiamo TP-SL (la dimensione di entrambi nelle impostazioni, TP è inferiore a SL), e non entriamo di nuovo fino a quando questo commercio si chiude. Inoltre, togliamo anche alle impostazioni il momento di transizione al Breakeven e il suo livello. Ecco l'intero TS.
Riguardo alla "recensione" - *** Non lo capisco. Come si può fare una rassegna di "movimenti" scegliendo il migliore o il peggiore? È una coppia di valute che si muove...?
Grazie. Sì - dovrò dare un'occhiata più da vicino...
Per quanto riguarda i movimenti - non sono i movimenti della coppia, ma del robot... In termini di criteri di apertura-chiusura delle operazioni, condizioni (nessuna tendenza) - i migliori-peggiori per un certo robot, in breve - revisione dei trade, mosse in entrata e in uscita, preferibilmente con immagini, prendendo i movimenti degli strumenti - di quanto, quale percentuale del canale è presa - se questo è un robot "canale", per esempio - come questo... discussione dello sfondo delle notizie, quali movimenti hanno seguito, dove sono entrati i migliori robot... tutta quella roba...
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Come sta andando il conto demo di conseguenza, sta crescendo? Posso avere un grafico dei rendimenti, mi chiedo quali siano i risultati del trading.
Maxim, hai letto attentamente la prima frase del rapporto, che ripeto più e più volte?
Nel lavoro della Lega TS la regola del 20/80 è ferrea: solo il 20% degli sforzi dà risultati. Se metti TUTTI i sistemi (75 sistemi per la divisione superiore) su un conto - quale può essere il "grafico della redditività"? Come può crescere?
E cosa succede quando si commercia - ho postato ogni giorno grafici di trading dei cinque migliori sull'equilibrio e la qualità del commercio. Più la top 20 - do solo le caratteristiche attuali del saldo, il massimo drawdown, la massima coda di perdite e la valutazione integrale della qualità del commercio.
Per i particolarmente increduli - posso condividere la password di investimento del conto demo della top league, ma come hai intenzione di separare i trade del tuo interessante TS dagli altri 74?
Infine, per coloro che vogliono vedere i sistemi funzionare separatamente - sono disposto a fornire qualsiasi di loro, in cambio di una promessa di metterlo in un commercio su un conto demo.
Inoltre, avevo il desiderio di dare accesso al file EX5 con il codice di tutti i 672 TS tramite SharedProjects. Ma questo compito è ancora "nel limbo", a causa di una certa confusione con l'esportazione di interfacce virtuali.
Come sempre, il prossimo rapporto sarà pubblicato lunedì.
Ogni EA commercia la propria coppia?
sono cose completamente diverse ;)
Se dobbiamo fare una classifica, dovremmo farla sulla stessa coppia, ma su conti diversi