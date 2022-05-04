Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 87
Tanto lavoro, tante risorse, e il risultato è debole: due macchine semiautomatiche. Non è chiaro perché abbiano inventato il tester.
Ma il conto non è mai stato prosciugato.
E il tester - solo i risultati della Lega TC e dimostrare che non è una panacea. Non sto nemmeno parlando della mia prima esperienza quando nel tester l'esperto da 15 anni mostrava buoni risultati, ma l'ho messo sul reale - e dopo un mese ha iniziato a fallire.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TC per l'equilibrio:
I migliori cinque sull'equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori 5 per qualità commerciale:
Avete detto che ci sarà un segnale dimostrativo in primavera. Quando avete in programma?
Aspettando il seguito... questo chip va benissimo sul 642750 - dovrò dare un'occhiata più da vicino, soprattutto perché ho qualcosa di simile in magazzino.
EMAFlatRTS - entrata su barra d'impulso contro il trend, il trend è determinato dall'incrocio del prezzo e della barra mobile. Supporto - trailing inverso (trailing TP).Funziona 24 ore al giorno, su timeframe H4.
Questo andrebbe bene, ma dovremmo ricordare che il reverse trailing è un supporto molto pericoloso. Un'indovinata controtendenza avrà un impatto molto grave sul deposito.
Avete detto che ci sarà un segnale dimostrativo in primavera. Quando avete in programma?
Non "in primavera", ma "alla fine della primavera spero di uscire dal crollo". Questo è più o meno come sta andando, con qualcosa in stallo a marzo. Non ha iniziato a scendere, ma ha anche rallentato.
Quando uscirò dal crollo, penseremo a un segnale.
Saluti a tutti.
Nel caso in cui qualcuno l'abbia dimenticato, la League of Trading Systems è una collezione di semplici Expert Advisors, che fanno costantemente trading su un conto demo. L'obiettivo è quello di avere sempre in stock consigli che sono stati testati sulla storia, che hanno già una buona storia demo per mettere sul conto reale. L'idea è che tutti i sistemi di trading (TS) si basano su principi semplici ma opposti, e quindi, in ogni momento del tempo, alcuni di essi devono mostrare risultati positivi. Ci sono 16 TS in esecuzione su ogni simbolo, vengono utilizzati 28 simboli. Non resta che riottimizzare il TS che ha mostrato i risultati peggiori e scegliere il miglior TS da installare sul reale.
In relazione all'aggiornamento del computer - la questione dell'assistenza nella riottimizzazione non è più (ma, quello che ho promesso a due membri, che hanno aiutato in questo prima - rimane valido). Tuttavia, rimane la questione di selezionare i migliori TC tra quelli che attualmente mostrano plus. Finora è in gran parte risolto intuitivamente. Penso che dovremmo scegliere i TS che mostrano i risultati di trading migliori e più stabili. Il problema della qualità è stato risolto. È stato introdotto un indicatore abbastanza adeguato della "qualità" del grafico di equilibrio della TS. La questione della stabilità è ancora aperta. Ho alcune idee, che ho implementato nel codice della Lega TS nell'ultimo mese, ma non è chiaro se daranno risultati positivi.
TS, selezionati per il reale - sono installati su un conto demo separato, che ha un segnale (per il segnale è monitorato su MyFxBook; più tardi apriremo un conto reale e il segnale da esso)
La selezione del TS è da un conto demo comune, che lavora tutti i 448 TS.
Rapporto sul miglior TS della Lega:
Top 20 per equilibrio:
Un grafico delle prime 10 TS per equilibrio:
I migliori 20 TS per qualità commerciale:
Grafico dei migliori 10 TS in termini di qualità di trading:
Con quale broker lavora? Che tipo di conto?
Tutti i sistemi sono su ECN demo, da un noto "DC on A".