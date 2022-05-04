Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 86
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TC per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica dei primi cinque per qualità del commercio:
E la Schared pro?
È ancora "sospeso nell'aria". Ci sono alcuni problemi da risolvere, ma non ho le risorse per farlo.
Il teatro è un attore... :-)
I risultati/conclusioni verranno/non verranno da questa azione?
Amici, mi sono chiesto più di una volta - cosa vedete sotto "totali"?
Nel primo post del thread ho dichiarato chiaramente l'obiettivo della Lega TS - creare un insieme di sistemi che sarebbero stati testati sulla storia e avrebbero mostrato buoni risultati sulla demo per qualche tempo. L'obiettivo dichiarato è stato completamente raggiunto. Scegliere - non voglio...
Di cos'altro avete bisogno?
Faccio trading sul conto reale da molto tempo, l'ho già detto, ho un PAMM, che era in profondo drawdown, ora - solo nel drawdown, solo a causa della Lega TS. Mi aspetto di uscire dal drawdown per la fine della primavera.
Quello che vuoi non mi è chiaro.
probabilmente, la gente si aspetta di vederti prendere un certo TS dalla lega e scambiare con esso...
Se mi sbaglio, correggetemi se mi sbaglio.
Se mi sbaglio, correggetemi.
Li sto provando entrambi.
Al momento, ho già detto più di una volta - un TS (ZpnTrendSP) è selezionato, e funziona su due coppie - eurodollaro e dollaro con "aiuto manuale" durante le notizie.
