Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 TC per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

Classifica dei primi cinque per qualità del commercio:


Georgiy Merts:

Vladimir Baskakov:
E la Schared pro?

È ancora "sospeso nell'aria". Ci sono alcuni problemi da risolvere, ma non ho le risorse per farlo.

 

Georgiy Merts:

Il teatro è un attore... :-)

I risultati/conclusioni verranno/non verranno da questa azione?

 
Roman Shiredchenko:

Teatro con un solo attore... :-)

I risultati/conclusioni/conclusioni verranno/non verranno da questa azione?

Boris Gulikov:

Beh, l'idea è che a un certo punto George selezionerà finalmente i suoi 5 campioni di divisione e inizierà a commerciare per davvero.

Beh, come mi sembra, è una continuazione logica dell'epopea.

Ma potrebbe non essere così...

Amici, mi sono chiesto più di una volta - cosa vedete sotto "totali"?

Nel primo post del thread ho dichiarato chiaramente l'obiettivo della Lega TS - creare un insieme di sistemi che sarebbero stati testati sulla storia e avrebbero mostrato buoni risultati sulla demo per qualche tempo. L'obiettivo dichiarato è stato completamente raggiunto. Scegliere - non voglio...

Di cos'altro avete bisogno?

Faccio trading sul conto reale da molto tempo, l'ho già detto, ho un PAMM, che era in profondo drawdown, ora - solo nel drawdown, solo a causa della Lega TS. Mi aspetto di uscire dal drawdown per la fine della primavera.

Quello che vuoi non mi è chiaro.

 
probabilmente, la gente si aspetta di vederti prendere un certo TS dalla lega e scambiare con esso...

Se mi sbaglio, correggetemi se mi sbaglio.

Se mi sbaglio, correggetemi.

 
Li sto provando entrambi.

Al momento, ho già detto più di una volta - un TS (ZpnTrendSP) è selezionato, e funziona su due coppie - eurodollaro e dollaro con "aiuto manuale" durante le notizie.

Tanto sforzo e risorse, ma il risultato è debole - due semi-automatiche. Non è chiaro perché abbiano inventato il tester.
