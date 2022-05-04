Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 88
EMAFlatRTS - entrata sulla barra d'impulso contro la tendenza, la tendenza è determinata dall'incrocio del prezzo e della barra scorrevole. Supporto - trailing inverso (trailing TP).Funziona 24 ore al giorno, su timeframe H4.
Andrebbe bene, ma bisogna ricordare che il contro-trailing è un supporto molto pericoloso. Una controtendenza non tracciata avrà un impatto molto grave sul deposito.
Grazie. Puoi essere un po' più specifico?
"Entrando sulla barra d'impulso contro la tendenza, la tendenza è definita dall'incrocio del prezzo e della barra mobile".
Cosa c'è da approfondire? Nel forex, è l'impulso - è un movimento brusco. Una barra d'impulso è una barra che rappresenta un movimento brusco. Uso la condizione che il corpo sia più lungo di ciascuna delle ombre. Si può anche usare la condizione aggiuntiva che la sua chiusura sia sopra il massimo precedente (sotto il minimo precedente). Un'altra condizione possibile è che sia il massimo che il minimo siano spostati rispetto ai precedenti nella direzione del momentum.
Qui aspettiamo un bar del genere.
Non appena si forma, guardiamo dove si sta dirigendo la tendenza e confrontiamo l'EMA attuale (periodo nelle impostazioni) e il prezzo attuale. Se il prezzo è superiore all'EMA, la tendenza è diretta verso l'alto, se è inferiore, la tendenza è diretta verso il basso. È anche possibile inserire una certa soglia affinché il prezzo si allontani dall'EMA di un certo numero di punti (può essere specificato nelle impostazioni).
Ora dovremmo guardare in quale direzione la barra d'impulso ha appena chiuso. Se è in controtendenza - allora entriamo. Impostare TP (valore nelle impostazioni), non impostare SL. E poi con ogni barra portiamo il TP al prezzo in modo che durante il nostro periodo di EMA raggiunga necessariamente il prezzo.
Questo è tutto, ecco l'intero TS.
Inoltre - impostare lo SL a una distanza tale che non sia stato toccato per tutto il periodo della storia (nel mio caso - due anni). Questo è uno "SL di emergenza", se viene messo fuori uso - questo è un chiaro segno che il TS ha smesso di funzionare, e deve essere rimosso dal commercio, o almeno ri-ottimizzato.
Va notato che tale TS (supporto "reverse trailing") - si comporta in modo molto simile alle tecniche Martingale, ma lo fa senza caricare il deposito. Questa è solo una bomba su strumenti fortemente appiattiti. Mentre c'è "chattering" - prende costantemente quasi i picchi di prezzo più alti, e l'Expert Advisor guadagna rapidamente. Tuttavia, la prima controtendenza mancata può facilmente "mangiare" metà del deposito.
Cosa significa che ha smesso di funzionare? Se lo stop viene messo fuori uso, allora il TS viene cancellato?
Sì, è esattamente così.
Vitaly, guarda qui - in due anni di storia - lo stop non è mai stato rotto. E qui è successo. È chiaro che è successo qualcosa per cui TC non è stato progettato. Di conseguenza, fermate immediatamente il lavoro, e almeno riottimizzate il TS.
Non so, i miei stop sono quasi al 70% e ne sono molto felice, ma quando superano l'80%, allora devo pensare a qualcosa.
Non lo so, i miei stop stanno raggiungendo quasi il 70% e ne sono molto felice, quando sarà più dell'80%, allora dovrò pensarci.
Beh, dipende dal TS!
Solito TS con trailing stops, quando impostiamo SL, non impostiamo TP, e con ogni barra spostiamo SL al prezzo - finisce con il 100% eliminando SL! Ma questo è un trailing stop diretto!
Quello inverso funziona diversamente. Qui muoviamo TP. E SL - in teoria è assente del tutto. E lo impostiamo solo "in caso di emergenza". In funzionamento normale non dovrebbe essere rotto. I trade dovrebbero essere chiusi solo sul TP (non sempre positivo, a volte non redditizio).
In che altro modo può essere identificato? ... Per esempio dalle sue dimensioni minime...
Ci sono molti di questi bar. Non possono essere tutte barrette d'impulso, vero?
Perché non sono pulsati? Sono impulsivi. Perciò, dopo aver chiuso l'ordine successivo, entriamo sulla prima barra d'impulso nella direzione giusta per non perdere l'inizio del movimento.
Naturalmente, possiamo anche setacciare per dimensione minima. Per esempio, prendiamo l'ATR giornaliero ed entriamo solo se la barra supera una certa percentuale di esso, diciamo il 5%. E se la barra è più bassa non ci entriamo.
Nella mia esperienza, la cosa principale è abbinare il supporto allo strumento. Come ho detto sopra - il sistema di reverse trailing, dove non impostiamo SL, e TP è spostato al prezzo con ogni barra - funziona alla grande. Ma se la tendenza non è prevista, prenderà letteralmente solo qualche per cento del movimento, e la prima tendenza non guidata mangerà facilmente la metà del deposito. E viceversa, se lo strumento è in tendenza (non ci sono tali strumenti nel Forex, ma nelle azioni) - non c'è niente di meglio di un regolare SL di trailing. Praticamente tutti i movimenti di tendenza sono presi. Tuttavia, se parte un piatto - un semplice sistema di traino inizia a fallire.
Per il forex - i sistemi più ragionevoli sono i TP/SL fissi. E, se lo strumento attualmente mostra le tendenze - allora il rapporto TP/SL dovrebbe essere maggiore di uno (3 è classicamente suggerito per il 30% dei trade di successo). Se, al contrario, lo strumento è in una posizione piatta - allora il rapporto TP/SL dovrebbe essere inferiore all'unità (la raccomandazione classica è 1/3 con l'80% di operazioni di successo).
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TC per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica dei primi cinque per qualità del commercio: