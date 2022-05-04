Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 93

Georgiy Merts:

Puoi eseguirlo su qualsiasi timeframe, su qualsiasi simbolo. Si userà solo quel periodo, per il quale la magia è stata progettata, e quel simbolo per il quale è destinata. (ma questo simbolo dovrebbe essere nella panoramica del mercato).

OK.

 

Oh, e un'altra cosa - quando si inizia, il massimo drawdown e la massima coda di SL consentita per il lavoro è scritta nel Journal. Se questi valori vengono superati durante il funzionamento (o il test), l'Expert Advisor interrompe il trading.

 
Georgiy Merts:

Oh, e un'altra cosa - quando si inizia, il massimo drawdown e la massima coda di SL consentita per il lavoro è scritta nel Journal. Se questi valori vengono superati durante il funzionamento (o il test), l'Expert Advisor interrompe il trading.

mentre il registro tace... :-)

Forse sta aspettando il primo scambio?

deve essere così?


 

C'è qualcosa che non va. Il redcod non è riconosciuto. C'è una magia nei parametri?

Il registro dice che il mago è zero.

TC 422420 funziona su M15
 
Georgiy Merts:

C'è qualcosa che non va. Il redcod non è riconosciuto. Avete un magik nei parametri?

Nel registro c'è scritto che il magik è zero.

TC 422420 funziona su M15

No, me ne occuperò subito. Su M15.


 

C'è di nuovo qualcosa che non va... È come un sistema non trovato... Hmmm...

Ha!!!

Roman, quale sistema hai richiesto, amico? È quello che hai detto:

обещаю поставить на демо счете   422420

Che tipo di magia è questa? Non ho controllato se ce ne fosse uno... Nessun sistema del genere! Non c'è da stupirsi che non sia stato trovato...

Ce n'è uno (ho capito che è quello che volevi mettere):

Conto: 1235173692

Magia: 442420

RegCode: 1855666390

Con questi dati si inizia. Il time frame non ha importanza, ma TS funziona su M15 (la penultima cifra di Magic indica il time frame). E pubblica uno screenshot della scheda "Esperti", diamo un'occhiata.


 
Ok. Stasera sera a Mosca metterà screenshot - quali impostazioni sono attualmente, anche portare questi.

 
questa mattina c'era un tale codice di registrazione

Voglio dire che il codice reg dall'archivio è diverso dal codice reg nel post.

per qualche motivo l'affare è andato in porto su eurobucks...


Scommetto con questo codice di registrazione dall'e-mail185566390


attualmente:


 

Roman, ripeto la domanda - che sistema volevi?

Lei voleva il sistema inesistente 422420. L'esperto non ha trovato un tale mago. Così ha messo il sistema di default che funziona sull'eurodollaro.

Nell'archivio c'è il mago che avete ordinato. E non esiste un sistema del genere!!!

Ecco il sistema che volevi:

---------------------------------

Conto: 1235173692

Magia: 442420

RegCode: 1855666390

---------------------------------

Magia diversa, e anche il regcod è diverso. Dovete metterli dentro. E poi - postare uno screenshot della scheda "Esperti".

 
pubblicato nell'ultimo post


Tutto corrisponde.


è tutto corretto?

