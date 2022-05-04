Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 96
Quale conto? Lo stesso conto?
Dammi il conto, magik - scrivi il codice. Il modulo eseguibile è lo stesso.
Sì. Il conto è lo stesso.
magik - 642952.
La penultima cifra della magia è 5. Cioè, questo TS funziona su timeframe H4.
Fate attenzione, dopo l'inizio - nel registro dovrebbero apparire dei messaggi:
Il sistema commerciale ha creato. Magia: ..... Simbolo:.....
Bulid:.....
Prezzo massimo DD:......
Lunghezza massima della coda SL:.....
Opps. Capito. Lo chiuderò da lunedì sera...
A proposito, la prima cifra della magia è 6.
Ciò significa che questa ST ha una scorta "inversa". Questa è una scorta molto pericolosa. Proprio "bomba", finché c'è un piatto duro, prenderà i "picchi" stessi delle chiacchiere piatte, ma la prima controtendenza indovinata colpirà il deposito molto duramente.
il tc con questo magik ha anche un traino inverso?
442420
No.
Il primo numero 4 è TP-SL fisso (con il primo a lossless) dove il TP è inferiore allo SL.
Ti sei perso nei 672 pini.
È un'omissione di soccorso? Cosa non capisci, Vladimir?
La prima cifra del magik è il tipo di veicolo di scorta.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TC per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica dei primi cinque per qualità del commercio: