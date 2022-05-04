Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 82

Nuovo commento
 
Georgiy Merts:

Non capisco.

Mi sembra di avere un codice di qualità abbastanza buona, la Lega TC ha decine di migliaia di linee di codice... Ma tutto questo "rendimento potenziale" - rimarrà sempre solo potenziale. È come l'energia delle molecole in termodinamica. Non è disponibile per l'estrazione.

Per quanto riguarda il "movimento reale del tasso di cambio" - capisci almeno cosa stai dicendo? Non ho scalper, che prendono unità di punti, quindi i risultati sulla demo e sul conto reale non sono molto diversi. E vedo che i piccoli intervalli di tempo raramente forniscono un aumento stabile.

Il sistema che sto usando ora sul mio account principale funziona anche su H1.

Come si dice - "Il compagno non capisce"... succede, non ti offendere, e resta al buio ancora per un po'.

In questo momento, l'unico vantaggio della Lega TC è la base di clienti, certamente una cosa utile (al suo attuale o futuro titolare).

 
aleger:

Come dice il proverbio - "Il compagno non capisce"... succede, non ti offendere, e resta all'oscuro ancora per un po'.

In questo momento, l'unico vantaggio della Lega TC è la base di clienti, certamente una cosa utile (al suo attuale o futuro titolare).


Questo è all'incirca come si può e si deve lavorare con GBPUSD in un lotto singolo con inversione su M5 in un'ora. Un lotto più piccolo è corrispondentemente più piccolo.

 
aleger:


Questo è approssimativamente come GBPUSD può e deve essere gestito con un singolo lotto su M5 in un'ora. Un lotto più piccolo è corrispondentemente più piccolo.

Ha-ha-ha... Potrei darvi un centinaio di queste foto e di rapporti dei tester.

Almeno prendetelo su una demo (non parlo nemmeno di quella vera)!

Ho fatto testare TUTTI i 672 TS con un intervallo di due anni, e hanno mostrato buoni risultati. Ma metteteli sul demo - e bam... Sono sparsi su tre divisioni, e nella divisione superiore - solo un quinto dei sistemi! La regola del 20/80 funziona in pieno.

Quando mi darai la password di investimento del tuo conto demo con la stessa immagine - allora parleremo di come sei riuscito ad "estrarre rendimenti" superiori ai miei.

 
Georgiy Merts:

Ha-ha-ha... Potrei darvi un centinaio di queste foto e di rapporti dei tester.

Almeno prendetelo su una demo (non parlo nemmeno di quella vera)!

Ho fatto testare TUTTI i 672 TS con un intervallo di due anni, e hanno mostrato buoni risultati. Ma metteteli sul demo - e bam... Sono sparsi su tre divisioni, e nella divisione superiore - solo un quinto dei sistemi! La regola del 20/80 funziona in pieno.

Quando mi darai la password di investimento di un conto demo con la stessa immagine - allora parleremo di come sei riuscito a "estrarre un rendimento" superiore al mio.

Ti auguro perseveranza e buona fortuna (a entrambi e a tutti coloro che ne hanno bisogno!)

 

Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 TC per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

Classifica dei primi cinque per qualità del commercio:


[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 TS per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:


E com'è la realtà lì? La PAMM sta crescendo?
 
Vladimir Baskakov:
E come stanno le cose nella realtà? La PAMM sta crescendo?

Sì, sta ancora crescendo.

Il piano è lo stesso... Se tutto va avanti così, uscirò dal crollo per la fine della primavera, e allora sarà possibile aprire un segnale.

Come ho detto prima, ho usato il sistema ZpnTrendSP su EUR e USD, con la reimpostazione manuale dello stop in caso di notizie.

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Sì, sta ancora crescendo.

Il piano è lo stesso... Se tutto va avanti così, uscirò dal drawdown per la fine della primavera, e allora si può aprire un segnale.

Come ho detto prima, il sistema ZpnTrendSP è usato in euro e dollaro, con il reset degli stop manuali in caso di novità.

Usa una rete a strascico?
 
Vladimir Baskakov:
Stai usando una rete a strascico?

Te l'ho detto - sistema ZpnTrendSP - cioè stop fissi con rollover a lossless. La rete a strascico regolare funziona fuori dalla scatola. Trawl TP - funziona molto meglio, ma è estremamente instabile.

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Te l'ho detto - sistema ZpnTrendSP - cioè stop fissi con rollover a no-loss. La rete a strascico normale funziona fuori dalla scatola. Trawl TP - funziona molto meglio, ma è estremamente instabile.

E per niente, sulle notizie è l'ideale
1...757677787980818283848586878889...360
Nuovo commento