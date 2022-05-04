Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 82
Non capisco.
Mi sembra di avere un codice di qualità abbastanza buona, la Lega TC ha decine di migliaia di linee di codice... Ma tutto questo "rendimento potenziale" - rimarrà sempre solo potenziale. È come l'energia delle molecole in termodinamica. Non è disponibile per l'estrazione.
Per quanto riguarda il "movimento reale del tasso di cambio" - capisci almeno cosa stai dicendo? Non ho scalper, che prendono unità di punti, quindi i risultati sulla demo e sul conto reale non sono molto diversi. E vedo che i piccoli intervalli di tempo raramente forniscono un aumento stabile.
Il sistema che sto usando ora sul mio account principale funziona anche su H1.
Come si dice - "Il compagno non capisce"... succede, non ti offendere, e resta al buio ancora per un po'.
In questo momento, l'unico vantaggio della Lega TC è la base di clienti, certamente una cosa utile (al suo attuale o futuro titolare).
Questo è all'incirca come si può e si deve lavorare con GBPUSD in un lotto singolo con inversione su M5 in un'ora. Un lotto più piccolo è corrispondentemente più piccolo.
Ha-ha-ha... Potrei darvi un centinaio di queste foto e di rapporti dei tester.
Almeno prendetelo su una demo (non parlo nemmeno di quella vera)!
Ho fatto testare TUTTI i 672 TS con un intervallo di due anni, e hanno mostrato buoni risultati. Ma metteteli sul demo - e bam... Sono sparsi su tre divisioni, e nella divisione superiore - solo un quinto dei sistemi! La regola del 20/80 funziona in pieno.
Quando mi darai la password di investimento del tuo conto demo con la stessa immagine - allora parleremo di come sei riuscito ad "estrarre rendimenti" superiori ai miei.
Ti auguro perseveranza e buona fortuna (a entrambi e a tutti coloro che ne hanno bisogno!)
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TC per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica dei primi cinque per qualità del commercio:
E come stanno le cose nella realtà? La PAMM sta crescendo?
Sì, sta ancora crescendo.
Il piano è lo stesso... Se tutto va avanti così, uscirò dal crollo per la fine della primavera, e allora sarà possibile aprire un segnale.
Come ho detto prima, ho usato il sistema ZpnTrendSP su EUR e USD, con la reimpostazione manuale dello stop in caso di notizie.
Stai usando una rete a strascico?
Te l'ho detto - sistema ZpnTrendSP - cioè stop fissi con rollover a lossless. La rete a strascico regolare funziona fuori dalla scatola. Trawl TP - funziona molto meglio, ma è estremamente instabile.
