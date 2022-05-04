Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 91
Quanto spesso e dove devo pubblicare i risultati?
Cosa pensi di questo mio post?
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page89#comment_11319140
Cosa vuoi dire? Ogni lunedì in questo thread un rapporto sui preferiti di CU, e in due sezioni - equilibrio e qualità. Di quali altri risultati hai bisogno?
Se questo non è abbastanza, poi tutti desiderando - posso darvi la password per l'account della divisione superiore della Lega di TC (penso che il medio e inferiore difficilmente interessato a nessuno). Estrai da lì i trade sulla magia che ti interessa e analizzali come vuoi. Vuoi tirare le offerte e analizzarle?
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TC per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica dei primi cinque per qualità del commercio:
Maxim, hai letto attentamente la prima frase del rapporto, che ripeto più e più volte?
Nel lavoro della Lega TS la regola del 20/80 è ferrea: solo il 20% degli sforzi dà risultati. Se metti TUTTI i sistemi (75 sistemi per la divisione superiore) su un conto - quale può essere il "grafico della redditività"? Come può crescere?
E cosa succede quando si commercia - ho postato ogni giorno grafici di trading dei cinque migliori sull'equilibrio e la qualità del commercio. Più la top 20 - do solo le caratteristiche attuali del saldo, il massimo drawdown, la massima coda di perdite e la valutazione integrale della qualità del commercio.
Per i particolarmente increduli - posso condividere la password di investimento del conto demo della top league, ma come hai intenzione di separare i trade del tuo interessante TS dagli altri 74?
Infine, per coloro che vogliono vedere i sistemi funzionare separatamente - sono disposto a fornire qualsiasi di loro, in cambio di una promessa di metterlo a commercio su un conto demo.
Inoltre, ho avuto il desiderio di fornire l'accesso a EX5-file con il codice di tutti i 672 TS attraverso SharedProjects. Ma questo compito è ancora "nel limbo", a causa di una certa confusione con l'esportazione di interfacce virtuali.
Come sempre, il prossimo rapporto sarà pubblicato lunedì.
Ok, ho capito il punto. Sono interessato all'approccio nel suo insieme, piuttosto che ai singoli sistemi, perché ho sviluppato un approccio simile. Alla fine, c'è un conto in cui vengono scambiati sistemi individuali e migliori? Demo o reale. Puoi selezionare i migliori sistemi e metterli a scambiare su qualche conto e poi buttare fuori gli outsider, e poi aggiungere i migliori. Non voglio separare i commerci dei diversi sistemi, mi interessa il risultato.
Che cosa stai facendo girando cento volte le parole senza senso...
Leggi TUTTI i post del ramo e vedrai!
Vuoi dire 642952?
Sì, la qualità di 1,7 è una qualità di trading eccezionalmente alta, ed è stata tenuta per un bel po' di tempo.
L'unica cosa che non mi piace è il sistema di traino inverso. Cioè, all'entrata mettiamo il TP, e con ogni barra (timeframe principale H4) lo spostiamo al prezzo corrente. La prima controtendenza sbagliata influenzerà fortemente il deposito. C'è anche SL, ma il rapporto TP/SL = 1/15! Cioè, lo SL è puramente difensivo, se viene messo fuori uso, il sistema passa immediatamente alla riottimizzazione. Non dovrebbe essere messo fuori combattimento. E in effetti, il comportamento di questo TS è molto simile alla martingala. L'unica differenza è che questo TS non carica il deposito.
Ma, finché funziona...
Sì, e se rimuoviamo completamente l'SL, ci saranno un sacco di sistemi miracolosi con la massima "qualità". Un enorme mucchio di sistemi completamente inutili.
Sì, e se si rimuove del tutto SL, ci sarà un mucchio di sistemi miracolosi con la massima "qualità". Un enorme mucchio di sistemi completamente inutili.
Non proprio.
La mia valutazione della "qualità" - tiene conto dello slittamento di Equity. Non è mostrato sui grafici, ma è usato nella valutazione. E in questo caso, per il sistema 642952, non ha mai avuto un enorme drawdown di Equity. Ecco perché il punteggio è così alto.
Se, come suggerisci, "rimuovere del tutto lo SL" - allora la maggior parte dei sistemi miracolosi - avrà grandi drawdown in Equity, e la mia stima della qualità - inevitabilmente scenderà. Uso questa stima integrale da più di un anno ormai, e sono costantemente convinto della sua adeguatezza. È un composto di diversi parametri, con alcune caratteristiche importanti prese in considerazione. Ma non voglio rivelare troppo la sua essenza in un forum aperto - ho pagato per questo codice (in realtà, non per il codice, ma per l'idea stessa, il codice non è complicato).
Ho già detto - ho un conto PAMM che era in profondo drawdown l'anno scorso. Ed è stato con l'aiuto di Lega TS - ho selezionato i sistemi più promettenti, che gradualmente tirato. Ora il conto è ancora in drawdown, ma è già tollerabile. Speravo di uscire dal drawdown entro la fine della primavera (e quindi aprire il segnale), ma l'inizio di aprile è stato molto poco redditizio, e l'uscita dal drawdown è ora rimandata, nella migliore delle ipotesi, a metà estate.
Prometto di mettere sul mio conto demo 422420
Ho già detto - ho un conto PAMM che era in profondo drawdown l'anno scorso. Ed è stato con l'aiuto della TC League che ho selezionato i sistemi più promettenti, che stanno gradualmente tirando fuori. Ora il conto è ancora in drawdown, ma è già tollerabile. Speravo di uscire dal drawdown entro la fine della primavera (e quindi aprire il segnale), ma l'inizio di aprile è stato molto poco redditizio, e l'uscita dal drawdown è ora rimandata, nella migliore delle ipotesi, a metà estate.
promettere di mettere un conto demo 422420
Dammi il tuo numero di conto. Posterò l'ex-file.